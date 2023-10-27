Дворников и коммунальную технику заменит робот BOTOCLEAN

Вроде бы современное общество трудно удивить новыми научными достижениями в области использования искусственного интеллекта. Однако разработка моделей специальной коммунальной техники на его основе в сочетании с последними новинками в сфере роботостроения и цифровых технологий уже сегодня стала реальностью. Причем авторы робота-уборщика с искусственным интеллектом живут и работают в Эстонии. О том, почему в скором времени могут исчезнуть снегоуборочные машины, и дворники, нашему изданию рассказывает один из авторов проекта, основатель Янек Васин.

Фото робота во время сборки

Насколько востребован ваш робот-уборщик, и почему вы считаете, что именно сейчас ваш проект ждет успех?

Если отвечать честно на ваш вопрос, то запускать такой проект как BOTOCLEAN надо было вчера. И больше всего я удивляюсь тому, что именно у нас, в стране максимального количества успешных стратапов, до сих пор не появилось разумного решения решения в сфере уборки. Во всех странах, где я побывал, даже в тех, уровень технологического развития в которых считается выше среднего, уровень услуг в коммунальной сфере оставляет желать лучшего. Аналогов нашему BOTOCLEAN нет. Это обидно. Современный человек, стремящийся подчинить возобновляемую энергию, заставляющий работать на себя искусственный интелелкт, синтезирующий гены, в то же время сталкивается со старыми и традиционными городскими проблемами. Это как бы городское наследие прошлого.

Вы говорите о странах, техническое развитие которых выше среднего. А что вы можете сказать о нашей Эстонии?

Если мы посмотрим на нашу Эстонию, на ее визитную карточку - столицу, то Таллинн зимой являет собой зрелище не для слабонервных, особенно если заглянуть во дворы и переулки спальных районов. Люди, независимо от возраста, с трудом преодолевают сугробы и часто вынуждены идти по единственной расчищенной части города, а именно по полосе дорожного движения. Это вдвойне непонятно, если учесть, что руководство Таллинна позиционирует город как пространство скорее для пешеходов и общественного экологически безопасного городского транспорта, чем для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. BOTOCLEAN в этом вопросе может помочь.

Янек Васин

Значит ваш робот способен кардинально изменить ситуацию с уборкой городских улиц?

Да. Мы создали BOTOCLEAN - робота, который способен оказывать услугу уборки любой сложности, в любом количестве при любых погодных условиях. Причем с помощью BOTOCLEAN можно решать не только вопросы городского жилищно-коммунального хозяйства. BOTOCLEAN универсален для всех видов уборки территорий любой площади. BOTOCLEAN может быть успешно использован как муниципалитетами, как волостями, как квартирными товариществами, так и частными владельцами обширных загородных усадеб и подсобных хозяйств. Согласно прогнозам специалистов, BOTOCLEAN будет особенно востребован у собственников сетей автозаправочных станций, парков развлечений и заводов с большими производственными площадями.

Что отличает вашего робота BOTOCLEAN от традиционной коммунальной техники, которая используется в городе и нанимается квартирными товариществами?

Прежде всего мы старались учитывать подорожание топлива, а также соблюдать основные тренды бережного отношения к окружающей среде. Наша разработка BOTOCLEAN полностью соответствует всем экологическим требованиям и будет способствовать постепенному отказу от эксплуатации тяжелой и средней коммунальной техники, которые, в отличие от экологически чистого BOTOCLEAN., во время работ по уборке территорий выбрасывают в атмосферу колоссальное количество вредных веществ. Также мы решаем вопрос удешевления такого рода услуг, так как BOTOCLEAN не нуждается в участии человека. Робот полностью автономен, не устает, лишен воздействия непредсказуемого человеческого фактора.

Что представляет из себя ваш робот-уборщик BOTOCLEAN?

Если простым языком, то наш робот-уборщик BOTOCLEAN является одним из представителей коммунальных роботов, передвигающихся на универсальной гусеничной платформе. Однако его отличие от старых прототипов заключается в расширенном наборе функций начиная от уборки снега и пылесоса до очистки пляжей и просеивания песка. Работает BOTOCLEAN на основе системы ячейки с коллекторным блоком на электрической платформе. Размеры робота-уборщика BOTOCLEAN позволяют спокойно разместить на одном автоприцепе две машины. Он весит около 500 килограммов и может развивать скорость до 11 км/ч.

А как он управляется и и как долго он держит заряд?

Наш робот-уборщик BOTOCLEAN может работать от 4 до 8 часов на одной зарядке и способен выполнять уборку в любое время суток. Он оснащен современными датчиками для ориентации в пространстве и управляется с помощью передовых технологий и программного обеспечения.

Каким образом можно будет заказать услугу уборки с помощью BOTOCLEAN?

Наши специалисты уже разработали мобильное предложение для смартфонов, через которое в два щелчка можно сразу же заказать услугу уборки с помощью BOTOCLEAN или забронировать ее на любое время. В приложении надо только указать вид уборки, например стрижка газона, уборка листьев, снега, гранитной крошки. Когда заказ на работу получен и в приложении фиксируется время прибытия BOTOCLEAN в пункт назначения, остается лишь оплатить услугу. Остальное, как говорится, дело техники, а именно BOTOCLEAN.

О какой инвестиционной сумме идет речь, чтобы закончить проект BOTOCLEAN и начать предоставлять данную услугу?

Сейчас мы находимся в той точке, когда достаточно найти последние 300 000 евро, чтобы успешно запустить эту услугу. Мы полностью уверены в том, , что мы найдем эти средства. По всем предварительным расчетам потенциальный спрос на услуги робота-уборщика BOTOCLEAN велик не только в странах Балтии, но и по всей Европе. Мы верим что тот, кто уже финансово участвует в проекте или же присоединится в ближайшее время, не только вернет свои средства, но и получит ощутимую прибыль, а в некоторых случаях есть возможность стать компаньоном BOTOCLEAN.

Где вы планируете начать продвижение вашего BOTOCLEAN на первом этапе, а главное – как?

Для начала в Эстонии. Это будут небольшие города и поселки, где мы попробуем отработать навыки BOTOCLEAN в условиях городской среды. Внешне это может выглядеть как несколько парковочных станций для роботов-уборщиков BOTOCLEAN, откуда они отправляются на заказы отдела городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и возвращаются обратно.

Что значит фраза «отработать навыки BOTOCLEAN»?

Это значит, что наш BOTOCLEAN – не игрушка на управлении, а робот последнего поколения с искусственным интеллектом , которому необходимо самообучаться и затем уметь принимать оптимальные решения. Для отработки навыков роботу BOTOCLEAN необходимо достаточно большое пространство, чтобы во время маневров не повредить чужое имущество, а такие площади могут предоставить муниципалитеты или собственники крупных промышленных производств. Далее последует второй этап, на котором мы предложим услуги робота-уборщика BOTOCLEAN квартирным товариществам. Очевидно, что здесь будет прямая выгода.

О какой выгоде для квартирных товариществ идет речь при использовании BOTOCLEAN?

О прямой выгоде в цене на услугу по уборке территории. При заказе робота-уборщика BOTOCLEAN квартирное товарищество получает стандартную услугу высокого качества, которую получает город. Робот-уборщик BOTOCLEAN не имеет своего мнения, не имеет вредных привычек, не требует отпуска, оплаты больничных листов, не устает, не мерзнет и не работает на трех работах. как это часто встречается среди людей этой сферы.

Значит осталось найти понимание в обществе и проект воплотится в жизнь?

Ну что вы! Понимание уже найдено. Предварительные соглашения были достигнуты уже в нескольких муниципалитетах, так что процесс идет полным ходом. Просто хочется напомнить, что максимально выигрывает тот, кто участвует в подобных проектах с самого начала. Это не значит, что будет поздно внести свой вклад через полгода или год, но сверхприбыль получат те, кто успел быть первым.