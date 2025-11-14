Назад 14.11.25, 16:14 «Самоуправления порой напоминают собрание квартирного товарищества» Андрей Коробейник представил законопроект, в котором предлагает отменить т.н. «Закон о двух стульях», уже десять лет как разрешающий политикам быть одновременно депутатом парламента и членом местного самоуправления. ДВ опросили потенциальных сторонников и противников инициативы.

Эдуард Одинец и Владимир Свет придерживаются противоположных точек зрения, находясь в одной партии, мнение Яшина в точности такое же, как у партии, а с предложенной Андреем Коробейником реформой не согласна представительница Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски.

«Текущее положение дел препятствует сменяемости власти, – считает Коробейник. – Если в самоуправлении сидят известные на всю страну политики, у местных возникают проблема с конкуренцией. У них не получается стать заметными, и поэтому их особо никто не выбирает».

«Я это хорошо знаю по истории с Пярну, где я сейчас веду переговоры о создании коалиции. Я это делаю с теми же людьми, с которыми переговаривался и десять лет назад», – иллюстрирует политик проблему.

Сам не пойду, но всех заберу

Однако и сам Коробейник находится в политике уже довольно давно. Не должна ли его инициатива быть применима в первую очередь к нему самому?

«Я бы с удовольствием покинул пост на местном уровне, если бы смог забрать с собой остальных депутатов парламента», – говорит Коробейник, подчеркнув, что показать личный пример и уйти из горсобрания Пярну вне зависимости от того, пройдет ли его инициатива, он не намерен. «Потому что личному примеру не последует никто. И тогда Центристская партия лишь потеряет свои позиции. Было бы глупо отказываться от разрешенных методов борьбы – но я не обязан от этого считать их адекватными. Если бы их не было, всем было бы лучше», – поясняет политик. Вторая причина, по которой Коробейнику не нравится «закон о двух стульях», заключается в потенциальном конфликте интересов. «По Конституции депутат парламента не связан мандатом и должен принимать решения, исходя из интересов Эстонии. А на местном уровне он должен защищать именно свое самоуправление. Такой интерес вредит региональному развитию: каждый тянет одеяло на себя вместо того, чтобы решать вопрос объективно. В итоге все инвестиции получают Таллинн и Тарту, потому что у них более весомое лобби», – говорит избранный в Пярну Коробейник. По словам депутата, полновесной поддержки от Центристской партии он не получил, хотя рядовые ее члены его поддерживают. «В партии, как я понимаю, в основном хотят оставаться на двух стульях. Но если говорить об обычных членах, то от них я получил немало писем поддержки», – говорит Коробейник. Партия реформ предлагает ничего не реформировать Не спешат поддержать инициативу и представители правящей в стране коалиции. Реформистке Марии Юферевой-Скуратовски это предложение не нравится. «Не вижу ничего плохого в действующей системе, – говорит она. – Риск лишь один: избранный депутат может отказаться от должности и передать ее следующему по списку, но это не такая уж большая проблема», – считает она. «Министры и депутаты лучше всех умеют мобилизовать население. Если списки будут состоять только из замечательных, прекрасных, но малоизвестных в обществе людей, то партия может получить худший результат, чем могла бы, окажись в списке люди более известные. А избирателю важно именно то, какая партия будет реализовывать ту или иную программу», – поясняет Юферева-Скуратовски.

Реформистка не согласна с тем, что нынешнее положение дел способствует конфликту интересов и перетягиванию одеяла на себя представителями самых влиятельных регионов.

«На днях я представлю законопроект о том, чтобы заброшенные квартиры, хозяев которых не удалось найти, передавались в собственность местных самоуправлений. Да, я избрана от Таллинна, но эта проблема больше всего актуальна для Ида-Вирумаа. И где здесь конфликт интересов?» – задается она вопросом.

Аргумент о сменяемости власти Юферева-Скуратовски тоже отвергает. Наоборот, она убеждена, что нынешнее положение дел как раз дает дорогу молодым.

«Очень часто депутаты или министры отказываются от должности в самоуправлении и передают его более молодым и менее известным коллегам. Как раз наоборот: чем больше мандатов получила партия, тем больше шансов пройти в горсобрание новым людям», – полагает Юферева-Скуратовски.

Колеблюсь вместе с линией партии

Вице-мэр Таллинна и член «Ээсти 200» Алексей Яшин занял принципиальную позицию:

«Мое личное мнение совпадает с мнением партии. Насколько я знаю, мои коллеги еще не сформировали позицию, поддерживать такой законопроект или нет. Думаю, что они сформируют ее в ближайшее время».

Он подчеркнул, что члены «Ээсти 200» соблюдают предложение Коробейника по факту: то есть никогда не совмещают работу в Рийгикогу и местном самоуправлении.

«Если депутат избран в городское или волостное собрание, то он отказывается от этого места, чтобы дать возможность тем людям, которые готовы этим заниматься на повседневной основе. Т.е. мы эту инициативу поддерживаем, по сути, своим примером. Потому что сидеть на двух стульях – это нехорошо. И мы этого избегаем», – говорит Яшин.

Единство противоположностей – бесценно

Социал-демократическая партия явно недолго думала над предложением Коробейника: двое ее представителей, Эдуард Одинец и Владимир Свет, высказали противоположные точки зрения.

«Иметь возможность быть одновременно депутатом в государственном законодательном органе и в местном органе власти – это хорошая идея, – считает Одинец. – Это дает возможность отстаивать интересы своего самоуправления на государственном уровне и обеспечивает движение информации – как от государства в местное самоуправление, так и наоборот».

«К тому же, такое совмещение дает возможность улучшить политическую культуру. Сегодня местные самоуправления порой напоминают собрание квартирного товарищества», – добавил он.

Одинца не убеждает аргумент о конфликте интересов, поскольку, по его мнению, избиратель, отдавая свой голос на парламентских выборах, все равно думает в первую очередь об интересах своего региона.

«О чем говорит большая часть кандидатов на дебатах перед парламентскими выборами? “Выбирайте меня: я принесу в наш город инвестиции, построю в нашем городе дорогу, открою в нашем городе новую школу” – то есть о том, что депутаты парламента, в принципе, делать не могут. Потому что, когда мы избираем депутатов парламента, мы напираем именно на то, насколько депутат будет в состоянии отражать интересы нашего региона», – поясняет Одинец.

«Закон о двух стульях» скорее привел к тому, что местная власть политизировалась больше, чем это рационально необходимо, возражает ему однопартиец Владимир Свет. «Все чаще мы наблюдаем, как депутаты парламента используют свои позиции в местном самоуправлении, чтобы скорее заниматься большой политикой, нежели отстаивать интересы этого самого самоуправления».

«Это особенно хорошо видно на примере местных выборов в Таллинне и Тарту. Главной темой для столичной коалиции стало не развитие города, а противостояние правительству – только потому что коалиционные партии готовятся к парламентским выборам. А в Тарту это хорошо видно по желанию противостоять строительству больницы в Таллинне. Два характерных примера, показывающие, что смешивание местной политики и государственной ни к чему хорошему не приводит», – считает Свет.

По словам соцдема, в регионах, которые больше отдалены от столицы, правящие коалиции формируются гораздо лучше, и депутатам легче договариваться друг с другом – поскольку там значительно меньше депутатов парламента и политики занимаются в основном местными вопросами.

«А теперь сравните с Таллинном, где партия “Правые” предложила уменьшить налоги и государственную бюрократию, а “Отечество” призывало сделать эти выборы референдумом по доверию государственной власти. Какое отношение все это имеет к местной политике?» – недоумевает Свет.

По его мнению, интересный вариант предложила Латвия: по закону этой страны, если депутат парламента избран в местное самоуправление, то его мандат в Сейме автоматически аннулируется. По мнению Света, такое решение способствует ясности и четкости правил игры.