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Эстония и Швеция договорились об условиях содержания заключенных

Эстония и Швеция закрепили в меморандуме о сотрудничестве условия содержания в Тартуской тюрьме шведских заключенных, которых доставят в Эстонию.
Свободные места в Тартуской тюрьме вскоре займут заключенные из Швеции.
  • Свободные места в Тартуской тюрьме вскоре займут заключенные из Швеции.
  • Foto: Meeli Küttim
Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста и генеральный директор пенитенциарной службы Швеции Рикард Йермстен сегодня подписали меморандум о сотрудничестве, регулирующий вопросы тюремной одежды, условий в камерах, доступа к информационным каналам и электричеству, а также использования безтабачной никотиновой продукции для шведских заключенных, которых направят в Тартускую тюрьму.
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