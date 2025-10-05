Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,01%6 715,79
  • DOW 300,51%46 758,28
  • Nasdaq −0,28%22 780,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,53
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,01%6 715,79
  • DOW 300,51%46 758,28
  • Nasdaq −0,28%22 780,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,53
  • 05.10.25, 12:17

Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х

Предприниматель Нейнар Сели передал активное управление Estiko своему сыну Кристо, который, по словам отца, оказался даже лучшим руководителем, чем он сам. В передаче «Tippkohtumine» на радио Äripäev Сели рассказал о своих заслугах в бизнесе, службе в Силах обороны и о том, как клюквенные болота помогли ему в жизни.
«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
  • «Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
  • Foto: Liis Treimann
Говорят, с юных лет вам нравилось превращать все, что возможно, в источник дохода. В школьные годы вы продавали цветы и другие продукты из своего сада – откуда у вас стремление зарабатывать деньги?
У каждого свои причуды. Я из очень простой семьи – как, впрочем, и все люди в советское время. Я вырос в Эмайыэ-Суурсоо, где в родительском доме до сих пор нет электричества. Там, среди клюквенных болот, жизнь течет немного иначе. В школу мы уже ездили в город, у меня есть старший брат, и я всегда хотел быть лучше него. Хотел быть независимым, доказать, что я сам чего-то стою – возможно, с этого все и началось. Родители хорошо о нас заботились, а покойный отец хотел, чтобы мы с братом полюбили музыку, поэтому нас с первого класса отдали в музыкальную школу. Я пять лет учился играть на фортепиано, и помню, как мы с братом выступали на весеннем концерте в зале «Ванемуйне». Потом я еще два года играл на трубе. Воспитание, круг общения и детство очень многое определяют. У меня в крови осталось стремление выделяться и быть лучше других.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
В верхнюю часть нынешнего рейтинга самых богатых попал крупный предприниматель, которому предстоит ежегодно платить 130 000 евро транспортного налога за свою коллекцию автомобилей.
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
Возглавивший ТОП самых богатых людей Эстонии предприниматель установил рекорд – никогда раньше стоимость активов победителя не была столь высокой.
Новости
  • 20.08.25, 14:35
Нейнар Сели считает своей особенностью умение зарабатывать деньги. «Самое грустное то, что я до сих пор не знаю, что богатый»
Крупный предприниматель Нейнар Сели рассказал, что толчком к занятию бизнесом стало его желание действовать и быть независимым от других. Историю о том, как жизнь среди болот дала вдохновение для начала своего бизнеса, Сели рассказал в передаче «Tippkohtumine».
Новости
  • 27.11.24, 12:53
Компания Нейнара Сели расширяет свою деятельность в Центральной Европе
После многолетних поисков производитель упаковки Estiko-Plastar выходит на рынок Польши, приобретя компанию Sefko.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 03.10.25, 19:07
Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором
Novaturas не направил уведомление на биржу
2
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
3
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
4
Mнения
  • 03.10.25, 12:45
Осиновский: государство должно сократить бессмысленные инвестиции
5
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
6
Mнения
  • 04.10.25, 10:25
Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco

Последние новости

Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
ТОП
  • 05.10.25, 14:07
ТОП архитектурных бюро: при скромном росте оборота – значительное увеличение прибыли
Биржа
  • 05.10.25, 13:14
Цена биткоина достигла нового рекорда
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
Новости
  • 05.10.25, 10:46
Стартап по борьбе с ИИ-мошенничеством привлек инвестиции от бизнес-ангелов
Новости
  • 05.10.25, 09:59
Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена из-за воздушных шаров
Дополнено в 13.00
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет

Сейчас в фокусе

Запланированного в Йыхви завода века не будет
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
В автоколлекции, расположенной в Тарту, помимо американских автомобилей, теперь представлено и множество транспортных средств советской эпохи.
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
К числу крупнейших акционеров туроператора, акции которого котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах, относятся также Марсель Вихманн и Нейнар Сели.
Биржа
  • 03.10.25, 19:07
Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором
Novaturas не направил уведомление на биржу
Даже небольшое сокращение расходов может значительно улучшить показатели доходности портфеля. Давайте посчитаем!
Подсказка
  • 03.10.25, 06:00
Этот убийца незаметно уничтожает прибыль инвестора
Владимир Свет
Mнения
  • 04.10.25, 10:25
Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco
Вильнюсская биржа привлекает высокой дивидендной доходностью. Средства, высвобождаемые в рамках пенсионной реформы, могут подтолкнуть цены акций к росту, сдвинув их с мертвой точки.
Инвестор Тоомас
  • 03.10.25, 16:45
Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве
Смотрите таблицу
Премьер-министр Кристен Михал и бывший премьер-министр Март Лаар на встрече в здании дома Стенбока.
Mнения
  • 03.10.25, 14:38
Март Лаар: нас предупреждали, но боюсь, что нынешнее правительство это не заботит
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025