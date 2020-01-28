Катарина Хольм: обратная сторона пенсионной реформы

Индивидуальный инвестор и сооснователь Клуба инвесторов Катарина Хольм.

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На встрече с государственными ведомствами, посвященной пенсионной реформе, выяснилось, что с реформой связанно множество проблем. Главная из них - низкая финансовая грамотность людей, пишет малый инвестор и сооснователь Клуба инвесторов Катарина Хольм. Она отмечает, что уже сейчас в интернете полно сомнительной рекламы, призывающей людей расстаться с деньгами, вынутыми из второй пенсионной ступни.

На фоне подготовки к грядущей реформе в обществе начали назревать вопросы, которыми раньше никто особо не задавался. Сначала делаем, потом думаем.

На прошлой неделе министерство социальных дел организовало встречу, посвященную запланированной социальной кампании по подготовке к выходу на пенсию. Там присутствовали представители минфина, Департамента социального страхования, банки, страховые компании и энтузиасты финансового образования. Я была в команде энтузиастов.

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Ситуация сложная. Политическое желание состоит в том, чтобы вывести деньги для покрытия предвыборных обещаний, но сами чиновники видят в этом серьезную угрозу и ряд проблем в ближайшем будущем. Содержание реформы постоянно и весьма глубоко менялось, а общение на эту тему было и есть весьма размыто. Это неудивительно, ведь когда нет четкого определения цели реформы - продать идею сложно.

Вдобавок, соцмин никогда не имел дела с информацией о второй и третьей ступенях, поэтому игроков рынка, включая энтузиастов финансового образования, пригласили за стол для сбора идей

Дискуссия была горячей, представители госорганов задавали много актуальных вопросов. Мне было приятно видеть, что за столом собрались люди, которых волнует будущее и финансовое благосостояние населения. Проблемы и вопросы, на которые долгое время указывали именно энтузиасты наконец-то были услышаны. К сожалению, выводы оказались далеко не такими оптимистичными.

Во-первых, самой главной проблемой является низкая информированность людей о самой сути пенсионной системы и реформы, особенно в регионах. Плохо понятна разница между ступенями, нет знаний о об источниках денег для обязательной первой ступени. Это порождает необоснованые надежды на размер государственной пенсии.

Во-вторых, равнодушное отношение к судьбе своих пенсионных накоплений. Зачастую люди даже не знают в каком фонде находится их пенсия, не говоря уже о точной сумме. Огромное количество будущих пенсионеров никогда не меняли фонд, не интересовались доходностью и тем, насколько этот фонд подходит им. Самыми пассивными в этом отношении являются "счастливчики", которым фонд достался в результате розыгрыша.

В-третьих, ИТ-сторона хромает. На данный момент нет места, где можно было бы получить информацию обо всех своих пенсионных ступенях разом. Для первой ступени есть калькулятор на госпортале eesti.ee, для второй ступени - страничка пенсионного центра, третью ступень надо искать где-то на страничках банков. Такой разброс затрудняет поиск информации и снижает мотивацию разобраться в реальном положении своих пенсионных дел.

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Низкая информированность и пассивное отношение - показатели общего уровня финансовой грамотности. Это создает благоприятную среду для всякого рода сомнительных схем. Уже сейчас в Интернете полно рекламы в стиле "а что ты будешь делать с деньгами из второй ступени?". Ежедневные новости о том, как жители Эстонии переводят мошенникам, предлагающим выгодные инвестиции по телефону, немалые деньги, тоже не добавляют оптимизма. Мне кажется, что при таком раскладе единственно верным посылом этой кампании должен стать слоган "не уверен - не берись". Не знаешь, что делать с деньгами, куда вложить? Оставь их на месте, пусть лежат, где лежали - целее будут.

Жизнь после работы существует. Статистика - упрямая вещь. Женщине придется жить на пенсионные накопления в среднем 15 лет, мужчинам меньше, но тоже не менее десяти. Наш премьер-министр Юри Ратас заявил накануне, что каждый должен сам решать, как обеспечить себе достойную старость. Как настоящая "пенсиониста" хочу подчеркнуть - вся ответственность ложится на плечи будущего пенсионера, помните об этом при принятии решения.