Осиновский призвал три партии в Таллинне объединиться в широкую коалицию
Социал-демократы, занявшие второе место на выборах в Таллинне, хотят возглавить коалицию, в которую вошли бы все партии, представленные в городском собрании, кроме победившей на выборах Центристской партии.
То что он успел пообщаться с кандидатами в мэры от всех трех других политических партий, подтвердил социал-демократ Евгений Осиновский.
Foto: Liis Treimann
На пресс-конференции, состоявшейся в понедельник днём, кандидат в мэры Таллинна от социал-демократов Евгений Осиновский заявил, что избиратели столицы, поддержавшие социал-демократов, “Отечество”, реформистов или “Правых” скорее предпочли бы широкую коалицию вместо послевыборного союза своей партии с партией Центристской.
Руководитель победившей на выборах в Таллинне Центристской партии Михаил Кылварт начинает переговоры о формировании коалиции с партией Isamaa, но признает, что ему придется сделать им более выгодное предложение, чем другие партии, которые также пытаются привлечь Isamaa в свой союз.
Таллинн может оказаться не готов к снегопаду – город взял на себя расчистку тротуаров, но увяз в тендерах, которые пришлось отменить. В итоге к наступлению холодов, когда снег может выпасть в любой день, контракт заключен только у одной управы. Остальные планируют выкручиваться по-разному – и не факт, что успешно.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?