  • Поделиться:

    «Логистическому сектору придется приспособиться к изменениям»

    Директор по работе с клиентами MyDello Пеэтер Вахар.Фото: MyDello

    В течение нескольких лет различные кризисы подвергали логистический сектор серьезным испытаниям и, судя по всему, приспосабливаться придется и впредь. В то же время часто выручают хорошо забытые решения, пишет директор по работе с клиентами MyDello Пеэтер Вахар.

    Если оглянуться на пару лет назад, то сфера логистики тогда выглядела совершенно иначе. К примеру, отправка контейнера из Китая в Эстонию стоила тогда около полутора тысяч евро, теперь же более чем в пять раз дороже. В то же время предприниматели и операторы цепей поставок постоянно находят новые способы, например, в случае перебоев с морским транспортом, переводят некоторые товары на воздушный транспорт.
    С ростом цен на морские перевозки новый импульс получил железнодорожный транспорт. Преимуществом железнодорожного транспорта, который немного дороже морского, является стабильность и скорость – за три-четыре недели товар прибывает из Азии в Эстонию. В случае с дешевыми товарами низкая стоимость доставки особенно важна, поэтому это стало подходящим компромиссом между медленным морским транспортом и быстрым воздушным. Однако у каждого вида транспорта есть как свои преимущества, так и свои риски, которые в нынешней ситуации возросли именно у железнодорожного транспорта.
    Ключевыми между Китаем и Европой являются российские и белорусские железнодорожные коридоры с их большой пропускной способностью и, хотя сейчас грузы перемещаются по железной дороге в обычном режиме, в свете возможных политических решений и санкций, связанных с войной в Украине, этот маршрут означает повышенный риск. Могущественные политические решения могут остановить действующий сейчас транзит через Россию и Беларусь.
    Из Азии в Роттердам, а оттуда в Эстонию
    Чтобы снизить риски, связанные с перевозкой грузов по железной дороге, стали использовать новый вариант морских перевозок. Для ускорения процесса доставки сразу по прибытии океанских судов в порты Европы грузы быстро перегружаются на фуры и, не теряя времени, по суше доставляются в Эстонию. Так мы экономим время, которое потратили бы на перевалку грузов в портах и на их доставку по Балтийскому морю. Разгрузка товаров происходит в порту Роттердама – оттуда грузы удобно и быстро доставляются в Эстонию.
    Если говорить о стоимости, то она сопоставима со стоимостью железнодорожного транспорта – если сначала доставить по морю в Европу, а затем по суше до конечного пункта, то конечная цена будет примерно такой же. Это один из вариантов, как логистический сектор может адаптироваться к изменениям и как найти в новых условиях безопасную альтернативу. Вопросы о том, может ли груз где-то застрять или каковы точные санкции и как они влияют на поставляемые грузы, отпадают сами собой.
    Обычно доставка грузов поездом из Китая в Эстонию занимает около четырех недель, при этом, если доставлять по морю до Европы, а дальше автотранспортом, времени потребуется на две недели больше – и все же это существенно быстрее, чем доставка морским транспортом от и до.
    Дигитализация продолжается
    Еще одной сквозной чертой, характеризующей сферу логистики, помимо стремительного роста цен, является дигитализация. Выполнение одних и тех же процедур и рабочих процессов в течение длительного времени ясно указывает на то, что логистический сектор отстает от других сфер по части дигитализации, и всем приходится расплачиваться за это потерей времени и денег.
    Логистика все чаще предлагает решения, позволяющие организовать  доставку товаров с меньшими временными затратами, начиная с того, что вместо электронной почты и телефонных звонков выбор транспорта можно быстро сделать в интернете. Дигитализация в логистике дает возможность непосредственно находить подходящее транспортное решение и в реальном времени следить за перемещением товаров. В целом, это дает ежедневную экономию времени и, повышая эффективность, помогает снизить общую стоимость цепи поставок.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Инвестор Тоомас: сырьевой сектор воспрянул, решил изучить его поближе
За время войны в Украине Нарвские промпарки покинули две компании
Влияние санкций
«Совкомфлот» из-за санкций может продать треть своего флота
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: сказка о потерянном времени (и сжиженном газе)
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Все мнения
Эпицентр
Сумеют ли нефтяные гиганты вписаться в "зеленый поворот"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение