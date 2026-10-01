Октябрь начинается с перемен: фьючерсы предвещают сильный рост на биржах

Полтора процента доходности приносят лишний миллион евро
Для портфеля объемом свыше миллиона евро даже улучшение доходности на 1–2 процентных пункта означает десятки тысяч евро. Однако инвесторы, наращивающие портфели стоимостью более миллиона евро, не считают доходность главным приоритетом.
Американские фондовые рынки завершили торговый день снижением после того, как Федеральная резервная система решила повысить процентную ставку до диапазона 3,75–4,00% и намекнула на еще одно возможное повышение ставки в этом году.
Äripäev начинает годовой инвестиционный эксперимент, в рамках которого журналист биржевой редакции Яан Мартин Райк проверит, какие решения принимает искусственный интеллект и способен ли он превзойти доходность рынка. В игру он вкладывает реальные деньги.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.