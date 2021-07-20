Эльконд Либман • 20 июля 2021 в 7:17
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Еврокомиссия подыграла EKRE
Климатический пакет, предложенный Еврокомиссией и вызвавший в Европе весьма разноречивую реакцию, стал для EKRE живительной манной небесной в предвыборной кампании, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
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