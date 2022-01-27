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28 января 2022 в 4:00 Поделиться:









Järve Biopuhastus снабжает чистой водой десятки тысяч!

Член правления Järve Biopuhastus Владислав Корзанов работает на предприятии почти с самого основания. Начинали вдвоем. Сейчас на зарплате около 80 человек. Самой большой трудовой победой за последние два десятилетия считает реконструкцию и расширение единой системы канализации региона Кохтла-Ярве.

Член правления Järve Biopuhastus Владислав Корзанов

В 2002 году, по инициативе Йыхвиской городской управы, городские собрания Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Пюсси приняли решение о создании товарищества с ограниченной ответственностью Järve Biopuhastus. 20 марта 2002 г. заключили договор об учреждении Järve Biopuhastus OÜ и утвердили устав. Договор с Корзановым заключили летом 2003 года в связи с реконструкцией региональной системы сточных вод Кохтла-Ярве, - он был руководителем проекта. «Меня взяли на работу как раз для развития этого проекта, то есть для подготовки документов поставки, организации международных поставок и после этого – администрирования договоров подряда».

Под единой региональной системой водоснабжения и канализации Кохтла-Ярве подразумевается единая система города Кохтла-Ярве (районы Ярве, Ахтме, Кукрузе), центров волостей Йыхви, Люганузе и частично также Тойла в уезде Ида-Вирумаа. Стоимость работ составила почти 40 миллион крон, и завершился проект в 2011 году. С этого-то проекта и началось предприятие. «Когда меня взяли на работу, на предприятии был единственный работник – руководитель Виктор Томсон, с которым мы проработали вместе до 2007 года, пока он не отправился на пенсию. Со мной на этом предприятии заключили трудовой договор номер 2, - вспоминает член правления время зарождения предприятия. - Вскоре после этого трудовой договор заключили с г-жой Андрой Виллерс, которая и сейчас работает на предприятии директором по производству».

Чем именно вы занимались в первое время?

Как руководители проекта, мы занимались организацией реконструкции и расширения всей инфраструктуры единой системы канализации. Следующим проектом была реконструкция единой системы водоснабжения в том же регионе стоимостью 45 миллионов. С 2006 года прибавились классические работы предпринимателя водоснабжения – оперирование инфраструктурой. В разное время объединение назначили предпринимателем водоснабжения в городе Кохтла-Ярве, волости Йыхви, волости Люганузе и некоторых регионах волости Тойла. В настоящее время по финансовым, экономическим и техническим показателям OÜ Järve Biopuhastus относится приблизительно к той же категории, что и, например, Pärnu Vesi и Narva Vesi.

На каких принципах действует предприятие?

На момент основания Järve Biopuhastus в начале века в товариществе было четыре пайщика с равными долями – город Кохтла-Ярве, волость Йыхви, город Кивиыли и город Пюсси. Такое равенство было намеренным, поскольку при распределении долей по числу жителей три города поменьше получили бы в общей сложности менее 1/3 права голоса и при принятии важных решений оказались бы сторонними наблюдателями. Учредительными документами товарищества также предусматривается сохранение равенства. В ходе административной реформы Кивиыли и Пюсси объединились, но после объединения двух пайщиков они произвели частичное отчуждение своей доли в пользу города Кохтла-Ярве и волости Йыхви, и у нас по-прежнему все равны.

Еще один важный принцип – это консенсус. Наиболее важные решения, в первую очередь утверждение плана инвестиций и изменений к нему, принимаются, если за них проголосуют все пайщики.

Равенство в сочетании с консенсусом исключает любые непродуманные и невзвешенные решения, поскольку в каждом случае пайщики должны договариваться между собой и считаться друг с другом.

Прибыль не распределяется, а инвестируется в инфраструктуру единой системы водоснабжения и канализации. Вот как работает предприятие.

Высшим руководящим органом является собрание пайщиков. Уставом предусматривается также совет, в котором тоже представлены все единицы местного самоуправления, являющиеся пайщиками, у каждой в совете по 1 представителю. Ранее было представлено также Министерство окружающей среды. Первым долгосрочным председателем совета был господин Прийт-Аулис Кеслер, который сыграл важную роль в создании предприятия. В настоящее время председателем совета является Валерий Корб, который также работает в руководящих органах предприятия уже долгое время. Практически все решения совета принимаются на основе консенсуса. Искренняя благодарность всем членам совета, как от единиц местного самоуправления, так и от Министерства окружающей среды, за их вклад в деятельность предприятия.

На сегодня мы оказываем услуги единой системы водоснабжения и канализации в волости Люганузе, волости Йыхви, городе Кохтла Ярве и волости Тойла, это регион нашей деятельности. На предприятии работает в среднем 80 человек. От года к году эта цифра несколько меняется: регион деятельности все время увеличивается, и параллельно с оптимизацией состава нанимают новых работников.

Станция очистки сточных вод Кохтла-Ярве

Вас можно назвать ориентиром в том смысле, что в Эстонии Вы были одними из первых?

Насколько мне известно, мы являемся первым так наз. региональным предпринимателем водоснабжения в Эстонии. Основанным как по инициативе единиц местного самоуправления, так и при большой и всесторонней поддержке государства, которое, в т.ч. через Министерство окружающей среды, передало нам в собственность первые активы – прежде всего, такие объекты, как региональную станцию очистки сточных вод в Кохтла-Ярве и другие установки и оборудование, важные с точки зрения оказания услуг по единому водоснабжению и канализации.

По существу, Вы всю свою жизнь занимались реконструкцией старых систем водоснабжения?

До прихода в Järve Biopuhastus OÜ я работал руководителем проекта в AS Narva Vesi, занимаясь подготовкой реконструкции единой системы водоснабжения и канализации города Нарвы, которую успешно продолжила моя коллега г-жа Хилье Ыунапуу. Участвую и в других проектах реконструкции систем водоснабжения и канализации.

Таким образом, у Вас была возможность на протяжении долгого времени наблюдать за развитием ситуации. Изменения, конечно, заметны?

Когда-то в нашей сфере вообще действовало такое предприятие, как Eesti Vesi – принадлежавший государству предприниматель водоснабжения, во владении, управлении и собственности которого находилась вся инфраструктура водоснабжения и канализации в Эстонии. В 90-е годы Eesti Vesi закрыли, и появилось много мелких предпринимателей водоснабжения, которые по объективным причинам в долгосрочной перспективе могли и не оказаться стабильными. В нашей сфере действовали AS Viru Vesi, OÜ Jõhvi Veemajandus, в некоторых регионах и сейчас услуги водоснабжения оказывают наши коллеги из Kiviõli Vesi OÜ. В населенных пунктах поменьше предпринимателями водоснабжения часто были единицы местного самоуправления. Осуществление инвестиций в инфраструктуру единой системы водоснабжения и канализации, а также аккумулирование и направление иных ресурсов туда, где они как раз требуется, при такой структуре были весьма ограниченными.

На сегодня предприятие оказывает услуги водоснабжения как в городах, так и в населенных пунктах поменьше, генерируя за счет этого денежные потоки, достаточные для покрытия операционных расходов, соблюдения требований экологии и качества и осуществления инвестиций в разумную единицу услуг относительно расходов и цены на воду. Вместе с тем предприятие по-прежнему управляется централизованно, его структура не слишком усложнена или рассредоточена, контакты с потребителем прямые. Структура пайщиков позволяет принимать решения с соблюдением процессуальной экономии. Тематически решения совета и пайщиков отражают потребности потребителя, ведь решения принимаются теми же потребителями, которые живут в регионе деятельности предприятия.

Состояние сброса и очистки сточных вод лучше в населенных пунктах побольше, особенно в городах, более проблематично в населенных пунктах поменьше. Все еще имеются регионы без канализации и другие недостатки. Качество питьевой воды заметно улучшилось, в первую очередь это видно в городах Кохтла-Ярве и Йыхви. Опять-таки, есть еще недостатки и в части питьевого водоснабжения, особенно в населенных пунктах поменьше и в новых регионах деятельности. В Эстонии есть предприниматели водоснабжения, у которых соотношение старой и новой инфраструктуры, скорость ликвидации чрезвычайных ситуаций и инвестиционная способность лучше, но подобное сравнивают с подобным. Отправная точка у нас была совсем не высокой. По сравнению с ситуацией 2002 года изменения заметны. Возможно, я и ошибаюсь, но думаю, в основном появилась уверенность, что услуги по водоснабжению будут оказаны и любые проблемы решены.