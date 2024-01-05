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Свен Пертенс

5 января 2024 в 9:47









Свен Пертенс: через несколько лет машины будут ломаться на дорогах, а мы будем удивляться

Свен Пертенс, председатель правления TREV-2 Group. Фото: Andras Kralla/Äripäev

В мире нет ни одной развитой страны, которая имела бы неразвитую или находящуюся в плохом состоянии дорожную сесть, пишет Свен Пертенс, председатель правления TREV-2 Group, в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.

В полном объеме мнение можно прочесть на портале Äripäev

В прошлом году было довольно много разговоров об экономике. В то же время создается впечатление, что предприниматели и политики по-прежнему видят ситуацию совершенно по-разному.

Предпринимателей беспокоят высокие цены на энергоносители, рост бюрократии, рост затрат на рабочую силу и налоговая политика государства. Будучи взаимодополняющими, эти факторы снижают международную конкурентоспособность Эстонии. Правительство акцентирует внимание в первую очередь на дефиците государственного бюджета, причем видит рост налогов единственным средством его сбалансирования.

Есть ли у Эстонии повод ожидать экономического роста с 2024 года, если мы сами ему не способствуем? Поскольку в нашей стране фактически отсутствует долгосрочное видение экономики, то долгожданный возврат к росту ВВП должен произойти как-то сам по себе или только под воздействием каких-то внешних факторов? Ждем белый корабль? Мы надеемся, что как только соседям станет лучше, нам тоже станет лучше, верно?