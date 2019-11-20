История не повторяется, но рифмуется

Рассказывать сказки – это моя тема. Мне, как и Марку Твену, кажется, что история хоть и не повторяется, но зато вполне может рифмоваться.

Пеэтер Коппель, стратег банка SEB Фото: Рауль Меэ

История хозяйственной деятельности изучена на протяжении примерно 4000 лет, и типы поведения достаточно стандартны.

То, что рифмуется с сегодняшним днём, довольно легко найти в эпохе примерно 70 лет назад – процентные ставки рекордно низкие, работает денежный печатный станок, явно ощущается геополитическое давление и у всех всматривающихся в перспективу, немного портится настроение.

Если тогда за этой ситуацией последовала золотая эпоха, то можно прийти к радостному выводу – поскольку человеческое естество не изменилось, а история не повторяется, а рифмуется, то споём все вместе «Всё выше и выше, и выше!», и временные трудности окажутся вскоре преодолёнными…Но вот тут-то рифма теряется.

Не рифмуется один очень критический фактор: демография. Рост народонаселения заметно уступает необходимому уровню воспроизводства, ста реющее население не может быть мотором долгосрочного и структурного развития экономики, т.н. «бебибумеры» отходят от трудовой жизни. Таким образом, демография в развитом, как показывает картинка, мире экономического роста не вытянет.

Не слишком радостную картинку дополняют и другие факторы: мы затоварены предметами длительного пользования, среда государственных кошельков не слишком дружелюбна к росту, позиций добились разные деятели с интересными причёсками, выросла вражда к иммиграции, различные препоны ограничивают торговлю, уменьшились как товарообмен, так и трансграничные инвестиции.

Пеэтер Коппель , стратег банка SEB То, что рифмуется с сегодняшним днём, довольно легко найти в эпохе 70 лет назад.

Но, может, не всё так беспросветно плохо? Спасательный круг можно увидеть в росте производительности, служащем одним из оснований экономического роста. Нужно нечто такое, масштаб чего был бы достаточным, чтобы реорганизовать в лучшую сторону экономику и структуру общества. В своё время с этим справились, например, паровая машина и электричество, потом автомобиль и интернет. Многие делают сегодня ставку на искусственный интеллект, но надежда на то, что искусственная интеллигенция уже в ближайшее время превзойдёт природную глупость, не кажется реалистичной.

Историк экономики Дэвид Лэндис сказал, что мир принадлежит оптимистам, но подчеркнул, что, видимо, отрицательные процентные ставки, увы, вечно не продержатся, ит постоянно растущее кредитное бремя вынудит схватиться за голову.