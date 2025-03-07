Деловые ведомости
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  • 07.03.25, 18:12

Делов-то: коалиция на грани распада, почему женщин не берут на работу?

Пока участники правительственной коалиции выясняют, насколько принципиальным стал разлад между реформистами и социал-демократами, по всей Европе готовятся к большим военным расходам, но готовы ли граждане платить за них из своего кармана? Министерство внутренних дел призвало на помощь газетную рекламу – все ради противостояния с Московским патриархатом. Главные темы недели в подкасте «Делов-то!».
Делов-то: коалиция на грани распада, почему женщин не берут на работу?
Ключевые новости за последние семь дней обсуждают главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов.
В правящей коалиции снова ссоры. И, кажется, на сей раз Партия реформ и социал-демократы всерьез переругались. Речь уже зашла даже о «правительстве на двоих» – рискованной, но возможной коалиции. Ждет ли Эстонию очередная смена власти?
Еврокомиссия представила план перевооружения Европы на 800 миллиардов евро. Ради его воплощения странам ЕС разрешат увеличивать дефицит бюджета, если деньги пойдут на оборону. Но готовы ли к росту доли оборонных расходов сами европейцы?
Тему комментируют депутат Рийгикогу от Центристской партии Лаури Лаатс и глава Eesti 200 Кристина Каллас.
Вновь обсуждается идея конфискации замороженных российских активов. Франция против, зато Великобритания – за. Но не подорвет ли такая мера в долгосрочной перспективе доверие к Европе как к финансовому центру?
Министерство внутренних дел купило рекламные площади в прессе, чтобы продвигать новый законопроект о церквях и приходах. Стоило ли это делать на государственные деньги, и была ли польза от такой кампании вообще?
Правительство утвердило новые требования к гендерному балансу в биржевых компаниях. Теперь фирмы должны выбрать: стремиться к тому, чтобы как минимум 40% членов совета директоров был представителями недопредставленного пола, либо остановиться на 33%. Что это, требование справедливости или нелепая зарегулированность, влияющая на эффективность принятия решений?
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