Эпицентр

Дмитрий Фефилов

7 июля 2022 в 11:11 Поделиться:









Руководство Aquaphor: в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов»

Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».

Джозеф Шмидт: в планах Aquaphor – расширить площади до 60 000 квадратных метров и производить продукции в пять раз больше. Фото: Екатерина Кузнецова

Первый завод по производству систем очистки воды Aquaphor появился в Силламяэ в 2012 году. Тогда там работало 50 человек. В 2015 появился завод в Нарве.