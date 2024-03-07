    ЕЦБ остался непоколебим

    Европейский центральный банк оставил базовую ставку на уровне 4,5%, ставка по маржинальной кредитной линии осталась 4,75%, ставка по депозитной линии — 4%. Фото: RALPH ORLOWSKI, REUTERS/Ralph Orlowski

    Европейский центральный банк четвертое заседание подряд сохраняет ставку без изменений на уровне 4%.

    Несмотря на замедление темпов экономического роста в еврозоне и значительное снижения инфляции, ЕЦБ оставил ставку без изменений. Банк не хочет торопиться с ослаблением монетарной политики, и желает удостовериться, что рост заработной платы в еврозоне находится под контролем.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Завод из Нарвского индустриального парка продается за миллионы
Олег Осиновский: популизм потворствует дальнейшему росту зарплат
ЕЦБ остался непоколебим
Эпицентр
Эстонские компании получили крупную прибыль на продаже оружия Украине Конкуренты завидуют небывалой марже
Две эстонские компании получили необычно большую прибыль от сделки с украинским оружием.
Две эстонские компании получили необычно большую прибыль от сделки с украинским оружием.
Все большие материалы
Инвестор
Выступление Пауэлла подтолкнуло Уолл-стрит к новым максимумам, однако Apple и Tesla продолжают падать
Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones растут. Apple, Tesla и Alphabet падают. Инвесторы находятся в режиме «выжидания» после выступления Пауэлла.
Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones растут. Apple, Tesla и Alphabet падают. Инвесторы находятся в режиме «выжидания» после выступления Пауэлла.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: пирожки?! Гуляем на все, я угощаю!
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
София Шнайдер-Зеппинг: езжайте на велосипеде до остановки или станции и обратно – даже на окраине города!
Строительство велопарковок возле остановок общественного транспорта в пригородах и поселках-спутниках выведет эффективность транспортной сети на новый уровень, пишет София Шнайдер-Зеппинг в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Строительство велопарковок возле остановок общественного транспорта в пригородах и поселках-спутниках выведет эффективность транспортной сети на новый уровень, пишет София Шнайдер-Зеппинг в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Все мнения
Интервью
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект