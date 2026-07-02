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Сырная ферма сократила объемы и ушла из торговых сетей. «Мы не обязаны участвовать в этом, стиснув зубы»

Сырная ферма Andre Farm решила, что ей больше не нужно производить столько сыра и присутствовать на полках крупных магазинов. Избегая длинной цепочки продаж, она зарабатывает меньше, но рентабельность остается на том же уровне.
Владелица Andre Farm Эрика Королева считает, что они поняли, что ей не нужно продавать свой сыр розничным сетям, поскольку в мире и так существует как перепроизводство, так и сверхпотребление.
  • Владелица Andre Farm Эрика Королева считает, что они поняли, что ей не нужно продавать свой сыр розничным сетям, поскольку в мире и так существует как перепроизводство, так и сверхпотребление.
  • Foto: Яссу Хертсманн
«Я бы не сказала, что у потребителей нет денег, но, на наш взгляд, это неразумно и несправедливо по отношению к ним», – сказала хозяйка сыроварни Andre Farm Эрика Королева.
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