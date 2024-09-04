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  • 04.09.24, 14:23

Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG

В основу строительного проекта Мустамяэской государственной гимназии (MURG) легла работа «Серебряная стрела, победитель архитектурного конкурса. Это название ассоциируется с остротой, скоростью и точностью, которые важны для достижения успеха в науке и хорошо подходят для школы с уклоном на точные предметы.
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
  • Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
Качественная архитектура не возникает из ничего – зачастую именно архитектурные конкурсы являются предпосылкой для разработки и выбора хороших решений. Именно так получилось и с MURG.
«В исходном задании архитектурного конкурса были указаны принципы ландшафтного решения, а также ожидания от планировки пространства», – вспоминает представитель заказчика Riigi Kinnisvara AS, руководитель проекта Яанус Мюллер.
Решение архитекторов бюро Arhitekt Must OÜ впечатлило жюри конкурса согласованием со спецификой Технопола и Мустамяэ, а также улицы Теадуспарги: оно позволяло пройти через весь участок, сократив путь к научному кампусу Технопола.
«Мы хотели, чтобы вдоль улицы Акадеэмиа-теэ сформировалась единая среда, а будущее здание школы располагалось рядом с Институтом физхимии и биофизики (проект Райне Карпа) и Институтом кибернетики (проект Маргуса Кути) как ее завершающий элемент. Отсюда родилась идея прямоугольного здания спортзала и выступающего треугольника школы», – вспоминает архитектор Алвин Ярвинг, чья победа в конкурсе стала результатом долгой предварительной работы и прежнего опыта. «В результате участок сформировали сходящиеся к центру ступени с терракотовым покрытием и зубчатые формы, связывающие внешнее и внутреннее пространство».
В отношении внутренней планировки будущей школы нужно было учесть целый ряд требований, предъявляемых министерством. «Были заданы процентные соотношения между помещениями, в том числе описано их оптимальное распределение, пропорции между площадью классов, вспомогательных помещений и коридоров, – рассказывает Яанус Мюллер. – Архитекторы сумели все это учесть. Мы знали, каким должно быть строительное качество и класс энергоэффективности, а также количество естественного света, достаточное для классов, но без перегрева с южной стороны. То есть при проектировании нужно было учесть множество очень разных аспектов».
Согласно концепции архитекторов, первый этаж школьного здания стал активной зоной, избавленной от классического разделения на внутреннее и наружное пространство: в теплое время года вход и столовая становятся продолжением территории. «Школа буквально следует формам ландшафта», – подчеркнул Алвин Ярвинг.

Сотрудничество проходило гладко

Яанус Мюллер считает, что архитекторы достойны всяческих похвал. Они активно участвовали и в проектировании, и в процессе строительства – следили за ходом работ.
Кроме того, он подчеркивает вклад застройщика Astlanda Ehitus OÜ, сотрудничество с которым тоже проходило без проблем: «Этим объектом застройщик подтвердил свой профессионализм, все прошло гладко. Каждый крупный проект сопровождают споры, но главное здесь – чтобы все проблемы были разрешены, важно желание застройщика найти решения».
Строительные работы пришлись на действительно непростое время: проектирование шло во время эпидемии коронавируса, затем произошел скачок цен, а потом началась война в Украине. Застройщик столкнулся с серьезными проблемами. «Экономическая ситуация была тяжелой, особенно в части материалов, потому что строители использовали много материалов из России, Беларуси или Украины. Торговые отношения с Россией и Белоруссией были разорваны, из Украины, где несколько заводов были разбомблены, материалы больше не поступали. Были проблемы и с трудовыми ресурсами, поскольку многие рабочие, приехавшие из Украины, вернулись домой. Иногда возникали сложности и с бетонными работами, – рассказывает Мюллер. – Однако застройщик хорошо справился со всеми проблемами».

Удобный и функциональный материал bauroc

Критерием выбора материалов послужило оптимальное решение. В несущих конструкциях использовался бетон, в здании также присутствуют сталь, стекло и дерево: «мы хотели построить энергоэффективное здание и продумали все детали, вплоть до затенения в зависимости от погодных условий», – говорит архитектор Алвин Ярвинг.
Важное место в новом школьном здании занимают и продукты Bauroc AS, из которых создавались различные архитектурные формы – ступени вдоль стен и вокруг сцены, а также сцена в зале. «Блоки bauroc легко формуются и хорошо обрабатываются. В блоках были проложены нагревательные и электрические кабели, установлены розетки. В целом опыт работы с этим материалом оставил положительное впечатление», – говорит Мюллер.
Аналогичное впечатление сложилось и у архитектора, по словам которого, блоки bauroc использовались в основном для ненесущих стен MURG, а также ступеней первого этажа, позволяя создать эффектную пирамидальную форму: «bauroc – простой в обработке материал, из массы которого мы могли легко вырезать куски оптимального размера. Интересен тот факт, что в террасе есть секция из блоков bauroc, предназначенных для частного дома. Терраса полностью выложена из блоков, которые создали объем, залитый стяжкой и отделанный шероховатым покрытием терракотового цвета».
Но как был выбран именно этот материал? «С выбором помогла конструкторская фирма. Мы обсудили, какой материал будет одновременно хорошо обрабатываться, обеспечивать объем, выдерживать бюджет и допускать укладку массой, чтобы формировать рельеф участка. Мы не хотели использовать бутафорский материал», – пояснил Алвин Ярвинг.
Выбранные в результате для террасы блоки bauroc придают школьному зданию характер и простор – вместо обычного одноуровневого пола выстроен необычный рельеф.

Полезно знать!

  • Первый этаж – пространство для встреч и общего сбора, плавно переходящее в территорию, на террасе общаются и проводят групповые занятия, и решение здесь смелое и красочное. Архитектура интерьера напоминает ландшафт, размывая границы разных зон.
  • Второй и третий этажи выглядят более спокойно и рационально, классы выполнены в нейтральных тонах, что способствует концентрации.
  • Открытые площадки школы смотрят на запад и восток, на улицу Акадеэмиа-теэ и Технопол. Открытые спортивные площадки помогают разнообразить городское пространство Мустамяэ. В будущем планируется соединить MURG с университетским городком TalTech пешеходно-велосипедным променадом.

Мустамяэская государственная гимназия (MURG)

  • Адрес: Akadeemia tee 25, Tallinn
  • Заказчик: Министерство образования и науки (представитель – Riigi Kinnisvara AS)
  • Генеральный подрядчик: OÜ Astlanda Ehitus
  • Основные субподрядчики: AS Framm, OÜ Reme Grupp, OÜ V&K Teed, OÜ Katusefirma, OÜ Ruvikol Ehitus, OÜ Abix Service, OÜ Element Grupp, OÜ Mauleman, OÜ Retlar, OÜ FMB Invest Grupp, AS Pristis, AS Optimus Systems, AS Tref Nord, OÜ Profloors
  • Архитектурное решение: OÜ Arhitekt Must (Алвин Ярвинг, Катрин Вилберг, Отт Алвер, Мари Расс, Кайре Койду, Янн Соонисте, Лисетт Эйст, Каролине Куус)
  • Архитектура интерьера: Мари Пыльд, Кади Карманн, Элизабет Саал (T43 Sisearhitektid)
  • Ландшафтная архитектура: OÜ Väli
  • Конструкции: Koomber OÜ (Андрес Лехтла и Георг Коди)
  • Проектировщик: OÜ Innopolis Insenerid (Кристьян Теэару)
  • Надзор собственника: Tallinna Linnaehitus AS (Тауно Ханг)
  • Стоимость строительства: 16 060 942 евро + НСО
  • Срок строительства: 22 месяца (с октября 2021 г. по август 2023 г.)
  • Задействованные продукты bauroc: ECOTERM+, CLASSIC 3MPa, ACOUSTIC, ELEMENT
www.bauroc.ee

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