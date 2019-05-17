Каллас: Хельме в должности всего 19 дней, а уже нанёс Эстонии такой ущерб

Фото: Scanpix, Лийз Трейманн

Председатель реформистов Кая Каллас рассказала в интервью ДВ, почему ее партия хочет вынести вотум недоверия Марту Хельме.

Зачем вы хотите вынести вотум недоверия Марту Хельме?

Для того, чтобы не увеличивался ущерб, наносимый сегодня Эстонии. Министр был на своей должности 19 дней, а за это время уже успел оскорбить женщин, оскорбить президента, поставил под вопрос нашу внешнюю политику, предъявив территориальные претензии России. Он врал по поводу отмывания денег (вспомните заявление Ратаса о недостоверности тех утверждений), угрожал свидетелям в ходе уголовного процесса.

Это какого процесса?

Против Куузика. В общем, список можно продолжать долго. Глядя на тот ущерб, что уже был нанесён имиджу Эстонии за рубежом, мы понимаем, что не можем допустить того, чтобы всё это продолжалось.

Но ведь этот вотум провалится в парламенте.

Мы сейчас работаем над составлением текста и призываем членов остальных партий его поддержать. Непосредственно мы ещё с ними не говорили, т.к. текст ещё не составлен. Но надежда есть. Юри Луйк из «Отечества» заявил, к примеру, в эфире ETV, что ущерб, нанесённый Эстонии, был значительным. Есть и внутри коалиции люди, которые пострадали из-за деятельности этого человека.

Сколько, на ваш вгляд, проработает нынешнее правительство?

Не знаю, я не предсказатель. Но если посмотреть на встречный ветер, с которым оно сталкивается, на то противоборство, которое оказывает ему народ, то становится ясно, что долго это правительство простоять не может.

Министр финансов Мартин Хельме говорит, что нужно с 1 июля снижать акцизы. В Рийгикогу сейчас лежит ваш законопроект о снижении акцизов. Кажется, кое в чём ваши взгляды с EKRE совпали?

Да, и я всегда подчёркиваю, что если правительство хочет снизить акцизы с 1 июля, то единственный способ это сделать – поддержать наш законопроект.

Какие ещё реформы нужно провести в Эстонии?

Есть много тем, важных для нашей страны, например, образовательная политика. Но всё же ещё более актуальным является контроль ущерба.

Хотите сказать, что отстраним Хельме, - и тогда заживём счастливо?

Нет. Смотрите, прошли выборы, и люди очень чётко дали нам понять, что самая важная, по их мнению реформа лежит в сфере налогов. Именно там нужно навести порядок, именно с этой сферы нужно начинать исправление ошибок правительства.

Рейтинг центристов упал после того, как они привлекли EKRE в правительство. Но есть мнение, что за 4 года все об этом уже забудут, и решающим на следующих выборах станет то, что будет происходить за полгода до них.

Хочу надеяться, что память людей не такая короткая. Впереди выборы в Европарламент, а через 2 года – местные выборы. И здесь важно то, простят ли избиратели центристов нарушение обещания «с EKRE мы не пойдём» в первый же день после выборов. Забудут ли люди об этом, начнут ли снова доверять центристам? Но до этого ещё много времени.

Почему EKRE столь популярна?

За этим я вижу много разочарования нынешними политиками.

Означает ли это, что когда Партия реформ была у власти, она не заботилась о тех людях, которые сегодня голосуют за EKRE?

Партия реформ никогда не просила единоличной власти. Мы никогда не говорили, что можем представлять всех. Для этого у нас и есть коалиционное правительство, состоящее из разных партий и представляющие разные взгляды. Но конечно же, с любым недовольством нужно считаться и понять, в чём его причина. Например, главной причиной недовольства предыдущим правительством, очевидно, была алкогольная политика.