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Николай Андреев

15 августа 2024 в 3:00









Фонд справедливого перехода финансирует создание приюта для диких животных

Эскиз нового облика приюта для диких животных, который расположился в старом коровнике. Визуализация: Дмитрий Шутов и Марина Бухарова. Фото: MTÜ Ayuda

Проект создания в Ида-Вирумаа большого приюта для животных стоимостью 480 000 евро получил поддержку Фонда справедливого перехода, который покроет 80% расходов. В приюте будет ветеринарная клиника, врачи которой будут платно принимать обычных пациентов и на средства спонсоров лечить брошенных домашних питомцев и раненых диких животных.

Хотя фонд больше известен поддержкой промышленности и другого бизнеса, открываемого в Ида-Вирумаа, 20% его средств предназначены на социальные, экологические и общественные проекты. Сюда входят, например, строительство котельной в Кивиыли, утепление квартирных домов, строительство общественно-важных объектов, но также разнообразные мероприятия.

Весной были поддержаны более 30 небольших проектов: праздники, фестивали, мастер-классы, лекции и экскурсии в Ида-Вирумаа. А на прошлой неделе получили финансирование от Фонда справедливого перехода 23 средних проекта (до 200 000 евро) и 13 крупных (до 1,5 млн евро).

Ходатайства были получены от 63 средних проектов, из которых 23 поддержку получили. Бюджет первого раунда был увеличен до 3,2 млн евро, но всё равно были проекты, высоко оцененные жюри, на которые денег не хватило.

Поддержку получили, например, деревенская детская площадка, центр метания топоров, соревнования по робототехнике, фестиваль Station Narva и акселератор для стартапов в сфере дизайна.

Как сообщил Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), раунд заявок на крупномасштабные проекты завершился 31 мая, всего было подано 32 проекта, из которых 13 получили поддержку в начале августа. Среди них, например, следующий этап развития спортивного центра в бывшем сланцевом карьере Айду, создание Морского спасательного и экологического центра в Тойла, реконструкция художественной галереи SillArt в Силламяэ, строительство электрического картинг-центр SolarRing в Кохтла-Ярве, который будет получать необходимую электроэнергию от строящегося солнечного парка.

Лесная скорая помощь

Один из крупных получателей субсидии - НКО Ayuda. Это приют и реабилитационный центр для животных, а также мини-зоопарк в местечке Päite под Силламяэ. Приюту уже больше 10 лет, его основательница Ксения Клочкова создавала его для спасения лошадей, но с тех пор деятельность стала более разнообразной.

Полтора года назад Ayuda с помощью частных пожертвований выкупила два старых здания бывшего коровника в трех километрах от своего основного участка. Здесь работники и волонтеры организовали приют для кошек и собак. На необходимый ремонт ушло около 24 000 евро. Но была мечта использовать возможности зданий полностью, рассказала Ксения Клочкова.

Для этого требовалось 480 000 евро. Подруга Ксении написала проект в Фонд справедливого перехода, и неожиданно он получил поддержку - 80% от этой суммы. 20% нужно будет добавить как самофинансирование.

“Мы начали с лошадей, но наш приют разрастался из года в год, и люди к нам обращались в том числе и с дикими животными. Просто тогда мы занимались ими “на птичьих правах”, а сейчас будем уже официально, с разрешения департамента”, - рассказала основательница приюта.

Речь о Департаменте окружающей среды. НКО заключило с ним договор о сотрудничестве, и будет забирать на лечение в Ида-Вирумаа и, возможно, в соседних регионах, раненых диких животных, например, пострадавших в автомобильных авариях. Причем департамент не будет это оплачивать, он может лишь помогать через проекты получать средства на какое-то оборудование.

“Всё лечение-спасение ложится на наши плечи. Но мы и раньше этим занимались, - сказала Ксения Клочкова. - На самом деле, у нас уже много единомышленников, и когда мы делаем посты о том, что, например, нужна серьезная операция какому-нибудь животному, мы в большинстве случаев собираем нужные суммы”.

“У нас будет своя клиника при центре, это уже снизит расходы. А лечение - это самые большие расходы. Поэтому, я не сомневаюсь, что мы справимся”, - добавила она.

Приюту помогает ветеринарная клиника EstetVet под руководством Антона Долгорукова, она же занимается созданием новой клиники в приюте. Все строительные работы рассчитывают закончить к осени 2025 года. Уже есть врачи, готовые здесь работать. В отличие от диких и брошенных, домашним животным ветеринары будут помогать на платной основе.

Праздники кормят приют

Еще один способ заработка для приюта - мероприятия, которые проходят в созданном волонтерами мини-зоопарке Päite Loomapark, рассказала Ксения Клочкова:

“Мы проводим праздники, чтобы люди приезжали, наслаждались ими. В субботу у нас будет мероприятие, которое называется “Волшебный лес”. Раньше мы проводили Дни добра, а теперь решили устроить ночное мероприятие. Мы уже сделали в лесу очень красивые инсталляции, вся территория будет украшена, будут световые представления с лошадьми, с балеринами и акробатами, из Таллинна приедет DJ Koldun. Мероприятие пройдет с 9 вечера до часу ночи. Все, кто приходят, таким образом поддерживают наше мероприятие”.

Причем, “Волшебный лес” - не однократное представление, оно будет повторяться. Билеты стоят 12 евро для взрослых и 9 евро для детей, если покупать их на месте, или на 2 евро дешевле, если купить на портале ticketbest.ee . По опыту, рассказала Ксения Клочкова, если в Facebook, где публикуется приглашение на мероприятие, свое желание приехать отмечают 300 человек, то в реальности приезжают одна-две тысячи человек.

“Сейчас такого числа на Facebook мы уже достигли, так что, я думаю, будет много народу”, - сказала Ксения Клочкова.

Деревня волонтеров - не в этот раз

Еще один проект, поданный НКО Ayuda в Фонд справедливого перехода, получил хорошие оценки жюри, но на него бюджета фонда не хватило. Ксения Клочкова рассказала, что был план построить недалеко от приюта для животных Деревню волонтеров:

“В этом году было настолько много участников, что просто не хватило финансирования. Но нам сказали - не сдавайтесь, проект хороший, грамотный, можно будет подать его еще раз.

Предполагаемый вид деревни волонтеров в Ида-Вирумаа. Визуализация: Дмитрий Шутов и Марина Бухарова. Фото: MTÜ Ayuda

Очень часто люди хотят приехать к нам и поволонтёрить. Не обязательно в наш приют. Например, есть организация по поиску пропавших людей Iga Elu - очень часто приезжают волонтеры из других регионов, чтобы искать людей. В Деревне волонтеров они могли бы жить столько дней, сколько надо.

В основном, волонтеры как раз сталкиваются с проблемой жилья - они готовы помогать, но не готовы отдавать огромные деньги за ночлег. Поэтому и была идея сделать бесплатную деревню для волонтеров и, может быть, для учителей и других людей, которые готовы приезжать в Ида-Вирумаа, делиться опытом”.