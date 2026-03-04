Биржа Южной Кореи стремительно падает, торги временно приостановлены

В прошлом году рынок Южной Кореи вырос на 75%, а сегодня инвесторы решили зафиксировать прибыль.
Foto: Reuters/Scanpix
В среду азиатские фондовые рынки продолжили снижение из-за войны с Ираном. Резкое падение привело к временной остановке торгов на корейской бирже, когда в один момент индекс просел примерно на 13%. Значительную долю индекса составляют технологические компании Samsung и SK Hynix, которые сегодня снизились на 12% и 9,7% соответственно.
