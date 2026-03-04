Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,5%312,84
  • OMX Riga0,2%897,62
  • OMX Tallinn0,2%2 083,6
  • OMX Vilnius−0,21%1 366,08
  • S&P 500−0,94%6 816,63
  • DOW 30−0,83%48 501,27
  • Nasdaq −1,02%22 516,69
  • FTSE 1000,38%10 524,43
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,66
  04.03.26, 11:29

Eesti Post сумела выйти в прибыль

Государственная компания Eesti Post, работающая под брендом Omniva, сообщила, что спустя несколько лет снова получила чистую прибыль, хотя доставка почты и периодики в Эстонии по-прежнему остается убыточной.
Сортировочный центр Omniva в Лехмья.
  • Сортировочный центр Omniva в Лехмья.
  • Foto: Andras Kralla
Компания заработала 5,9 млн евро чистой прибыли, из которых 4,6 млн евро составил разовый доход от продажи недвижимости по адресу Палласти, 28.
