Назад 26.11.25, 06:00 Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме В среду эстонская финтех-компания Wallester публично отпраздновала свой переезд в новый офис в квартале Ротерманни. Совладелец этого предприятия Сергей Астафьев рассказал ДВ, как заработать на услуге, если клиент не платит ни копейки.

Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.

«У нас есть два продукта: White Label и Wallester Business. Первый – выпуск обычных корпоративных кредитных карт (как в банке). Мы выпускаем карту, которая идет под брендом нашего клиента – чаще всего это крупные учреждения, вроде банка Holm или “Почты Латвии”. Хотя суть, конечно, не в карте (она может быть и виртуальной), а в том, что это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно делать платежи и в Apple Pay, и в Google Pay, и в чем угодно», – рассказывает Сергей Астафьев.

«Второй продукт у нас из сферы управления расходами. Мы предоставляем клиентам IBAN-счет, с которого можно делать обычные переводы, в специально созданной среде клиент может создавать виртуальные карты. Предположим, тебе как журналисту надо поехать в командировку в Латвию. Äripäev создает в системе “Команду 1”, где будет, скажем, 10 человек, и им выделят определенный бюджет. С помощью нашей системы Äripäev сможет отслеживать, как эта команда тратит деньги, на что, все ли чеки загружены в систему или многие не собраны. Компания получает полный контроль над деньгами людей», – добавил предприниматель.

Однако платежных систем и сервисов по управлению расходами в мире много. Почему кто-то должен выбрать Wallester? По словам Астафьева, все услуги в рамках продукта Wallester Business предоставляются бесплатно. Клиент не платит его компании ни копейки.

«Наш основной источник дохода – кэшбек с транзакций, который мы получаем от Visa, официальным партнером которой являемся. Мы зарабатываем на объеме, – объясняет Астафьев. – Мы ни у кого не берем сервис, всю систему разработали сами. Потратили очень много времени, ничего в этот период не зарабатывали, но зато написали продукт. И теперь производство карт для нас стоит копейки». «А конкуренты нередко делают так, что предоставляют сервис на пять работников, а если хочешь добавить – плати. Мы такие: какого черта? Ты же сам сделал IT-систему, тебе добавить одного человека ничего не стоит – так отдай людям бесплатно! Дай им сервис, позволь клиенту развиваться, а ты потом будешь зарабатывать на объемах. А то он еще не начал, а ты уже его душишь», – рассуждает предприниматель. Wallester была создана в 2016 году, и уже в конце 2020 года компания шла на банкротство. По словам совладельца Placet Group, специализирующейся на быстрых кредитах и управляющей торговыми марками smsraha.ee, laen.ee и smsmoney.ee, Сергея Астафьева, именно тогда было принято решение о покупке компании. «Placet Group должна была у них заказать карточки, – вспоминает он. – И тут они нам сказали, что компания идет под банкротство. Не получилось у них: люди есть, зарплаты хотят, а клиентов нет. Основатели подняли деньги у инвесторов, много людей, а надо же уметь реализовывать. На выходе ни сайта, ничего. Все просрано, если говорить русским языком. А нам-то карточки нужны! Вот мы и решили воспользоваться возможностью купить компанию». На сегодняшний в Wallester работают 230 человек, и значительная часть из них – программисты. «Мы сами в шоке, что уже так много, – говорит Астафьев. – Но так как мы под лицензией, у нас должны быть специалисты по комплаенсу и AML, юристы, дизайнеры, отдел продаж. Но в первую очередь – программисты, их у нас 35-40% персонала». По словам Астафьева, основной источник клиентов – это Google и SEO. Масштабной рекламной кампании предприятие пока не запустило – планирует сделать это в следующем году. «У нас уже около 80 клиентов по продукту White Label (это крупные партнеры, в том числе банки) и в районе 8000 клиентов по Wallester Business, – говорит Астафьев. – Этот год закроем с оборотом порядка 30 миллионов евро и прибыль будет около 3,5 миллиона», – прогнозирует он. Предприниматель подчеркивает, что никогда не привлекал стороннего финансирования, и вся деятельность компании теперь ведется полностью на собственные деньги. «Мы вложили около 8 миллионов евро, половина из которых до сих пор на счету. Стараемся действовать аккуратно и деньги не просирать (неважно, свои или инвесторские – для нас они все равно свои). Мы не разбрасываемся ими направо и налево, как делают многие стартапы», – подчеркивает Астафьев. «Я могу не работать – у меня достаточно денег, чтобы отдыхать. Занимаюсь этим, потому что в кайф. Если ты работаешь с душой, кайфом, улыбкой и смехом (мы делаем все для людей), то все получится. Это особенно важно было поначалу, когда нас было четыре человека, и мы работали по 16-18 часов в сутки, шесть дней в неделю», – рассказывает Астафьев.

По его словам, он жесткий руководитель, поскольку считает, что без дисциплины ничего нельзя добиться – ни в бизнесе, ни в спорте, ни в любви. «Это всегда идет на пользу – все бизнесы, что я делал, приносят деньги. Когда ты делаешь с душой, это не может не заработать и не приносить деньги. Мы видим, что происходит вокруг – компании же просто дохнут, как крысы. YOLO Group только что сократила 250 человек – представляете, каково сейчас этим людям, их семьям? Умножьте эту цифру на три, и получите реальное количество людей, которые пострадали от этого решения», – рассуждает Астафьев.

Было не весело и не задорно

По словам Астафьева, он вышел из всех своих предыдущих бизнесов и полностью сосредоточился на работе в Wallester. «Я уже больше пяти лет абсолютно не занимаюсь ITM вообще. Я вышел из всех компаний – полностью, потому что иначе физически невозможно. Забирает всю энергию. У нас больше 200 человек в Wallester – нужно постоянно думать про всю эту историю», – говорит он.

По данным Коммерческого регистра, Астафьев больше не является членом правления никаких предприятий, кроме тех, что связаны с Wallester, однако он остался их совладельцем. В том числе ему принадлежит 50% компании DataShift OÜ (ранее ITM Trade OÜ – прим. ред.), а собственнику оставшихся 50% этой компании Александру Костину принадлежит 47,5% Wallester Group OÜ (через предприятие Momenterra OÜ).

В 2020 году Eesti Ekspress связал компанию Астафьева ITM Trade с сервисом Bongacams, который организовывал съемку порнографических видео, в том числе с элементами насилия. Сам Астафьев по-прежнему утверждает, что эта информация неверна, что негативно сказалось на его бизнесе: банки начали закрывать счета.

«Это огромная ошибка. В статье было написано, что мы – владельцы Bongacams, и от этого пошли проблемы. Но это неправда: у нас никогда не было Bongacams», – возражает Астафьев, утверждая, что ответственность за это несут клиенты ( Ekspress писал , в частности, что на одном из мероприятий работники ITM Trade принимали приз от лица Bongacams – прим. ред.). Ответственность за сомнительные проекты Астафьев возлагает на клиентов.

«Это наши клиенты. Все бизнесы, которым я занимался (Placet Group, Wallester и другие), основаны на том, что мы работаем на своей CRM-системе, позволяющей структурировать людей и все делать – именно это приносит нам основные деньги. На ней ты можешь строить практически любой бизнес. А то, что ей пользуются разные бизнесы… Если бизнес легален, то почему нет? Главное делать хороший IT, и чтобы продукт работал. А сам он безликий», – философствует Астафьев.

По его словам, публикация имела для его фирмы неприятные последствия. «В итоге банки закрыли нам много счетов, и в какой-то момент мы должны были уйти в Латвию. Для Финансовой инспекции это был вопрос номер один – мы целый год показывали ей, доказывали и рассказывали, что не имеем к этому отношения, что не мы владельцы. Мы все показали, и это все закончилось, потому что без лицензии мы бы не могли работать вообще», – пояснил он.

Судя по всему, те времена позади: на гала-вечере, посвященном открытию нового офиса Wallester, присутствовал не только глава Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, но и другие узнаваемые бизнесмены, в том числе владелец квартала Ротерманни Урмас Сыырумаа и представитель сотрудничающей с Wallester компании Amazon.

В ТОПе самых богатых людей Эстонии от Äripäev за 2024 год Сергей Астафьев занял 128-е место. Äripäev оценил его личное состояние в 49 миллионов евро. Placet Group закончила год с прибылью почти в 6 млн евро, Wallester заработала около 2,3 млн при выручке в 17,1 млн.