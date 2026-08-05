Эстония и Швеция договорились об условиях содержания заключенных

Сегодня Румму знают по затопленному карьеру и заброшенной тюрьме, ставших одной из самых известных туристических достопримечательностей Эстонии. Но меньше века назад здесь работало одно из самых необычных госпредприятий страны. Трудились на нем почти исключительно заключенные, продукция блистала на модных интерьерных выставках, а руководители утверждали, что пыльный труд возвращает в общество две трети осужденных.