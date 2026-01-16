Инвестор Тоомас: вот инвестиция, которую я не посоветую никому
За свои 24 года в инвестициях я не видел ни одного «бесплатного сыра в мышеловке» или формулы быстрого обогащения, которые предлагались бы в каком-нибудь закрытом или полузакрытом WhatsApp-чате или любой другой группе.
В сентябре прошлого года эстонский малый инвестор наткнулся в социальных сетях на рекламу, приглашавшую вступить в эксклюзивную инвестиционную группу. То, что начиналось с профессионального анализа рынка и дружелюбного общения, в декабре завершилось полным крахом.
Помимо числовых расчетов, биржевых взлетов и падений, инвестиционная тематика неизбежно сталкивается и с эмоциями, и с отношениями. Мой возраст и жизненный опыт позволяют делиться наставлениями и на эту тему.