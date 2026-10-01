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Октябрь начинается с перемен: фьючерсы предвещают сильный рост на биржах

Фьючерсы на американские акции в четверг утром росли: инвесторы начали новый торговый месяц на фоне ослабления инфляционного давления, хотя доходность облигаций по-прежнему остается высокой.
Сентябрь выдался для американского рынка акций нестабильным. За месяц S&P 500 снизился на 0,5%, а Dow Jones – на 4,3%. Nasdaq, напротив, завершил месяц ростом на 1,9%. Октябрь же, судя по всему, начинается уверенно.
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