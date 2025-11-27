Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?
Чтобы не разориться из-за требований о возмещении ущерба при продаже старой квартиры или дома, стоит придерживаться ряда правил. Тема скрытых недостатков подробно разбирается в передаче радио Äripäev «Ruutmeetrite taga».
Повреждения от влаги становятся причиной множества споров между покупателями и продавцами недвижимости.
Foto: Andras Kralla
«Должен был быть тихий дом, но кричат вороны», – привела одну из недавних жалоб покупателей юрист и маклер Кайри Уммус. Куда чаще встречаются требования, когда после покупки и начала ремонта в стенах или потолках обнаруживается плесень или иные следы повреждения от влаги.
