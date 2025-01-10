Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,2%281,65
  • OMX Riga−0,22%872,35
  • OMX Tallinn0,22%1 771,79
  • OMX Vilnius0,28%1 096,8
  • S&P 500−1,54%5 827,04
  • DOW 30−1,63%41 938,45
  • Nasdaq −1,63%19 161,63
  • FTSE 100−0,86%8 248,49
  • Nikkei 225−1,05%39 190,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,98
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,8
  • OMX Baltic0,2%281,65
  • OMX Riga−0,22%872,35
  • OMX Tallinn0,22%1 771,79
  • OMX Vilnius0,28%1 096,8
  • S&P 500−1,54%5 827,04
  • DOW 30−1,63%41 938,45
  • Nasdaq −1,63%19 161,63
  • FTSE 100−0,86%8 248,49
  • Nikkei 225−1,05%39 190,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,98
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,8
  • 11.01.25, 10:01

Таави Симсон: гнейс – золото Эстонии

Метаморфическая порода, залегающая недалеко от поверхности земли в Северной Эстонии, может стать отличным строительным материалом для предстоящих инфраструктурных проектов. Но ещё больше возможностей открывает пустота, остающаяся после добычи, пишет Таави Симсон в статье, присланной на конкурс "Успешная Эстония".
«Земля веками кормила эстонцев. Наших предков кормила та часть, что находится на поверхности. В прошлом веке мы научились использовать и то, что скрыто под землёй», — пишет Таави Симсон — «Ради большего успеха и благополучия нам нужно копать ещё глубже».
  • «Земля веками кормила эстонцев. Наших предков кормила та часть, что находится на поверхности. В прошлом веке мы научились использовать и то, что скрыто под землёй», — пишет Таави Симсон — «Ради большего успеха и благополучия нам нужно копать ещё глубже». Foto: Erakogu
Природные ресурсы: спорный вопрос
Минеральные ресурсы в Эстонии — это тема, которая неизменно вызывает бурные дискуссии. Будь то вопросы, связанные с энергетикой на основе горючих сланцев, или исследования по добыче фосфоритов, эти темы никого не оставляют равнодушными. Чаще всего поднимаются протесты или звучит скепсис, особенно в отношении экологических последствий.
Но что, если сказать, что у нас есть природный ресурс, добыча которого оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с другими, и который предлагает дополнительные ценности помимо финансовой выгоды? Это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой? Но такой ресурс есть — гнейс, золотой фонд Эстонии.
Ценный строительный материал
Гнейс, если сказать просто, — это метаморфическая порода, которая в Северной Эстонии залегает близко к поверхности земли. Эта порода отлично подходит в качестве основы для автомобильных и железных дорог благодаря своей прочности и долговечности.
Поскольку Эстонию в ближайшие годы ожидают масштабные инфраструктурные проекты, где потребуется такой материал, было бы рационально добывать и производить его на месте. Это создаст рабочие места, сократит транспортные и импортные расходы.
Однако ещё большую ценность имеет то, что остаётся после добычи.
Будто создано для убежищ
Лучшее применение для пустот, остающихся после добычи, на данный момент предложено для Палдиской гидроаккумулирующей электростанции. Это лишь один из примеров, как можно использовать пространство, остающееся после добычи.
Такое пространство можно приспособить, например, для убежищ. Несмотря на то что гнейс находится недалеко от поверхности, его прочность и глубина могут обеспечить защиту от потенциальных угроз. Из гнейса, по сравнению с известняком, можно строить более прочные и долговечные убежища.
Будущие возможности
Если заглянуть ещё дальше в будущее, из шахт можно создать нечто подобное соляным шахтам Велички в Польше, которые превратились в настоящий подземный город с гостиницами, церквями и концертными залами.
Такой туристический магнит привлек бы миллионы посетителей ежегодно, что стало бы не только способом окупить содержание шахт, но и принесло бы доход гостиницам и ресторанам Эстонии.
Эстонская земля веками обеспечивала наш народ. Сегодня, используя ресурсы рационально, мы можем создать ценность для будущих поколений. Гнейс — это природный ресурс с минимальным воздействием на окружающую среду, который может принести пользу не только сегодня, но и в будущем. Это наше золото.
Прими участие и выиграй до 10 000!
Edukas Eesti — это конкурс Äripäev, Helmes, Elenger (бывший Eesti Gaas), If Kindlustus, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Swedbank и Verston, на который мы ждем идеи в форме авторских мнений о том, как обновить историю успеха Эстонии и ускорить её развитие.
На конкурс можно подать до двух работ, объем каждой — до 5000 знаков (включая пробелы). Основные критерии оценки: оригинальность идеи, её осуществимость и яркая подача. Главный приз — 10 000 евро, второе место — 3000 евро, третье место — 2000 евро.
В состав жюри входят владельцы и руководители организующих компаний, а конкурс проводится редакцией мнений Äripäev.
Конкурс завершится 31 марта.
Работы участников будут опубликованы в специальной рубрике мнений Äripäev и на странице Edukas Eesti в Facebook. Прислать свою работу и фотографию автора можно через специальную веб-платформу.
Если возникнут технические вопросы или проблемы, пишите нам на [email protected].
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 15.12.24, 16:33
Кильвар Кесслер: во имя расследования и установления истины иногда лучше промолчать
Финансовая инспекция о деле Роосааре
Äripäev призвал Финансовую инспекцию активнее участвовать в обсуждении дела Яака Роосааре – теперь, когда полиция сообщила о проведении уголовного расследования, у нас есть возможность высказаться, не нарушая хода следствия, пишет председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер в ответ на редакционную статью Äripäev.
Mнения
  • 17.10.24, 13:15
Дилемма реформистов: старый слабый или новый сильный союзник
Правящую коалицию раздирают внутренние противоречия. Обсуждение госбюджета, которым недовольны все, подливает масла в огонь. Но Партия реформ может заморозить конфликт, ведь место лидера в новой коалиции ей отнюдь не гарантировано.
Mнения
  • 08.01.25, 10:21
Ярослав Тавгень: математика – не ракетостроение. Творческие личности не порвутся
Бизнес жалуется на нехватку свежих голов в области математики. Журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень считает, что мы зря жалеем школьников, давая им усеченную версию «царицы наук».
Mнения
  • 03.01.25, 14:38
Михкель Таммо: сегодня чувствуется похоронное настроение
Момент истины наступит в 2026 году
«Нам не хватает хороших руководителей, гибкости и инноваций», – пишет предприниматель и консультант по управлению Михкель Таммо, в своих ответах на опрос Äripäev для лидеров мнений.
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.01.25, 12:23
Вальдо Кальм: ни одна промышленность не хочет приходить в Эстонию из-за сланца
2
Подсказка
  • 10.01.25, 10:55
На сайте Налогового департамента уже можно увидеть сумму автоналога
3
Эпицентр
  • 10.01.25, 06:00
Судимость – не помеха. Бизнесмен дурачит клиентов больше десяти лет
4
Новости
  • 09.01.25, 06:00
Эту связь не разорвать: как дата-центры Эстонии готовятся к возможным перебоям с электричеством?
5
Новости
  • 08.01.25, 08:32
Одна из крупнейших шинных компаний Эстонии меняет владельца
6
Эпицентр
  • 10.01.25, 11:00
Эстонский филиал Electrolux подозревает бывшего руководителя в хищении
В схему вовлечены рекламные и PR-агентства

Последние новости

Новости
  • 11.01.25, 10:40
Проекты миллиардных заводов, претендующих на древесину RMK, продолжат борьбу на аукционе
Новости
  • 11.01.25, 10:21
Судья в последний момент изменила решение по делу экс-руководителя Electrolux
Mнения
  • 11.01.25, 10:01
Таави Симсон: гнейс – золото Эстонии
Биржа
  • 11.01.25, 06:00
Вкус биржи: ленивый? Свободен! Microsoft будет увольнять. Цукерберг испугался Трампа
Mнения
  • 10.01.25, 17:13
Делов-то: Нарва против Таллинна, Трамп и Маск – главные тролли планеты, как дела в эстонских ресторанах?
Новости
  • 10.01.25, 17:06
Объем заказов в промышленности Финляндии растет второй месяц подряд
Новости
  • 10.01.25, 15:51
Рынок труда в США снова превзошел ожидания
Рынок отреагировал падением
Mнения
  • 10.01.25, 15:47
Михкель Нестор: что будет с экономикой Эстонии в 2025 году? Три сценария

Сейчас в фокусе

Один и тот же человек годами умудряется обманывать жителей Эстонии и приезжих рабочих. Полиция советует всем обращаться в суд, а юристы – в полицию.
Эпицентр
  • 10.01.25, 06:00
Судимость – не помеха. Бизнесмен дурачит клиентов больше десяти лет
«Документов, которые я подписал, вероятно, сотни, если не тысячи», – заявил Мартин Кирсберг, отклоняя суть обвинений. «Electrolux Eesti была хорошо управляемой компанией и занимала доминирующее положение на рынке бытовой техники в Эстонии».
Эпицентр
  • 10.01.25, 11:00
Эстонский филиал Electrolux подозревает бывшего руководителя в хищении
В схему вовлечены рекламные и PR-агентства
Налог на автомобиль состоит из двух частей – ежегодного налога и регистрационного сбора.
Подсказка
  • 10.01.25, 10:55
На сайте Налогового департамента уже можно увидеть сумму автоналога
Свен Пертенс готов защищать свои права в суде. «Я уже оказывался в подобной ситуации и добился справедливости в суде. Я верю, что закон и справедливость восторжествуют и на этот раз».
Новости
  • 09.01.25, 15:43
Центральная криминальная полиция подозревает главу TREV-2 Grupp Свена Пертенса в преступлении
Александр Элдер на тренинге для трейдеров в Таллинне в июле прошлого года.
Биржа
  • 10.01.25, 13:01
Александр Элдер: два моих лучших инструмента для того, чтобы стать успешным трейдером
Владелец и руководитель инфраструктурной компании Trev-2 Свен Пертенс сообщил вчера общественности, что является подозреваемым по двум уголовным делам.
Интервью
  • 10.01.25, 08:46
Бизнесмен об уголовном деле: «Я достаточно уверен, что ничего плохого не совершал»
Руководитель Tallinna Sadam Вальдо Кальм.
Новости
  • 09.01.25, 12:23
Вальдо Кальм: ни одна промышленность не хочет приходить в Эстонию из-за сланца
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025