Назад 12.01.25, 11:07 Аарне Силас: есть повод установить в Эстонии мощный маятник Фуко Для переубеждения сторонников плоской и неподвижной Земли в Эстонии следует устанавливать научно-просветительские объекты, которые имели бы как образовательное, так и коммерческое значение, пишет физик Аарне Силас в статье, отправленной на конкурс мнений «Edukas Eesti».

Маятник Фуко находился в старом корпусе факультета физики Тартуского университета. Foto: Vikipeedia

В Тартуском университете был маятник Фуко, но после переезда физиков его больше нет. Я установил маятник в Гимназии Густава Адольфа, но и его сделали менее эффективным. Почему бы, например, не разместить маятник в атриуме торгового центра T1, чтобы он колебался над моделью Эстонии, а прикрепленный к нему лазер рисовал бы линии на основании в постоянно новых местах? Кроме того, маятник мог бы опрокидывать объекты, расположенные рядом с его первоначальной плоскостью колебаний.

Фуко запустил свой маятник в 1851 году в Пантеоне в Париже. Еще до этого физики были уверены, что Земля вращается вокруг своей оси. Однако оставалось множество скептиков, которые требовали осязаемых и видимых доказательств этого известного физикам явления. К сожалению, это явление остаеётся непонятным для многих и в наши дни. Тем не менее, когда его демонстрируют в виде эксперимента, это помогает лучше понять объективные законы природы.

Идея заключается в том, что колеблющийся маятник сохраняет свою плоскость колебаний. Если установить достаточно длинный маятник, например, на полюсе Земли, то за сутки Земля повернется на 360 градусов, а маятник будет продолжать колебаться в своей первоначальной плоскости. Для других широт формулы расчета можно найти в Википедии, где также есть дополнительная информация о маятнике Фуко.

Необходимость такого устройства очевидна. Когда я был учеником, я ездил смотреть на него в Ленинград. Работая учителем в Гимназии Густава Адольфа, я построил маятник и там, что вызвало интерес как у учеников нашей школы, так и у учащихся других школ.

И сейчас этот маятник доступен для ознакомления, хотя вместо тонкого троса он теперь состоит из звеньев, сделанных из толстой проволоки. (Та же ошибка была допущена и при реконструкции маятника Тартуского университета.) Это превращает устройство, близкое к математическому маятнику, в физический маятник, движение которого уже не настолько чистое. Маятник начинает создавать фигуры Лиссажу.

Торговые центры, сделайте это!

Если установить маятник где-либо, он станет объектом интереса для многих школьных классов, которые смогут посещать его в рамках уроков физики. Там учащиеся могли бы заполнять заранее подготовленные рабочие листы и проводить другие измерения, связанные с устройством. Например, в нескольких торговых центрах Москвы маятники Фуко привлекают внимание школьников и увеличивают выручку магазинов.

Предлагаемый мной маятник будет подвешен на тонком тросе, прикрепленном к верхнему подшипнику. Внизу будет находиться груз, например, весом с гирю. К грузу я прикрепил бы лазер, линии которого (на флуоресцентной основе) помогали бы наблюдать вращение Земли.

Кроме того, можно расположить на расстоянии 10 см от груза какой-либо объект, который маятник через некоторое время опрокинет. Для повышения художественного уровня основание могло бы быть оформлено в виде карты Эстонии в сотрудничестве с художником компании, владеющей местом, где установлен маятник.

Прими участие и выиграй до 10 000! Edukas Eesti – это конкурс Äripäev, Helmes, Elenger (бывший Eesti Gaas), If Kindlustus, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Swedbank и Verston, на который мы ждем идеи в форме авторских мнений о том, как обновить историю успеха Эстонии и ускорить ее развитие. На конкурс можно подать до двух работ, объем каждой – до 5000 знаков (включая пробелы). Основные критерии оценки: оригинальность идеи, ее осуществимость и яркая подача. Главный приз – 10 000 евро, второе место – 3000 евро, третье место – 2000 евро. В состав жюри входят владельцы и руководители организующих компаний, а конкурс проводится редакцией мнений Äripäev. Конкурс завершится 31 марта. Работы участников будут опубликованы в специальной рубрике мнений Äripäev и на странице Edukas Eesti в Facebook. Прислать свою работу и фотографию автора можно через специальную веб-платформу. Если возникнут технические вопросы или проблемы, пишите нам на [email protected]