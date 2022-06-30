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30 июня 2022 в 12:05 Поделиться:









Мертсина: перспективы розничной торговли стремительно ухудшаются

Чувство уверенности потребителей начало ослабевать еще осенью прошлого года, но в последние месяцы падение было очень быстрым, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Andras Kralla

Рост объема доходов от продаж, то есть рост продаж на предприятиях розничной торговли с поправкой на цены, в мае замедлился до двух процентов. Такое резкое замедление роста было ожидаемо, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Чувство уверенности потребителей начало ослабевать еще осенью прошлого года, но в последние месяцы падение было очень быстрым. Следует признать, что недавнее изменение методологии, используемой для измерения чувства уверенности, частично искажает сравнение по времени.

Хотя общий показатель чувства уверенности потребителей значительно ослаб, уверенность людей в покупке товаров длительного пользования в предстоящем году остается на очень высоком уровне. Вероятно, это отражение желания людей использовать свои деньги в условиях быстрой инфляции и меньше хранить их в сбережениях.

Хотя в первом квартале средняя заработная плата выросла чуть более чем на восемь процентов, предварительные данные показывают, что в апреле и мае рост заработной платы ускорился до двузначных цифр. К сожалению, быстрый рост заработной платы дает толчок инфляции. В то же время рост цен опережает даже такие высокие темпы роста заработной платы, что снижает покупательную способность.

Реальные зарплаты, то есть зарплаты, учитывающие рост цен, начали падать в ноябре прошлого года, то есть восемь месяцев назад. В условиях падения покупательной способности потреблению помогло увеличение сбережений во время пандемии, чему способствовало изъятие средств из второй пенсионной ступени.

В то же время только часть пенсионных денег используется на потребление. Хотя рост депозитов сильно замедлился, в мае годовой прирост портфеля вкладов населения до востребования все еще составлял 14%. Объем депозитов значительно превышает тенденцию роста до пандемии и продолжает скрывать в себе потенциальный спрос, но, к сожалению, он сдерживается быстрой инфляцией. Осенью, когда повышение счетов за электроэнергию еще больше ударит по бюджетам домохозяйств, а также продолжится стремительный рост и без того высоких цен, перспективы розничной торговли могут еще больше ухудшиться.