Назад 02.10.24, 06:00 Госбюджет – первые залпы баталии Станет ли обсуждение госбюджета тем камнем, о который серьезно споткнется правящая коалиция, или оппозиция, продемонстрировав боевитость на старте, позже отступит и проголосует за принятие документа, как это не раз уже бывало, покажет время, которое истечет только в начале будущего года, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эльконд Либман. Foto: Liis Treimann

Пока же кипят нешуточные страсти. В том, что на внесенном в парламент проекте госбюджета мгновенно оттоптались представители оппозиции, не было ничего неожиданного – учитывая градус противостояния в обществе, они могли бы, да и должны были это сделать не глядя. Поглядев же, лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу подарил премьеру Кристену Михалу микроскоп, чтобы и тот разглядел бы видные только в него реальные сокращения госрасходов. Центристы объявили, что бюджет 2025 года «посеет бедность и уничтожит средний класс». А глава национал-консерваторов Мартин Хельме, возглавлявший в свое время финансовое ведомство, назвал проект «бюджетом налогового ралли».

Однако на сей раз парламентская оппозиция получила мощную поддержку не только со стороны привычно оппонирующих любым властям строптивых бизнесменов, список которых более-менее стабилен, а также экономических аналитиков, которых министр финансов Юрген Лиги походя обозвал чем-то вроде «занудливых старцев».

Нет, в числе критиков госбюджета оказались госконтролер Янар Хольм и канцлер права Юлле Мадизе. Оба они отметили непрозрачность бюджета и невозможность без специальной подготовки понять, на что и как предполагается тратить средства. «Корень зла» известен и заключается в самом принципе, по которому верстается госбюджет.

Напомню, после кризиса 2008-2010 года был взят на вооружение новый принцип составления госбюджета. Модель, основанная на расходах и доходах, заменялась моделью, основанной на деятельности, то есть структурированной по направлениям. Намерения, разумеется, были благими – инициаторы заверяли, что бюджет станет в итоге прозрачнее, стройнее и понятнее. Но – хотели как лучше, а получилось… Одним словом, когда госбюджет 2020 года впервые целиком и полностью сверстали по новым принципам, оказалось, что вместо ясности и понятности документ на выходе вконец все запутал.

Голоса с требованием вернуться к прежнему принципу начали раздаваться практически сразу, а к нынешнему времени зазвучали уже в полную силу. Канцлер права вообще засомневалась в конституционности внесенного правительством Кристена Михала проекта госбюджета 2025 года на том основании, что в нем отсутствуют требуемые строки расходов, в которые депутаты могут вносить свои поправки. Иными словами, не вполне понятно, как обсуждать документ, и правительству, если канцлер права будет настаивать на своей оценке, придется каким-то макаром выбираться из положения, создавшегося в результате такого ляпа. А оппозиции в таком случае останется только бороться против принятия документа в целом вместо того, чтобы разбираться с бюджетом постатейно.

И совсем уж неприятной для правительства должна быть критика изнутри коалиции. Причем с ней выступили не фрондирующие социал-демократы, а самый что ни на есть реформист из реформистов, депутат Рийгикогу от Партии реформ, член финансовой комиссии Айвар Сыэрд, который в 2005-2007 годах занимал должность министра финансов.

Сыэрд представляет старую либерал-реформистскую гвардию, адепты которой держат под подушкой труды Милтона Фридмана. Именно с этих позиций, справа, он и критикует правительство, которому от этого обстоятельства ничуть не легче. В этом смысле Сыэрд - наследник одновременно Сийма Калласа и Марта Лаара, уже покинувших большую политику, и союзник «Правых», еще только мечтающих о месте в ней.

Прогремели лишь первые залпы бюджетных баталий, и сегодня можно только предполагать направления наступлений, отступлений и маневров. Хотя наверняка отстоять и удержать свои позиции окажется для правительства непростой задачей. Оппозиция очень нечасто позволяла правительству безболезненно провести госбюджет, и только тогда, когда она не желала падения кабинета. На этот раз такое желание, несомненно, ощущается – даже с учетом того, что оппозиционные партии и не действуют сообща.

За уверенностью же правящей коалиции, впрочем, не слишком явно выражаемой, на самом деле скрывается явная растерянность, поскольку к конфронтации такого масштаба, начавшей разъедать ее изнутри, ее главная и направляющая сила, Партия реформ, была не готова. В обычных условиях госбюджет принимается поздней осенью, чаще всего в декабре. Так что два-три месяца еще есть. Можно потянуть и до февраля-марта будущего года, когда наступит крайний срок и момент истины. А дальше – все.

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