Назад Сырная ферма сократила объемы и ушла из торговых сетей. «Мы не обязаны участвовать в этом, стиснув зубы» Сырная ферма Andre Farm решила, что ей больше не нужно производить столько сыра и присутствовать на полках крупных магазинов. Избегая длинной цепочки продаж, она зарабатывает меньше, но рентабельность остается на том же уровне.

«Я бы не сказала, что у потребителей нет денег, но, на наш взгляд, это неразумно и несправедливо по отношению к ним», – сказала хозяйка сыроварни Andre Farm Эрика Королева.