Назад 05.10.25, 12:17 Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х Предприниматель Нейнар Сели передал активное управление Estiko своему сыну Кристо, который, по словам отца, оказался даже лучшим руководителем, чем он сам. В передаче «Tippkohtumine» на радио Äripäev Сели рассказал о своих заслугах в бизнесе, службе в Силах обороны и о том, как клюквенные болота помогли ему в жизни.

«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.

Foto: Liis Treimann

Говорят, с юных лет вам нравилось превращать все, что возможно, в источник дохода. В школьные годы вы продавали цветы и другие продукты из своего сада – откуда у вас стремление зарабатывать деньги?

У каждого свои причуды. Я из очень простой семьи – как, впрочем, и все люди в советское время. Я вырос в Эмайыэ-Суурсоо, где в родительском доме до сих пор нет электричества. Там, среди клюквенных болот, жизнь течет немного иначе. В школу мы уже ездили в город, у меня есть старший брат, и я всегда хотел быть лучше него. Хотел быть независимым, доказать, что я сам чего-то стою – возможно, с этого все и началось. Родители хорошо о нас заботились, а покойный отец хотел, чтобы мы с братом полюбили музыку, поэтому нас с первого класса отдали в музыкальную школу. Я пять лет учился играть на фортепиано, и помню, как мы с братом выступали на весеннем концерте в зале «Ванемуйне». Потом я еще два года играл на трубе. Воспитание, круг общения и детство очень многое определяют. У меня в крови осталось стремление выделяться и быть лучше других.