  • OMX Baltic−0,03%292,14
  • OMX Riga0,08%924,66
  • OMX Tallinn0,08%1 918,5
  • OMX Vilnius−0,38%1 269,98
  • S&P 5000,91%6 765,88
  • DOW 301,43%47 112,45
  • Nasdaq 0,67%23 025,59
  • FTSE 1000,17%9 625,97
  • Nikkei 2251,85%49 559,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,31
  • 26.11.25, 09:56

Эстонские компании стали меньше строить за рубежом

Согласно данным Департамента статистики, в третьем квартале 2025 года строительные предприятия Эстонии построили в Эстонии и за рубежом в целом на 0,6% меньше, чем в тот же период годом ранее. Объем строительства на местном рынке увеличился на 0,4%.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Строительные предприятия Эстонии построили в третьем квартале в целом на 1,1 миллиарда евро, из них зданий построено на 684 миллиона евро и сооружений – на 455 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года зданий было построено на 1,9% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) – на 1,6% больше.
