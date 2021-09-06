Интервью

Дмитрий Фефилов

6 сентября 2021 в 3:00 Поделиться:









Игорь Мёльдер: возникает аналогия с 2008 годом

Cовладелец Capital Mill Игорь Мёльдер. Фото: Konstantin Sednev, Postimees Grupp

В центре Таллинна, в так называемом финансовом районе столицы, появился новый высотный дом. Одним из основных арендаторов 26-этажного здания Skyon стал банк Coop, название которого красуется на крыше «небоскреба» рядом с названием новостройки. Два последних этажа занимает компания Capital Mill, которой и принадлежит Skyon. ДВ побеседовали с совладельцем Capital Mill Игорем Мёльдером.

Самый разгар строительства нового местного небоскреба пришелся на начало пандемии, из-за чего оно было закончено на три месяца позже. Но это, по словам совладельца и до недавнего времени управляющего Capital Mill Игоря Мёльдера, было не самым серьезным испытанием. Весь строительный сектор сейчас переживает непростые времена, что может привести к остановке уже запущенных проектов.