Mнения

Эльконд Либман

7 ноября 2023 в 16:05









Эльконд Либман: антисемитизм или аберрация сознания?

В западноевропейских столицах митинги были намного многолюднее, чем в Таллинне, и к лозунгам полиция не особенно придиралась. Фото: Rod Lamkey

У всплеска пропалестинских и антиизраильских настроений в мире, особенно в Западной Европе, много причин, и вовсе не все они сводятся к традиционному антисемитизму, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Объяснять широкий размах антиизраильской риторики, разразившейся после жесткой реакции Израиля на варварское нападение террористов из ХАМАС, исключительно извечным, хотя временами дремлющим, но обязательно вновь и вновь пробуждающимся антисемитизмом, видимо, проще всего. Но это не лучше и правильнее, чем обосновывать, как это делает путинский режим, любую критику в свой адрес неизбывной «западной русофобией».

Разумеется, полностью отрицать или игнорировать наличие антисемитизма, как, впрочем, и русофобии, было бы чрезмерной натяжкой, но не он является главным двигателем современного западного антиизраильского дискурса.

Антисемитизм, в первую очередь религиозный и политический, присущ исламским обществам и прежде всего режимам. Он легко может перерасти и в бытовой, но, например, тот же лютейший ненавистник «сионистского образования», то есть Израиля, иранский режим вполне благосклонно настроен по отношению к немногочисленной, существенно поредевшей по сравнению с шахскими временами, но все же сохраняющейся еврейской общине в Иране.

На Северном Кавказе, по словам специалистов по региону, уровень бытового антисемитизма всегда был очень невысок, а аэропорт в Махачкале громила салафитская молодежь. Впрочем, и религиозный антисемитизм, как и исламизм вообще, явление там сравнительно новое – регион традиционно жил не столько по общим законам шариата, сколько по адату, обычному праву. Распространение здесь именно радикальной формы ислама, конкретно салафизма, и большей частью среди молодежи, имеет свои исторические и социальные объяснения. Объяснение для событий в Махачкале нашел и Путин, подход которого к любому вопросу, в том числе и к вопросу юдофобии, носит инструментальный характер – он, как и следовало ожидать, обнаружил украинский след, а, значит, и западный.

Если в России, которая, согласно известному старому выражению, «всегда беременна антисемитизмом», эта фобия могла направляться против любой национальной группы (в позднем СССР с его государственным антисемитизмом евреи стали замещаться «лицами кавказской национальности»), то сегодняшний западный дискурс принципиально иной.

Термин «сегодняшний» носит, конечно, весьма условный характер, поскольку его истоки лежат в бурных 1960-х годах. Точно так же условно и понятие «западный дискурс», поскольку речь идет об определенной части интеллектуального сообщества Западной Европы и США и не касается «широких народных масс» и государственного политического истеблишмента. Но так уж вышло, что с тех самых 1960-х годов именно эта группа, составившая философский костях «новых левых», обрела статус «властителей умов» и приобрела большое влияние на нетерпеливую и взыскующую правды и справедливости молодежь.

Идеология левых и леволиберальных интеллектуалов, сконцентрированных в основном в европейских и американских университетах, а также их единомышленников в среде творческой интеллигенции, представляет собой понятие об обязательной «защите слабых», отягощенное к тому же европейским (не американским!) синдромом «вины колонизаторов», которую следует искупать. И в этом контексте самым парадоксальным образом крошечный Израиль, окруженный двумя десятками арабских стран разных размеров и экономического могущества, к которым следует добавить по меньшей мере два неарабских большущих и сильных мусульманских государства, оказался в глазах этих людей тем «злодеем» и «колонизатором», от которого надобно защищать «угнетенных палестинцев».

Если посмотреть список подписавших воззвание в защиту палестинского народа, опубликованное в Эстонии, а также перечень организаторов воскресного митинга на площади Вабадузе в Таллинне, то они в общем-то укладываются в эту самую парадигму.

И тут мы имеем дело вовсе не с антисемитизмом, а с какой-то аберрацией сознания. Потому что трудно себе представить, что эти университетские профессора и театральные лауреаты – всего лишь заурядные юдофобы.

Но столь же нелегко предположить, что они же никаким образом и никак не знакомы с историей израильско-палестинского, а еще раньше – арабо-еврейского конфликта и его ключевыми моментами. Ничего не ведают о том, что в течение долгих лет в политических интересах арабских монархий и диктатур, окружавших демократический Израиль, было не решение, а сохранение «палестинского вопроса». Нет, конечно.

Однако упомянутый выше синдром и глубокая колея левого пути не позволяют менять принятую модель. Что, в свою очередь, подпитывает, как это бывает всегда, правый радикализм по всему миру. Который, кстати, предполагает всяческую ксенофобию, в том числе и антисемитизм.

Все сказанное здесь вовсе не означает, что на площадях европейских городов и в университетских кампусах Америки вовсе не было антисемитов. Достаточно посмотреть на плакаты «From the River to the Sea Palestine Will be Free» («Палестина будет свободной от реки до моря» – англ). Кстати, несколько человек, задержанных полицией на митинге в Таллинне, «пострадали» как раз из-за этих плакатов «от реки до моря…». В западноевропейских столицах и митинги были намного многолюднее, и к лозунгам полиция не особенно придиралась.

Политическая причина очевидна: многочисленность арабских и вообще мусульманских общин на Западе, состоящих отнюдь не из новых мигрантов и беженцев, а в основном из избирателей в этих государствах. И именно из них где-то на две трети состояли митинговые толпы.

Осторожность европейских политиков понять можно: решительно осудив террористов из ХАМАС и поддержав Израиль в его праве на самооборону (в чем ему с ооновской трибуны отказал представитель России Василий Небензя, сославшийся на какую-то старую резолюцию), они не осмелились проявить такую же решительность на площадях своих городов и, что печальнее, при голосовании в ООН позорной резолюции о прекращении огня без всякого упоминания о ХАМАС, где очень многие из европейских делегаций воздержались или вовсе не проголосовали. Но это уже даже не аберрация, а просто инстинкт политического самосохранения.