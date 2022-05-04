Результаты учеников – главный показатель эффективности программ In Down-Town

In Down-Town: Уверенно шагайте в будущее с нами!

Одной из старейших языковых школ 30 лет – узнайте, в чем секрет ее успешности!

Немного истории

In Down-Town – это частная языковая школа в Таллине для дошкольников, школьников и взрослых, которая работает с 1992 года. Обучение здесь дает право на получение диплома о дополнительном образовании в области иностранных языков – чем и пользуются многие студенты.

2020 год – начата разработка уроков в виртуальном классе, появилась возможность изучать языки онлайн, ученикам доступна IT-поддержка

2018 год – школа стала членом международной организации EAQUALS, успешно прошла полную аккредитацию в области качества преподавания иностранных языков, включая учебные программы и аттестацию студентов.

2017 год – начала принимать экзамены по испанскому языку Certificación de Español уровней A1-C2 для работы и учебы, став партнером международного квалификационного центра SIELE (Испания и Латинская Америка).

2016 год – прошла сертификацию системы управления качеством ISO 9001:2015 и IQ-NET в области разработки образовательных программ и оказания услуг в сфере обучения иностранным языкам.

2014 год – стала партнером квалификационного центра PEARSON (Великобритания), начала принимать экзамены по английскому языку PTE General (сейчас: Pearson English International Certificate) уровней А1-С2 у школьников и взрослых, которым требуется международный языковой сертификат ESOL для работы или учебы. Этот экзамен заменяет государственный выпускной экзамен при окончании средней школы.

2013 год – стала партнером международного квалификационного центра ŐSD (Австрийский языковой диплом). Взрослые и дети с 11 лет, включая студентов школы, могут получить диплом по немецкому языку ŐSD Zertifikat Deutsch уровней А1-С2 для работы и учебы за рубежом или сдать экзамен ŐSD в качестве государственного выпускного экзамена.

2008–2009 года – обновила лицензии Министерства образования и науки на все учебные программы – на английский, немецкий, французский, испанский, эстонский и русский языки. Все программы регулярно улучшаются и редактируются применительно к современным требованиям.

2007 год – разработала основу онлайн-платформы для мониторинга качества обучения IDT-Intranet.

2002–2006 года – внедрила экзаменационные стандарты ALTE и уровневые требования «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».

2001 год – начала сотрудничество с экзаменационным центром LCCI (UK). Работающие в области туризма, бизнеса и финансов взрослые получили возможность сдать специализированные экзамены по английскому языку А1-С1.

1999 год – стала официальным партнером молодежного директората Европейской Комиссии по образовательным программам в сфере культуры. Также школа организовала международный языковой клуб Listen Twice, где предлагается качественная практика устной речи школьникам и взрослым, проводятся межкультурные языковые кафе и международные тематические языковые проекты для молодых людей (школьников и взрослых).

1996 года – стала официальным партнером Международного Альянса волонтерских организаций. Создала уникальный международный языковой лагерь In Down-Town в Таллине – в него каждое лето приезжают подростки и вожатые со всего мира.

Что предлагает школа сегодня

Обучение английскому, немецкому, французскому, испанскому, эстонскому и русскому языкам для:

• детей от 5 до 10 лет;

• подростков от 11 до 17 лет;

• взрослых.

В том числе в In Down-Town есть специализированные курсы – интенсивные для ускоренного освоения языка, грамматические для изучения основ языка по уровням, корпоративные для сотрудников предприятий и людей, нацеленных на построение карьеры.

Также школа предлагает альтернативное обучение:

• участие в европейских международных проектах;

• межкультурное кафе;

• разговорный клуб;

• курсы английского в Великобритании;

• посещение языкового лагеря;

• языковую практику в Ливерпуле.

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Основы успеха наших учащихся

Студенты, которые видят свое и будущее своих детей успешным в многоязычном обществе с разнообразием культур, выбрали именно In Down-Town за:

1. Качество программ. Все программы аккредитованы и постоянно улучшаются и актуализируются. Мы используем лучшие достижения методических наук восточной и западной школ для обепечения преемственности и системности учебного материала. Подход школы к обучению включает как традиционные, так и разнообразные интерактивные методы обучения. На уроках наряду с традиционными учебными заданиями применяются ролевые игры, дебаты, проектная работа; учебная деятельность включает парную, командную и самостоятельную работу. Как правило, уроки проводятся на изучаемом иностранном языке, а занятия в классе организуются с учетом возраста учащихся и потребностей их языкового уровня, чтобы позволить учащимся получить естественный опыт общения на изучаемом языке с учителями и сверстниками.

2. Нацеленность на результат. Занятия построены таким образом, чтобы студенты достигали максимума за минимальное время. Пять уровней обучения (от А1 до С1) школа распределяет по семи курсам и обучает всем видам речевой деятельности. Показатели успеваемости в In Down-Town соотносятся с актуальными международными стандартами.

3. Универсальность. Школа уделяет огромное внимание разнообразию учебного материала, чтобы слушатель любого уровня мог выбрать интересующее его направление учебы и работы. После обучения в In Down-Town студенты готовы не только к государственным и международным экзаменам для поступления в вузы, но и непосредственно к учёбе или работе в любой точке мира.

4. Ответственность перед студентами. Руководство школы понимает ответственность за результаты учащихся и выполняет полностью взятые на себя обязательства. Поэтому в школе проводится постоянный мониторинг успеваемости и посещаемости каждого студента, ведется статистика результатов и обязательно дается обратная связь.

Если ученик заболел – ему предоставляют консультацию по пропущенным материалам, когда кто-то начинает отставать – приглашают на дополнительные занятия, дают индивидуальные рекомендации.

Студенты и родители видят по-урочный прогресс в своем онлайн профиле.

5. Профессионализм сотрудников. Среди преподавательского состава – только дипломированные специалисты с высшим образованием из разных стран мира, а старшие курсы ведут преимущественно носители языка. У школы – свой пул международных экзаменаторов.

Регулярно проводятся методические коллоквиумы. У каждого учителя есть индивидуальная программа развития, свою квалификацию повышает и руководство школы.

6. Расширенные возможности. Прийти заниматься в In Down-Town может человек любого возраста – здесь есть курсы как для (до)школьников, так и для взрослых. Цель не имеет значения – можно изучать общий и профессионально-ориентированный язык, выбрать классические и интенсивные программы, есть подготовка к экзаменам и т. д.

Но и это далеко не все: в школе действует клуб языковой практики, организуются весенний и летний интенсивы, международные языковые экзамены, каникулы в международных языковых лагерях, тематические учебные поездки в Великобританию и множество других мероприятий.