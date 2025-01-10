Назад 11.01.25, 10:01 Таави Симсон: гнейс – золото Эстонии Метаморфическая порода, залегающая недалеко от поверхности земли в Северной Эстонии, может стать отличным строительным материалом для предстоящих инфраструктурных проектов. Но ещё больше возможностей открывает пустота, остающаяся после добычи, пишет Таави Симсон в статье, присланной на конкурс "Успешная Эстония".

«Земля веками кормила эстонцев. Наших предков кормила та часть, что находится на поверхности. В прошлом веке мы научились использовать и то, что скрыто под землёй», — пишет Таави Симсон — «Ради большего успеха и благополучия нам нужно копать ещё глубже». Foto: Erakogu

Природные ресурсы: спорный вопрос

Минеральные ресурсы в Эстонии — это тема, которая неизменно вызывает бурные дискуссии. Будь то вопросы, связанные с энергетикой на основе горючих сланцев, или исследования по добыче фосфоритов, эти темы никого не оставляют равнодушными. Чаще всего поднимаются протесты или звучит скепсис, особенно в отношении экологических последствий.

Но что, если сказать, что у нас есть природный ресурс, добыча которого оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с другими, и который предлагает дополнительные ценности помимо финансовой выгоды? Это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой? Но такой ресурс есть — гнейс, золотой фонд Эстонии.

Ценный строительный материал

Гнейс, если сказать просто, — это метаморфическая порода, которая в Северной Эстонии залегает близко к поверхности земли. Эта порода отлично подходит в качестве основы для автомобильных и железных дорог благодаря своей прочности и долговечности.

Поскольку Эстонию в ближайшие годы ожидают масштабные инфраструктурные проекты, где потребуется такой материал, было бы рационально добывать и производить его на месте. Это создаст рабочие места, сократит транспортные и импортные расходы.

Однако ещё большую ценность имеет то, что остаётся после добычи.

Будто создано для убежищ

Лучшее применение для пустот, остающихся после добычи, на данный момент предложено для Палдиской гидроаккумулирующей электростанции. Это лишь один из примеров, как можно использовать пространство, остающееся после добычи.

Такое пространство можно приспособить, например, для убежищ. Несмотря на то что гнейс находится недалеко от поверхности, его прочность и глубина могут обеспечить защиту от потенциальных угроз. Из гнейса, по сравнению с известняком, можно строить более прочные и долговечные убежища.

Будущие возможности

Если заглянуть ещё дальше в будущее, из шахт можно создать нечто подобное соляным шахтам Велички в Польше, которые превратились в настоящий подземный город с гостиницами, церквями и концертными залами.

Такой туристический магнит привлек бы миллионы посетителей ежегодно, что стало бы не только способом окупить содержание шахт, но и принесло бы доход гостиницам и ресторанам Эстонии.

Эстонская земля веками обеспечивала наш народ. Сегодня, используя ресурсы рационально, мы можем создать ценность для будущих поколений. Гнейс — это природный ресурс с минимальным воздействием на окружающую среду, который может принести пользу не только сегодня, но и в будущем. Это наше золото.