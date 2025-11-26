Назад 26.11.25, 09:56 Эстонские компании стали меньше строить за рубежом Согласно данным Департамента статистики, в третьем квартале 2025 года строительные предприятия Эстонии построили в Эстонии и за рубежом в целом на 0,6% меньше, чем в тот же период годом ранее. Объем строительства на местном рынке увеличился на 0,4%.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Строительные предприятия Эстонии построили в третьем квартале в целом на 1,1 миллиарда евро, из них зданий построено на 684 миллиона евро и сооружений – на 455 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года зданий было построено на 1,9% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) – на 1,6% больше.