Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,14%315
  • OMX Riga−0,57%923,31
  • OMX Tallinn−0,07%2 156,81
  • OMX Vilnius−0,32%1 502,06
  • S&P 500−0,17%7 723,55
  • DOW 300,49%54 349,12
  • Nasdaq −0,83%26 363,44
  • FTSE 1000,13%10 902,58
  • Nikkei 225−0,93%65 683,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,05
  • OMX Baltic−0,14%315
  • OMX Riga−0,57%923,31
  • OMX Tallinn−0,07%2 156,81
  • OMX Vilnius−0,32%1 502,06
  • S&P 500−0,17%7 723,55
  • DOW 300,49%54 349,12
  • Nasdaq −0,83%26 363,44
  • FTSE 1000,13%10 902,58
  • Nikkei 225−0,93%65 683,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,05

Merko снова потеряла часть прибыли, но ощущает оживление рынка

Выручка котирующейся на Таллиннской бирже Merko Ehitus во втором квартале и первом полугодии росла, однако показатели прибыли оказались слабее, чем годом ранее.
Merko снова потеряла часть прибыли, но ощущает оживление рынка
  • Foto: Andras Kralla
В прогнозе руководство Merko Ehitus объясняет свой оптимизм рекордным за всю историю объемом еще не выполненных работ.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.07.26, 12:02
Merko нашла инвестора для военного проекта на 373 млн евро
Merko Ehitus привлекла Kapitel в качестве инвестора проекта государственно-частного партнерства по строительству военного городка Руднинкай и заключила строительные контракты почти на 373 млн евро. В число владельцев Kapitel входят Тоомас Аннус и связанные с ним лица.
Новости
  • 09.07.26, 18:38
Гигантский проект увеличил оборот строителей инфраструктуры. «Без Rail Baltic мы были бы на самом дне»
Rail Baltic вывела эстонское инфраструктурное строительство из спада. Теперь судьба всего сектора зависит от того, как будет продвигаться этот мегапроект.
Mнения
  • 09.07.26, 11:15
Индрек Рахумаа: государство, которое упустило свою биржу
Мнение одного из основателей Таллиннской фондовой биржи
30 лет назад мы построили Таллиннскую биржу с нуля, потому что понимали: без нее мы в Эстонии навсегда останемся в конце очереди за чужими деньгами. Мы построили ее… а потом позволили ей исчезать по частям, пишет предприниматель Индрек Рахумаа, стоявший у истоков создания Таллиннской биржи.
Биржа
  • 18.07.26, 12:45
Падение сектора чипов и обвал акций Netflix потянули вниз американские фондовые индексы
Торги на фондовых рынках США в пятницу начались с резкого снижения. На рынки давят продолжающиеся распродажи в полупроводниковом секторе и обвал акций Netflix после прогноза, оказавшегося хуже ожиданий.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.08.26, 11:37
Польская сеть быстрой моды заработала в Эстонии рекордную прибыль
2
Новости
  • 03.08.26, 14:40
Бриллиант, оружие и дом в Виймси: судебный исполнитель продает имущество отбывающего срок Гаммера
3
Новости
  • 05.08.26, 09:29
Эстонские акулы рынка недвижимости купили торговый центр в Риге
4
Новости
  • 05.08.26, 14:14
Люксовая яхта стоимостью 350 млн евро привела главу Revolut к судебному разбирательству
5
Новости
  • 03.08.26, 18:42
Лидеры эстонского рынка серверных услуг продали дело всей жизни голландцам
6
Новости
  • 05.08.26, 16:41
airBaltic отменяет часть зимних рейсов

Последние новости

Новости
  • 06.08.26, 11:45
У острова Найссаар произошло небольшое землетрясение
Биржа
  • 06.08.26, 11:21
EfTEN United Property Fund получил рекордный доход от базовых фондов
Биржа
  • 06.08.26, 10:30
Рост затрат снизил рентабельность Nordecon
Новости
  • 06.08.26, 10:04
Эксперты предупредили о возможных скачках цен на электричество зимой
Биржа
  • 06.08.26, 08:49
Merko снова потеряла часть прибыли, но ощущает оживление рынка
Новости
  • 06.08.26, 08:37
Эстония и Швеция договорились об условиях содержания заключенных
Интервью
  • 06.08.26, 08:27
Инженер сменил стабильную работу на дело по душе. «Деньги здесь – слабая валюта»
Новости
  • 06.08.26, 06:00
Российская фанера уходит с рынка ЕС, но борьба с «отмыванием» древесины продолжается

Сейчас в фокусе

Через месяц начнутся выборы президента. Кого хотели бы на этой должности видеть русскоязычные предприниматели Эстонии?
Эпицентр
  • 05.08.26, 06:00
Молекулярный биолог, женщина и просто порядочный человек: кого хотят видеть президентом русскоязычные предприниматели Эстонии?
Продавец и брокер люксовых яхт требует через суд взыскать с миллиардера 17,5 млн евро.
Новости
  • 05.08.26, 14:14
Люксовая яхта стоимостью 350 млн евро привела главу Revolut к судебному разбирательству
У принадлежащей предпринимателю в сфере недвижимости Хейти Салуметсу компании Farmada Kureoja Elurajoon возникла налоговая задолженность почти в 198 000 евро. При этом другие его предприятия уже несколько лет должны государству миллионы евро.
Новости
  • 05.08.26, 08:27
Ряды налоговых должников ширятся: одни тянут время, другие ждут денег
Одним из ключевых участников сделки с рижским торговым центром стал руководитель EfTEN Capital Вильяр Аракас.
Новости
  • 05.08.26, 09:29
Эстонские акулы рынка недвижимости купили торговый центр в Риге
Компания Levikom Eesti, принадлежавшая Пеэпу Пыльдсамму (на фото) и Тоомасу Пеэку, после многих лет неопределенности прекратила существование.
Новости
  • 04.08.26, 17:24
Телекоммуникационная компания, годами утопавшая в долгах, обанкротилась
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic уже несколько лет сталкивается с проблемами финансирования и высокой долговой нагрузкой.
Новости
  • 05.08.26, 16:41
airBaltic отменяет часть зимних рейсов
Иллюстративное фото.
Новости
  • 05.08.26, 11:47
Эстония возьмет 45-летний кредит на оборонные закупки
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
  • KM
Content Marketing
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026