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    6 преимуществ людей пожилого возраста на рынке труда

    Прошли те времена, когда человеку исполнялось 50 лет, и он становился лишним на рынке труда, считает Керли Кадак. Фото: Кристиан Круузер

    На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.

    Прошли те времена, когда человеку исполнялось 50 лет, и он становился лишним на рынке труда. Кадак считает, что возраст становится все менее и менее важным, и уже не редкость, когда данные о дате рождения не указываются в резюме. «Мы сами использовали эту практику для того, чтобы работодатели изначально ориентировались на опыт работы человека, а его возраст и умения выяснялись бы уже при следующих этапах конкурса. И тогда человек может показать себя с лучшей стороны и доказать, что он правильный выбор для этой работы».

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    6 преимуществ людей пожилого возраста на рынке труда
    На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
    На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
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