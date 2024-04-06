    Массовая ликвидация: в марте закрылись почти 20 000 компаний

    В марте было ликвидировано более 2000 компаний из строительного сектора, на долю строительных компаний приходится более четверти всех дел о банкротстве.Фото: Лийз Трейманн
    Согласно базе данных о состоянии эстонских компаний, представленной на сайте Äripäev, в марте было ликвидировано около 20 000 компаний. Кредиторам надо быть осторожными.
    Если в прошлом году из регистра предприятий было исключено чуть больше тысячи компаний, а в феврале чуть более 2000 компаний, то в марте уже 19 396. Это значит, что только в прошлом месяце закрылось 5% всех эстонских компаний, общее количество компаний составляет сейчас чуть меньше 347 000.
    Тартуский уездный суд, который ведет реестр, имеет право удалять компании. Сколько компаний, не имеющих активов и отчетов, ожидающих удаления, выяснить не удалось, поскольку запросы об активах поступают в различные реестры до начала процедуры надзора.
    В прошлом году Äripäev писал, что компании, которые не выполнили свои обязательства по отчетности или не имеют активов, записей в земельной книге, дочерних компаний, счетов ценных бумаг или незавершенных процедур, будут удалены.

    «На сегодняшний день 1471 предприятию вынесено предупреждение об удалении, то есть удаление находится на рассмотрении», — сообщил Сийм Саавик, представитель Тартуских судов.

    Подробнее читайте на Äripäev PRO.

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