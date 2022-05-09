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9 мая 2022 в 9:06 Поделиться:









«Логистическому сектору придется приспособиться к изменениям»

Директор по работе с клиентами MyDello Пеэтер Вахар. Фото: MyDello

В течение нескольких лет различные кризисы подвергали логистический сектор серьезным испытаниям и, судя по всему, приспосабливаться придется и впредь. В то же время часто выручают хорошо забытые решения, пишет директор по работе с клиентами MyDello Пеэтер Вахар.

Если оглянуться на пару лет назад, то сфера логистики тогда выглядела совершенно иначе. К примеру, отправка контейнера из Китая в Эстонию стоила тогда около полутора тысяч евро, теперь же более чем в пять раз дороже. В то же время предприниматели и операторы цепей поставок постоянно находят новые способы, например, в случае перебоев с морским транспортом, переводят некоторые товары на воздушный транспорт.

С ростом цен на морские перевозки новый импульс получил железнодорожный транспорт. Преимуществом железнодорожного транспорта, который немного дороже морского, является стабильность и скорость – за три-четыре недели товар прибывает из Азии в Эстонию. В случае с дешевыми товарами низкая стоимость доставки особенно важна, поэтому это стало подходящим компромиссом между медленным морским транспортом и быстрым воздушным. Однако у каждого вида транспорта есть как свои преимущества, так и свои риски, которые в нынешней ситуации возросли именно у железнодорожного транспорта.

Ключевыми между Китаем и Европой являются российские и белорусские железнодорожные коридоры с их большой пропускной способностью и, хотя сейчас грузы перемещаются по железной дороге в обычном режиме, в свете возможных политических решений и санкций, связанных с войной в Украине, этот маршрут означает повышенный риск. Могущественные политические решения могут остановить действующий сейчас транзит через Россию и Беларусь.

Из Азии в Роттердам, а оттуда в Эстонию

Чтобы снизить риски, связанные с перевозкой грузов по железной дороге, стали использовать новый вариант морских перевозок. Для ускорения процесса доставки сразу по прибытии океанских судов в порты Европы грузы быстро перегружаются на фуры и, не теряя времени, по суше доставляются в Эстонию. Так мы экономим время, которое потратили бы на перевалку грузов в портах и на их доставку по Балтийскому морю. Разгрузка товаров происходит в порту Роттердама – оттуда грузы удобно и быстро доставляются в Эстонию.

Если говорить о стоимости, то она сопоставима со стоимостью железнодорожного транспорта – если сначала доставить по морю в Европу, а затем по суше до конечного пункта, то конечная цена будет примерно такой же. Это один из вариантов, как логистический сектор может адаптироваться к изменениям и как найти в новых условиях безопасную альтернативу. Вопросы о том, может ли груз где-то застрять или каковы точные санкции и как они влияют на поставляемые грузы, отпадают сами собой.

Обычно доставка грузов поездом из Китая в Эстонию занимает около четырех недель, при этом, если доставлять по морю до Европы, а дальше автотранспортом, времени потребуется на две недели больше – и все же это существенно быстрее, чем доставка морским транспортом от и до.

Дигитализация продолжается

Еще одной сквозной чертой, характеризующей сферу логистики, помимо стремительного роста цен, является дигитализация. Выполнение одних и тех же процедур и рабочих процессов в течение длительного времени ясно указывает на то, что логистический сектор отстает от других сфер по части дигитализации, и всем приходится расплачиваться за это потерей времени и денег.

Логистика все чаще предлагает решения, позволяющие организовать доставку товаров с меньшими временными затратами, начиная с того, что вместо электронной почты и телефонных звонков выбор транспорта можно быстро сделать в интернете. Дигитализация в логистике дает возможность непосредственно находить подходящее транспортное решение и в реальном времени следить за перемещением товаров. В целом, это дает ежедневную экономию времени и, повышая эффективность, помогает снизить общую стоимость цепи поставок.