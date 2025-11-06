Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,16%292,25
  • OMX Riga0,19%916,93
  • OMX Tallinn0,14%1 912,06
  • OMX Vilnius0,37%1 263,35
  • S&P 500−0,67%6 750,81
  • DOW 30−0,56%47 047,96
  • Nasdaq −1,26%23 203,28
  • FTSE 100−0,42%9 735,78
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,08
  • OMX Baltic0,16%292,25
  • OMX Riga0,19%916,93
  • OMX Tallinn0,14%1 912,06
  • OMX Vilnius0,37%1 263,35
  • S&P 500−0,67%6 750,81
  • DOW 30−0,56%47 047,96
  • Nasdaq −1,26%23 203,28
  • FTSE 100−0,42%9 735,78
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,08
  • 06.11.25, 18:13

Европейская комиссия подозревает Nasdaq в нарушении антимонопольных правил

Европейская комиссия начала расследование в отношении биржевых операторов Nasdaq и Deutsche Börse по подозрению в возможном нарушении антимонопольных правил.
Nasdaq, управляющая множеством бирж по всему миру, заподозрена в нарушении европейских правил конкуренции.
  • Nasdaq, управляющая множеством бирж по всему миру, заподозрена в нарушении европейских правил конкуренции.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 17.10.25, 09:52
Канцлер Германии: Европе нужна единая биржа
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Европе нужен общий фондовый рынок, чтобы конкурировать с остальным миром.
Инвестор Тоомас
  • 03.10.25, 16:45
Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве
Смотрите таблицу
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
ТОП
  • 18.09.25, 08:33
Руководители биржевых компаний в ТОПе богачей: собственники все время под лупой
В нынешний ТОП 500 самых богатых людей страны попали более 30 крупнейших акционеров биржевых компаний, их совокупное состояние оценивается более чем в три миллиарда евро.
Биржа
  • 25.08.25, 14:10
Крупнейшего в мире должника убрали с биржи
Китайский гигант Evergrande, который является самым закредитованным застройщиком в мире, официально исключен с Гонконгской фондовой биржи.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
2
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41
3
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
4
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
5
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
6
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?

Последние новости

Новости
  • 06.11.25, 18:51
В Пярну все-таки хотят построить первый в Балтии завод e-метанола
Новости
  • 06.11.25, 18:13
Европейская комиссия подозревает Nasdaq в нарушении антимонопольных правил
Новости
  • 06.11.25, 17:36
Топливные фирмы предупреждают о росте цен: «Могут случиться неприятности»
Новости
  • 06.11.25, 16:51
Сеть автозаправок увеличила прибыль и выплатила щедрые дивиденды
Новости
  • 06.11.25, 16:00
Две новые инфосистемы и закон: министерство пытается облегчить жизнь бизнесу
Новости
  • 06.11.25, 15:46
Новая иммиграционная квота согласована, однако нынешняя использована лишь наполовину
Новости
  • 06.11.25, 14:16
В Эстонии выросла доля людей, живущих в абсолютной бедности
Новости
  • 06.11.25, 13:50
Sportland сохранил прежние показатели, несмотря на конфликт собственников

Сейчас в фокусе

Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41
ИИ даст бухгалтеру сверхспособности, а те, кто быстрее всех освоят новые технологии, выиграют в конкурентоспособности.
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
Долгие годы были подозрения, что магнат Маргус Линнамяэ владеет контрольным пакетом акций Confido. В 2022 году бизнес начал открыто переходить в его руки.
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
Глава британского банка LHV Group Эрки Килу.
Биржа
  • 05.11.25, 10:26
LHV Group получил штраф от Европейского центрального банка
Акция Incap принесла мне за три года убыток в 1500 евро, и нет никаких признаков того, что она начнет быстро расти. На фото – руководитель Incap Отто Пукк.
Инвестор Тоомас
  • 05.11.25, 14:53
Инвестор Тоомас: я начал генеральную уборку и выставил первые акции на продажу
Биткоин, как самая известная и крупнейшая криптовалюта, дает представление о направлении рынка, но в последнее время и другие криптоактивы все отчетливее сигнализируют об ухудшении настроений.
Биржа
  • 04.11.25, 16:14
Инвесторов в криптовалюту охватил «экстремальный страх»
Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон на саммите в Гонконге.
Биржа
  • 04.11.25, 19:01
Боссы с Уолл-стрит предупреждают: на фондовых рынках растет риск спада
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025