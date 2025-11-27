Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,13%295,82
  • OMX Riga−0,11%923,37
  • OMX Tallinn1,3%1 953,59
  • OMX Vilnius0,45%1 278,84
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 100−0,05%9 686,67
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,7
  • 27.11.25, 12:42

Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?

Чтобы не разориться из-за требований о возмещении ущерба при продаже старой квартиры или дома, стоит придерживаться ряда правил. Тема скрытых недостатков подробно разбирается в передаче радио Äripäev «Ruutmeetrite taga».
Повреждения от влаги становятся причиной множества споров между покупателями и продавцами недвижимости.
  • Повреждения от влаги становятся причиной множества споров между покупателями и продавцами недвижимости.
  • Foto: Andras Kralla
«Должен был быть тихий дом, но кричат вороны», – привела одну из недавних жалоб покупателей юрист и маклер Кайри Уммус. Куда чаще встречаются требования, когда после покупки и начала ремонта в стенах или потолках обнаруживается плесень или иные следы повреждения от влаги.
Новости
  • 26.11.25, 15:31
Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости
Экономическое положение эстонских предприятий и банков в целом хорошее. Главный риск для банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости, особенно коммерческой, отмечает Банк Эстонии.
Новости
  • 25.11.25, 09:38
Эксперт: инвесторов больше не интересуют микроквартиры
Золотой век микроквартир, вышедших несколько лет назад на рынок недвижимости, закончен, уверен член правления компании по недвижимости City Property Свен Абрамс.
Новости
  • 06.11.25, 11:57
Инвесторы в недвижимость присматриваются к Латвии: «Там наступает новая эпоха»
Рынок недвижимости Латвии долго оставался в ожидании прорыва: казалось, рост вот-вот начнется, но он откладывался снова и снова. Сегодня же цифры свидетельствуют – в стране начинается новая эпоха, рассказали инвесторы в недвижимость Пеэтер Пяртель и Юрий Преображенский, которые только что вернулись из Риги с новыми впечатлениями и информацией.
Биржа
  • 12.11.25, 06:00
Аналитик о рисках девелоперов: бухгалтерия – это местами больше искусство, чем наука
За последние годы балтийский рынок облигаций заметно активизировался как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Однако все чаще звучат предупреждения, что с ростом предложения от девелоперов недвижимости значительно растут и риски. Аналитик объясняет, где они могут скрываться и как их можно снизить в своем портфеле облигаций.
1
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
2
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
3
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
4
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
5
Новости
  • 25.11.25, 16:46
Четыре миллиона от дочки «Лукойла» поступили эстонскому производителю домов. «Это коммерческая тайна»
6
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США

Новости
  • 27.11.25, 16:11
Путин: американская делегация приедет на переговоры в Москву на следующей неделе
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
Mнения
  • 27.11.25, 14:05
Коммерческая недвижимость Таллинна находится перед сложным выбором
Новости
  • 27.11.25, 13:27
ДВ объявляют набор в Академию финансовой грамотности в Нарве
Подсказка
  • 27.11.25, 13:25
НТД: для увеличения не облагаемого налогом дохода обратитесь к работодателю
Новости
  • 27.11.25, 12:42
Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?
Биржа
  • 27.11.25, 11:30
Латвийская компания выбилась в лидеры Балтийской биржи по дивидендной доходности
Новости
  • 27.11.25, 10:42
Глава Büroomaailm: какой ты предприниматель, если не можешь выплачивать минимальную зарплату?

Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Головной офис эстонского стартапа Glia находится в Нью-Йорке. На фото – основатели (слева направо) Карлос Паниагуа, Дэн Михаэли и Джастин ДиПьетро.
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
Руководитель и единственный собственник фирмы Loigo Marine Supply OÜ Матвей Никитенко (сидит за столом) в окружении сотрудников.
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
В этом году Стив Уиткоф (справа) в том числе лично встречался с Путиным в Москве.
Новости
  • 26.11.25, 08:09
Утечка записи: личный советник Трампа учил россиян, как впарить мирное соглашение президенту США
Сдвоенный цех, который арендовала для своего демозавода по производству карбоната кальция из сланцевой золы компания R-S Osa Service. На полу – специальное устойчивое к химикатам покрытие из эпоксидной смолы.
Новости
  • 26.11.25, 08:52
Свободная планировка и баня с видом на электростанцию: в Нарве показали цеха с самой дорогой арендой
Старые коммерческие здания в Таллинне рискуют остаться без арендаторов.
Новости
  • 26.11.25, 15:31
Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости
