Назад 08.05.25, 13:01 Таави Котка: стать миллионером в госсекторе (без коррупции) А что, если бы мы платили достойные бонусы тем, кто решает действительно важные государственные проблемы, например, миллион евро на команду? — спрашивает IT-предприниматель и бывший госчиновник Таави Котка в статье, присланной на конкурс мнений «Edukas Eesti».

Совсем не все чиновники безынициативны, но сегодня у них нет мотивации заниматься инновациями или снижением бюрократии, говорит предприниматель и бывший вице-канцлер Министерства экономики Таави Котка.

Foto: Liis Treimann

Примерно 20 лет назад физические лица в Эстонии получили возможность подавать предварительно заполненные налоговые декларации в Налогово-таможенный департамент. Сложные бумажные формы и длинные очереди остались в прошлом — система сама собирала данные из разных регистров, а человеку оставалось только просмотреть и кликнуть пару раз мышкой.

Уже через несколько лет статистика была впечатляющей: 96% налогообязанных лиц подавали декларации в электронном виде. И что ещё важнее — более 90% из них не вносили изменений в исходные данные, то есть соглашались с расчётами системы. Так родилась одна из важнейших историй успеха э-Эстонии.

После этого последовал ряд ключевых цифровых реформ в сфере таможни, автоматизированные системы налоговой проверки и т.д. На бумаге появился амбициозный план — «Отчётность 3.0», цель которого — автоматизировать подачу информации в Налогово-таможенный департамент и Департамент статистики до такой степени, чтобы компании, ведущие безналичный бизнес и согласные делиться данными своего банковского счёта или бухгалтерской системы, больше не были бы обязаны подавать отчёты государству. Всё добровольно — не нравится, можешь продолжать по-старому.

Кто в этом заинтересован? Подавать отчёты государству — это расходы. Выручки это не прибавляет, а прибыль уменьшает. Кроме того, при передаче данных возникают ошибки, что увеличивает расходы как для предпринимателя, так и для государства. Так почему же проект «Отчётность 3.0» до сих пор не реализован? Потому что это сложно. Это не так, что поменял один закон — и всё готово. Слишком много правил и сторон — разные министерства, банки, бухгалтерские системы и т.д. Плюс политическая нестабильность, смена правительств и срочные новые задачи, которые вынуждают чиновников сосредотачиваться на краткосрочных целях и откладывать долгосрочные проекты. Если тебе срочно надо внедрить налог на автомобили, у тебя просто не остаётся времени параллельно заниматься сокращением бюрократии для бизнеса. Здесь стоит с признательностью отметить, что Налогово-таможенный департамент (EMTA) на протяжении многих лет был одной из самых радикально сокращающих персонал организаций как в государственном, так и в частном секторе. Но есть ещё один важный аспект, почему не реализованы ни эта, ни многие другие сложные и долгосрочные реформы в Эстонии — мотивация. А кто вообще заинтересован, чтобы «Отчётность 3.0» была доведена до конца? Миллион за перемены Деньги приводят механизмы в движение. А что, если бы мы стали выплачивать весомые бонусы тем, кто решает важнейшие государственные задачи? Эрика Салумяэ за олимпийское золото получила дом. По расчётам EMTA, переход на интерфейс «машина-машина» позволил бы предпринимателям экономить ежегодно десятки миллионов евро. Почему бы не выплатить тем, кто реализует «Отчётность 3.0», единовременный бонус в размере, скажем, миллиона евро на команду? Важно подчеркнуть: деньги должны выплачиваться не за изменение закона, а только в том случае, если в обществе произошли реальные перемены. Причём речь не о субъективной оценке, а о чётко измеримом результате — параметре 0/1. Например: 51% деклараций EMTA подаётся автоматически через машинный интерфейс (то есть бухгалтер больше не заходит вручную в систему EMTA). Горячие новости Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения Фотогалерея KM Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver

Учет участников и их вклада должен вести EMTA, а призовой фонд предоставляет и контролирует Государственная канцелярия. Деньги можно было бы выделить из резервного фонда правительства.

Такую же модель можно применять и в других сферах — образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и т.д. Необходимая реформа и показатели публично оговариваются, и если в обществе произошли реальные изменения, награда выплачивается без возражений. Главное — цели и вознаграждение согласовываются заранее.

Чтобы не остаться на уровне разговоров

Совсем не все чиновники безынициативны, но сегодня у них нет мотивации заниматься инновациями или снижением бюрократии в своей области. Проведи крупную реформу ценой крови и пота — и что в итоге? Медалька от государства? Похлопывание по плечу от министра?

У тебя нет рычагов, чтобы мотивировать коллег из других министерств. В СМИ тебя постоянно критикуют, потому что реформа требует времени, а если не получится — уволят. Перспектива так себе. Кроме того, некоторые темы настолько политически деликатны и содержательно сложны, что мы как нация предпочитаем ежегодно платить десятки миллионов за неэффективность, лишь бы не заниматься самой проблемой. Пример — реформа гимназий.

Такую модель мотивации нельзя эксплуатировать бесконечно, но она помогла в разных областях чётко определить, что важно, как мы измеряем успех и сколько мы, как общество, готовы заплатить за то, чтобы необходимые изменения действительно состоялись.

Мы можем вечно говорить о реформе государства или волноваться по поводу детского ожирения. Но давайте проверим: а вдруг деньги действительно запускают перемены? Урон невозможен — ведь бонус выплачивается только в том случае, если нужное обществу изменение реально произошло.