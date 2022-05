Сделаем доступную торговлю устойчивой и устойчивое развитие доступным

"Сделаем доступную торговлю устойчивой и устойчивое развитие доступным" - принцип, из которого мы исходим в повседневной деятельности брендов Reitan Convenience Estonia, магазинов R-Kiosk и сети кафе Caffeine. И R-Kiosk, и Caffeine принадлежат норвежскому семейному предприятию Reitan, магазины шаговой доступности которого обеспечивают работой более 19 000 человек в семи странах. В Северных и Балтийских странах в Reitan Convenience входят также такие бренды, как 7-Eleven, Narvesen и Pressbyran.

Наша деятельность оказывает в Северных и Балтийских странах исключительно многообразное воздействие. Мы непосредственно влияем на то, что люди потребляют и как они это делают, сюда входят сотрудничество с производителями, выбор сырья, потребление энергии, сортировка мусора и использование упаковки, роль в обществе. Стратегия, под эгидой которой мы действуем, требовательна, и мы делаем на этом пути всего лишь первые шаги. Уже сейчас видно, что и нам, и эстонской розничной торговле в целом предстоит долгий путь в направлении усовершенствования устойчивого развития и что наибольший вклад при движении к улучшению мы можем внести сообща. Это означает сотрудничество сетей магазинов шаговой доступности и розничной торговли как между собой, так и с государством, а также вовлечение общества в самом широком смысле этого слова.

Мы поставили перед собой амбициозную цель: к 2030 году наша бизнес-модель должна стать полностью климатически нейтральной. В основном мы сосредоточим наши усилия на следующих сферах воздействия: объем возникающих в результате деятельности выбросов СО2 и потребление энергии, ассортимент продукции, который исходил бы из благоприятных для климата принципов. Уже много лет мы вносим свой вклад в изменение к лучшему влияния нашей деятельности, но для достижения амбициозных целей, без сомнения, необходимо, чтобы решения опирались на дельную и актуальную информацию. А именно: сколько энергии мы потребляем, каковы наибольшие ”поглотители" ресурсов и какой объем выбросов образуется в результате нашей деятельности, какие у нас цепочки поставок и сотрудничество с партнерами, как мы сортируем мусор, сколько его образуется. Все эти вопросы на сегодня важны.

Мы не можем изменить свою основную деятельность, но можем повлиять на то, как мы ее выполняем

Есть отличное английское выражение - the devil is in the details, т.е. дьявол кроется в деталях. Так вот, похоже на то, что в предпринимательстве и в Reitan мы уже напали на след некоторых дьявольских деталей. Мы нашли простые способы экономии, с помощью таймеров отключая на ночь то оборудование, которое это позволяет. Казалось бы, мелочь, но, учитывая, что у нас по всей Эстонии сотня магазинчиков R-Kiosk и кафе Caffeine, воздействие достаточно велико.

Стало как бы элементарным, что при выборе нового оборудования важным компонентом является его экологичность. Мы также по возможности повторно используем инвентарь магазинов и кафе. Устанавливаем удаленные считыватели для картирования потребления энергии, чтобы получать точную информацию о нашем энергопотреблении. Кроме того, совместно с Enefit ищем возможности перехода на "зеленую" электроэнергию. Это не всегда легко, ведь многие из наших кафе и магазинов размещаются на арендуемых площадях. Все это только начало, и, без сомнения, для достижения амбициозных целей многое еще предстоит сделать.

Не секрет, что к самым серьезным проблемам нашей деятельности относятся упаковка и пустая трата пищевых продуктов и шире – весь ассортимент пищевых продуктов в целом. Начнем с последнего. Одним из крупнейших производителей парниковых газов, нагревающих атмосферу, является сельское хозяйство, в том числе животноводство. Согласно статистике, эстонцы потребляют в год около 75 кг мяса, из них 40 кг свинины, 10 кг говядины, оставшееся количество составляет мясо птицы. Это прослеживается и в покупательском поведении наших клиентов.

Пищевые привычки человека не меняются в одночасье, и мы, как бизнес, должны быть в состоянии достичь равновесия между желаниями людей и тем, что в долгосрочной перспективе окажется благотворным и для будущих поколений. Наш ассортимент пищевых продуктов уже сейчас очень многообразен, и эта тенденция растет. Все чаще человек находит в ассортименте наших брендов также растительные и здоровые альтернативы. Тем не менее, мы работаем в сфере торговли шаговой доступности, и устойчивые варианты должны быть для потребителя именно такими – доступными.

С доступностью связаны также одноразовая упаковка и проблемы сортировки мусора. Например, директива Европейского Союза требует, чтобы все государства ЕС сократили потребление продающейся с товаром одноразовой упаковки. Здесь захватить инициативу должны как раз сами предприятия, но, возможно, им не хватает навыков и знаний, а также систем, на которые можно было бы опереться при внедрении этих изменений. В то же время приятно, что эти вопросы активно обсуждаются и предприятия вместе с государством пытаются отыскать решения. В прошлом году мы приступили к сотрудничеству с предприятием Ringo, которое помогает нам сократить количество выбрасываемых одноразовых упаковок. Однако такое сотрудничество нужно внедрять значительно шире.

Saiakeste kotid on tehtud 100% taaskasutatavast paberist ning pakendil on kliendile ka väike selgitus, kuidas seda pakendit sorteerida.

Другая тема – сортировка мусора и пустая трата пищевых продуктов, для сокращения которых в будущем мы хотим расширить сотрудничество с Продуктовым банком и Продуктовыми шкафами и начать сотрудничать с Rescue Club, чтобы привлечь людей к спасению пищевых продуктов. Кроме того, в наших магазинах и кафе мы всегда делаем скидку 50% на еду с истекающим сроком годности, чтобы люди получали хорошую еду по более выгодной цене и она не попадала в мусорный ящик. На самом деле в Эстонии много разных возможностей – у нас есть такие классные стартапы, которые действительно видят общую картину, могут и умеют помогать предприятиям. Совсем не обязательно, да и не нужно, все делать и уметь самому.

Мы не можем изменить основной характер нашей деятельности – мы задействованы в торговле шаговой доступности и предлагаем многообразный ассортимент товаров для всех. Однако мы можем сделать нашу деятельность более устойчивой. Мы считаем, что в основе изменений в обществе лежит коммуникация. Как и о чем мы говорим на самом предприятии, а также с клиентами, государством и партнерами, понимают ли люди, почему и как происходят эти изменения? Если клиент понимает, что и почему он покупает, что делать с мусором и упаковкой и почему это нужно, более вероятно и то, что он примет участие в этих изменениях.

Все предприятия знают, что от них ожидают инициативы при реализации изменений. Однако все это процессы новые, разносторонние, сложные и ресурсоемкие, и они требуют сотрудничества всех сторон – ведь цель у нас одна.