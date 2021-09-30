Строите дом? Полезный совет, как сделать это наиболее энергоэффективным образом

Начиная строить дом, вы, очевидно, предпринимаете самую крупную инвестицию и самый финансово емкий проект в своей жизни. Чтобы удержать расходы на содержание нового дома в рамках разумного и добиться экономии, нужно учитывать экономию энергии еще на этапе строительства, от проектирования и до оснащения.

Подумайте о размещении дома и об энергопотерях

Строительство энергоэффективного дома начинается с правильного проектирования, когда стоит воспользоваться особенностями участка. Положение относительно погодных карт определяет, какие стороны здания получают больше всего солнечного излучения, а какие – максимальные ветровые нагрузки.

Воздействие солнца с востока, запада и юга позволяет снизить затраты на отопление. Ветреное направление означает усиленный охлаждающий эффект и требует большего внимания к сопротивлению ветру.

Размер обогреваемой поверхности здания влияет на его потребность в отоплении. Золотое правило заключается в том, что чем больше площадь стен на единицу площади пола, тем выше затраты на отопление. В результате энергетически наиболее эффективны большие прямоугольные или квадратные здания компактной архитектуры. В то время как небольшие здания той же вместимости, но со сложным планом или большой скатной крышей активно расходуют энергию.

Многое определяет также площадь и расположение окон. Потеря тепла через окна и оконные рамы во много раз превышают энергопотери стен или крыши. Ориентация окон тоже имеет большое значение. В северные окна не попадает прямой солнечный свет, зато восточные, западные и южные окна можно использовать для обогрева помещения. Однако летом их следует закрывать шторами или экранами, чтобы не требовалось слишком интенсивного охлаждения.

Высокие цены на электроэнергию заставили многие семьи задуматься о том, как сэкономить на электричестве. Самый большой потенциал экономии заключается в отоплении.

Существует наиболее энергоэффективный способ обогрева вашего дома с низкими затратами на отопление и длительным сроком службы, – это тепловой насос. Первоначальные вложения в тепловой насос выше, чем в случае электрических радиаторов, но потом счета за электричество станут значительно ниже, и решение довольно быстро окупится.

Найдите свой идеальный тепловой насос

По принципу действия тепловые насосы делятся на три категории: воздух-воздух, воздух-вода и геотермальные насосы.

Какой тип насоса выбрать, зависит от ваших потребностей. Если вам требуется комплексное решение отопления нового дома или вы хотите полностью заменить существующее решение, подходящим вариантом будет тепловой насос воздух-вода или геотермальный насос. Последние два также позволяют нагревать воду для бытового потребления и являются идеальным решением основного отопления в больших домах.

При выборе геотермального теплового насоса можно сэкономить в среднем в 4 раза больше, чем при в случае электричества или жидкого топлива. Воздушный тепловой насос и тепловой насос воздух-вода дают среднюю экономию в 2-3 раза выше, чем при обогреве электричеством или жидким топливом.

Если вы строите новый дом, вам следует подумать о покупке геотермального насоса Alpha Innotec V-Line. Это высокоэффективный тепловой насос немецкого качества, обеспечивающий низкие счета за отопление. Геотермальный тепловой насос Alpha Innotec предусматривает дистанционное управление.

Кроме того, тепловой насос обеспечивает экономию вашей энергии и нервов. Забудьте о колке дров или задымлении комнаты. При установке теплового насоса нет риска возгорания и необходимости покупать утепляющие материалы.

У опытных специалистов установка насоса занимает всего один-два дня. Обслуживание также не доставляет беспокойства, но его всегда следует проводить перед началом отопительного сезона. В зависимости от среды и частоты использования фильтры воздушного теплового насоса необходимо очищать каждые несколько месяцев. Тепловой насос типа воздух-вода и геотермальный насос сами подадут сигнал о необходимости технического обслуживания или внезапном сбое. Тем не менее, рекомендуется один раз в год вызывать специалиста для оценки состояния теплового насоса.

В ассортименте Eesti Energia имеется более 100 уникальных продуктов, среди которых вы с нашей помощью найдете лучшее решение для своего дома. Мы работаем с надежными партнерами, продукция которых отличается стабильным качеством и беспроблемным техобслуживанием.

Солнечные батареи – это половина счета за электричество

Темным, долгим и дождливым осенним вечером может показаться, что Эстония – бедная солнцем страна, где солнечные батареи никогда не могут производить достаточно электроэнергии, чтобы полностью окупиться. На самом деле это далеко не так! Во всем мире растет популярность производства солнечной электроэнергии на нужды собственного дома или на работы.

Само по себе производство солнечной энергии – это не просто новый горячий тренд, а однозначно выгодное вложение в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день стоимость строительства солнечной электростанции снизилась, а эффективность и долговечность ее систем повысились.

Солнечная станция стала конкурентоспособной альтернативой покупке электроэнергии из центральной сети и самым простым способом начать собственное производство экологически чистой электроэнергии.

Потребляя электроэнергию, произведенную собственными силами, вы не покупаете дорогую сетевую электро­энергию, цена которой включает сетевые сборы, акцизы и налоги. В целом можно вдвое сократить счет за электроэнергию с помощью солнечных батарей и даже больше с помощью инновационного аккумуляторного решения.

Сохранение энергии выгодно по двум причинам. Во-первых, можно потреблять больше электроэнергии собственного производства, а значит, сократить расходы. Во-вторых, подача электро­энергии гарантирована даже в случае перебоев в сети. Цены на аккумуляторы неуклонно падают, делая сохранение энергии более доступным. В идеале это может дать до 70% уменьшения расходов на электроэнергию в год. Экономичность при этом меняется в зависимости от сезона: летом расходы на электроэнергию могут снизиться почти на 95%, зимой в меньшей степени.

Если биржевые цены на электроэнергию останутся высокими, как сейчас, период окупаемости решения для небольшого дома может оказаться почти вдвое короче, чем ожидалось на основе цен на электроэнергию в предыдущие годы. Установка солнечных панелей не только защищает от роста цен на электроэнергию, но и, к радости владельцев, позволяет повысить личный доход, продавая энергию в сеть.

Само по себе производство солнечной энергии - это не просто новая тенденция, а однозначно выгодное вложение в долгосрочной перспективе

Собственный взнос можно уплатить не сразу

Интерес к солнечной энергии и тепловым насосам растет, но многих еще удерживает от окончательного решения предстоящее крупное разовое вложение.

В случае заинтересованности Eesti Energia предлагает возможность оплаты в рассрочку. Тогда вы сможете сразу начать экономить на электроэнергии, без необходимости собрать и инвестировать крупную сумму.

Можно выбрать нулевой первый взнос, нет комиссии за заключение договора и административных сборов, а при желании остаток суммы можно вернуть досрочно. В то же время выгода от экономии энергии сразу станет видна по счетам за электроэнергию.

Миф: В Эстонии не хватает солнца для солнечных батарей

Хотя установка солнечных панелей в Эстонии набирает обороты, к сожалению, их все еще сопровождает множество мифов. Вопреки распространенному мнению, годовое количество солнечной энергии в Эстонии примерно такое же, как в Германии, в то время как производительность панелей в Эстонии из-за относительно низких температур немного выше.

Пиковая продуктивность панелей обычно приходится на период с марта по конец августа. Месяцы с лучшим объемом производства обычно – апрель и май, потому что солнце стоит высоко, а температура воздуха невысока. Зимой солнце поднимается невысоко, поэтому продуктивность панелей ниже, но не совсем отсутствует.