Eesti Post сумела выйти в прибыль

Государственная компания Eesti Post, работающая под брендом Omniva, сообщила, что спустя несколько лет снова получила чистую прибыль, хотя доставка почты и периодики в Эстонии по-прежнему остается убыточной.
Государственная почтовая компания Дании 30 декабря полностью прекращает доставку писем на дом. Ряд других стран движется в том же направлении, однако в Эстонии доставка писем в ближайшее время не исчезнет. «Скажем так, мы богатые», — сказал глава Omniva Мартти Кульдма.
Почтовая компания Omniva планирует в этом году закрыть почтовые отделения в Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. В случае реализации текущего плана в Ида-Вирумаа сохранится лишь одно отделение – в нарвском торговом центре Fama.
Глобальная платформа электронной торговли Temu подписала меморандум с Omniva для расширения логистического сотрудничества и поддержки роста местных продавцов, желающих работать на платформе в странах Балтии.
Европейская комиссия сегодня начала официальное разбирательство в отношении платформы быстрой моды Shein из-за вызывающего зависимость дизайна платформы, непрозрачности рекомендательных систем и продажи незаконных товаров, включая материалы, изображающие сексуальное насилие над детьми.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.