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    Руководство Aquaphor: в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов»

    Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».

    Джозеф Шмидт: в планах Aquaphor – расширить площади до 60 000 квадратных метров и производить продукции в пять раз больше.Фото: Екатерина Кузнецова
    Первый завод по производству систем очистки воды Aquaphor появился в Силламяэ в 2012 году. Тогда там работало 50 человек. В 2015 появился завод в Нарве.

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