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    Мертсина: компании не могут повышать зарплаты в условиях быстрого роста цен

    Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.Фото: Liis Treimann

    По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, компании не могут повышать зарплаты в условиях быстрого роста цен, поскольку это создаст так называемую спираль «зарплата-цена».

    Доходы от продаж в корпоративном секторе во втором квартале выросли на 33% в текущих ценах, примерно такими же темпами, как и в первом квартале. На долю оптовой торговли, обрабатывающей промышленности и производства энергии пришлось почти 60% прироста продаж в бизнес-секторе.
    Сильный рост выручки от продаж в основном объясняется быстрым ростом цен, а в натуральном выражении, или в постоянных ценах, произошло замедление роста выручки от продаж. Поскольку рост затрат был немного ниже роста доходов от продаж, компаниям удалось увеличить общую прибыль.
    Во втором квартале расходы на оплату труда выросли на 18% по сравнению с прошлым годом, что значительно меньше, чем рост выручки предприятий от продаж. Рост затрат на оплату труда был ниже роста выручки от реализации уже с начала прошлого года, что также привело к снижению доли затрат на оплату труда в выручке от реализации. Однако это не означает, что у компаний есть большие возможности для увеличения расходов на оплату труда, поскольку рост их прочих расходов уже некоторое время опережает рост выручки от продаж.
    Компании не смогли бы ускорить рост затрат на рабочую силу, даже если почасовая производительность их рабочей силы будет расти быстрее, чем затраты на рабочую силу. Это связано с тем, что общая производительность делового сектора падает как в этом году, так и в прошлом. Повышение заработной платы в условиях быстрого роста цен создаст так называемую спираль «зарплата-цена», которая может сделать быстрый рост цен более постоянным, а это, в свою очередь, может ухудшить конкурентоспособность эстонского экспорта.
    Разрыв между ростом доходов от продаж корпораций и ростом общих расходов в этом году сократился, что говорит о том, что если эта тенденция сохранится, то прибыль корпораций в секторе может начать снижаться. Снижение спроса и высокие цены на энергоносители сильно бьют по прибыльности компаний. В то же время, влияние стремительного роста стоимости энергии сильно различается в разных секторах экономики. Описанные выше квартальные показатели следует рассматривать в контексте того, что они являются предварительными и могут быть изменены позднее, при корректировке более точной годовой статистики по предприятиям.

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