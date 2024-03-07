ЕЦБ остался непоколебим

Европейский центральный банк оставил базовую ставку на уровне 4,5%, ставка по маржинальной кредитной линии осталась 4,75%, ставка по депозитной линии — 4%. Фото: RALPH ORLOWSKI, REUTERS/Ralph Orlowski
Европейский центральный банк четвертое заседание подряд сохраняет ставку без изменений на уровне 4%.
Несмотря на замедление темпов экономического роста в еврозоне и значительное снижения инфляции, ЕЦБ оставил ставку без изменений. Банк не хочет торопиться с ослаблением монетарной политики, и желает удостовериться, что рост заработной платы в еврозоне находится под контролем.
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