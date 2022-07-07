Руководство Aquaphor: в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов»

Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».
Статья доступна только подписчикам ДВ.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!