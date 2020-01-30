Firetek: система пожарной безопасности – это последнее, на чем можно экономить

Деятельность компании Firetek OÜ, занимающейся проектированием и продажей систем пожарной безопасности, началась 20 лет назад, когда двое сотрудников Спасательного департамента задумали вывести пожарную безопасность на новый уровень и заняться импортом и продажей соответствующего оборудования. Со временем компания стала лидером отрасли, проектируя, выстраивая и поддерживая системы пожарной безопасности большинства крупных коммерческих объектов Эстонии.

Компания занимается продажей и обслуживанием оборудования пожарной безопасности и пожаротушения. Фото: Индрек Суси

«Я работал в Спасательном департаменте оперативным дежурным, а в дополнение к этому на протяжении многих лет держал небольшой магазин, который приносил довольно хороший доход. И тут друг стал меня уговаривать, мол, давай займемся пожарной безопасностью на коммерческой основе. Я не понимал, кому нужны все эти огнетушители, но когда мелкие магазинчики стали один за другим закрываться и на их месте выросли крупные торговые центры, появилась потребность в чем-то новом», – вспоминает один из основателей фирмы Георг Кангур, в свое время окончивший Ленинградское пожарно-техническое училище и Высшую инженерную пожарно-техническую школу в Москве, как и совладелец Firetek Дмитрий Ткаченко.

Первый магазин Firetek открылся в Таллинне, на Нарвском шоссе, где проработал семь лет. Вначале друзья в основном торговали огнетушителями и пожарными шлангами, но с развитием в стране крупного предпринимательства начали все активней участвовать в проектировании и строительстве систем пожарной безопасности зданий и сооружений. Так, фирма Firetek работала над обеспечением пожарной безопасности топливных терминалов в Силламяэ, Палдиски и Мууга. Основные регионы обслуживания фирмы – это Харьюский и Ида-Вируский уезды и, в меньшей степени, Пярнуский уезд.

«Бизнес рос очень быстро, и мы понимали, что наши инженерно-технические компетенции становятся уникальными и что наша сильная сторона – это способность придумывать эффективные, соответствующие всем требованиям решения систем пожарной безопасности для самых разных промышленных, торговых и других коммерческих предприятий, – говорит Кангур, – Мы постоянно занимаемся повышением квалификации сотрудников, следим за законодательством и новейшими разработками в области пожарной безопасности. В то время как большинство предприятий нашей отрасли выстраивает системы на базе готового проекта, мы делаем все от начала до конца: консультируем, проектируем, строим, обслуживаем».

На сегодня в фирме Firetek работает уже 55 человек, и штат постоянно расширяется. Поскольку квалифицированных рабочих в Эстонии найти трудно, фирма с удовольствием нанимает специалистов из Беларуси и Украины, о которых владельцах Firetek отзываются очень хорошо: «У нас работают шесть человек из Беларуси и семь из Украины. С точки зрения работодателя, они молодцы – эти люди приехали в Эстонию именно работать и мотивированы сделать побольше и побыстрей, чтобы поскорее отправиться домой в отпуск. Но, разумеется, и весь наш остальной коллектив заслуживает всяческих похвал. У нас работают и целые семьи. Например, среди сотрудников есть супруги, есть и отец с сыном. Коллектив стабильный, некоторые работают у нас уже по 18–19 лет».

Георг Кангур, один из основателей предприятия Firetek OÜ. Фото: Рауль Меэ

Проверять системы пожарной безопасности должны страховые общества

По словам владельцев Firetek, идея государства все в большей степени перекладывать ответственность за пожарную безопасность на частный сектор попросту опасна. «Будучи и сам представителем частного сектора, я отлично вижу, что наши бизнесмены считают нормальным экономить на пожарной безопасности. Они очень рады, когда им удается отказаться от какой-нибудь системы безопасности. Иными словами, наша система обеспечения пожарной безопасности наследует принципы советского времени, когда все было государственным и на долю пожарной службы оставался только надзор.

Однако все давно изменилось, и часть государственного имущества перешла в частные руки», – говорит Кангур, который считает, что нам стоило бы поучиться у других стран Европы. «Во многих странах законодательно установлена обязанность страховать не только транспортные средства, но и недвижимость, при этом проверка пожарной безопасности возлагается на страховое общество. Если предприятие не хочет заниматься проектированием и строительством системы пожаротушения, его страховые взносы будут повышены, например, на 100 000 евро в год. Кто не хочет столько приплачивать за страховку, создает противопожарную систему».

«К сожалению, местные страховые общества пока не кажутся особо заинтересованными в объектах страхования. Крупные страховые общества других стран Европейского союза, ведущие деятельность в Эстонии и занимающиеся страхованием принадлежащих иностранным инвесторам предприятий, перед заключением договора проводят тщательную проверку их пожарной безопасности. Оценивают риски, предъявляют свои требования. Владелец объекта имеет возможность привести его в соответствие с правилами пожарной безопасности, получая уверенность в том, что в случае инцидента проблем со страховыми выплатами не возникнет. Местные страховщики этого, как правило, не делают, и только когда случится пожар и нужно выплачивать деньги, активно впрягаются в работу, чтобы избежать выплаты. Так не должно быть», – заметил Кангур.

Исходя из этого, Firetek предлагает аудит пожарной безопасности клиентам, которым требуется узнать противопожарное состояние своей недвижимости и определить необходимые меры безопасности. «К сожалению, большинство начинает шевелиться только после предписания Спасательного департамента, поскольку люди не осознают серьезности вопроса. На наше счастье или несчастье, здесь не случалось ни одного масштабного пожара, такого как в Англии или России, который заставил бы людей задуматься. Но Спасательный департамент перегружен работой и никак не успеет проверить каждый объект и вынести всем предписания».

Как работает система пожарной безопасности? Чтобы пользователь чувствовал себя в безопасности, здания и сооружения должны проектироваться с соблюдением всех норм, а затем их следует надлежащим образом проверять и обслуживать. Пожарная безопасность начинается с проектирования: для строительства нужно выбрать пригодные материалы, определить требуемую степень огнестойкости здания, точно просчитать пути эвакуации. Поскольку при пожаре в здании в первую очередь выходит из строя электроснабжение, пожарные установки и пути эвакуации должны быть обозначены светильниками, которые смогут светиться еще некоторое время после того, как отключится питание. Здания оснащаются автоматическими системами тушения, среди которых наиболее популярны спринклерные установки. Они работают по следующему принципу: при определенной температуре в защищаемом помещении лопается ампула, и из трубопровода под напором разбрызгивается вода. Чем больше площадь пожара, тем больше спринклеров сработает. Однако здесь нужно учитывать специфику помещений: например, в случае подстанций и серверных, где вода может повредить оборудование, следует использовать системы газового пожаротушения. Последние далеко не безвредны для человеческого организма, так что их можно запускать, только когда люди покинут помещение. Системы пожаротушения состоят из двух основных частей: механические компоненты (трубы и насосы) и автоматика. Поскольку система должна работать в автоматическом режиме, в том числе когда пользователя нет в здании, она должна уметь не только тушить, но и самостоятельно обнаруживать пожар. Система обнаружения пожара, как правило, дублируется датчиками, подключенными к контрольным щитам. Если оба датчика обнаруживают возгорание, открываются заслонки, запускаются насосы и включается пожарная сигнализация, чтобы люди знали, что происходит, и при необходимости могли эвакуироваться. Кроме того, сообщение о происшествии обязательно должен получить Спасательный департамент.

Сотрудничество специалистов по пожарной безопасности и Спасательного департамента стоит расширить

На сегодня порядок таков, что Спасательный департамент обязан проверять предварительные проекты и по ним выдавать окончательную оценку пожарной безопасности. На самом деле предварительные проекты только описывают намерения, никаких конкретных решений они не содержат. Инженерные решения появляются на этапах основного и рабочего проектов, которые, к сожалению, не должны проходить проверку в Спасательном департаменте.

То же касается текущих промежуточных осмотров строящихся зданий и сооружений. «Для небольших объектов это еще приемлемо, но в случае крупных объектов, таких как торговые центры и производственные здания, важно уделять безопасности максимум внимания. Но всегда ли проверяется их пожарная безопасность?», – выразил озабоченность Кангур. «Девелоперы предпочитают сэкономить на «невидимых» элементах и побольше вложить в дизайн. К сожалению, мы слишком часто слышим, как застройщик идет навстречу желанию девелопера выбрать решение подешевле. А инспекторов, которые действительно интересуются этими объектами и ведут промежуточные проверки, критикует их же насальство, говоря, что Спасательного департамента это не касается, что для меня совершенно непонятно. Без эффективного контроля пожарной безопасности не будет».

По его словам, помочь в этом могла бы такая форма сотрудничества между Спасательным департаментом и частным сектором, при которой департамент поручал бы проведение текущих проверок, например, специалистам и экспертам по системам пожарной безопасности. Таких профессионалов в Эстонии наберется порядка 20 человек. «По сути, такая работа эксперта может быть полезна одновременно и для клиента, и для Спасательного департамента.

Пока же организация процесса такова, что эксперт зачастую работает против Спасательного департамента, выискивая противоречия в нормах, чтобы снизить уровень требований пожарной безопасности и сэкономить деньги клиента. Как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. Но этот сценарий разыгрывается за счет нашей безопасности! Привлекать экспертов стоило бы как раз со стороны Спасательного департамента и начиная с этапа проектирование новых зданий – для проверки и консультирования, а также во избавление департамента от лишней бюрократии. Эксперты могли бы участвовать и в просежуточных проверках стоющихся зданий, поскольку в этом варианте их цели совпадают с целями инспектора и они могли бы оказывать ему ценную помощь. Все заинтересованные стороны должны находиться в отношении пожарной безопасности в одной лодке, чтобы не возникало ситуаций, когда инспектору приходится спорить и с застройщиком, и с экспертом. Это позволит всем участникам двигаться в общем направлении, то есть добиваться повышения пожарной безопасности».

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