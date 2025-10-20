Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,01%293,12
  • OMX Riga0,3%914,45
  • OMX Tallinn0,26%1 906,05
  • OMX Vilnius−0,19%1 261,88
  • S&P 5000,98%6 729,29
  • DOW 300,83%46 572,1
  • Nasdaq 1,29%22 972,88
  • FTSE 1000,6%9 410,82
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,29
  • 20.10.25, 17:42

Осиновский призвал три партии в Таллинне объединиться в широкую коалицию

Социал-демократы, занявшие второе место на выборах в Таллинне, хотят возглавить коалицию, в которую вошли бы все партии, представленные в городском собрании, кроме победившей на выборах Центристской партии.
То что он успел пообщаться с кандидатами в мэры от всех трех других политических партий, подтвердил социал-демократ Евгений Осиновский.
  • То что он успел пообщаться с кандидатами в мэры от всех трех других политических партий, подтвердил социал-демократ Евгений Осиновский.
  • Foto: Liis Treimann
На пресс-конференции, состоявшейся в понедельник днём, кандидат в мэры Таллинна от социал-демократов Евгений Осиновский заявил, что избиратели столицы, поддержавшие социал-демократов, “Отечество”, реформистов или “Правых” скорее предпочли бы широкую коалицию вместо послевыборного союза своей партии с партией Центристской.

