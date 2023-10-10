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Эльконд Либман

10 октября 2023 в 6:14









Эльконд Либман: налоги, обструкция и рейтинги

Несмотря на шквал критики в связи с намерением ввести автоналог, правительство презентовало доработанный вариант законопроекта, предусматривающий чуть ли не вдвое по сравнению с первоначальной задумкой увеличить суммы, которые поступят от него в казну, констатирует политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. Фото: Äripäev

При этом правительство и ухом не ведет в связи с намерением по крайней мере одной оппозиционной партии биться «до последнего солдата». Это что – полная уверенность в своих силах, фатализм или знание чего-то, что знают далеко не все?