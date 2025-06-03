Кристийна Дрейманн: реформа обращения с отходами принесет дорогие и неэффективные услуги
Меры обращения с отходами, разработанные несколько лет назад, до сих пор не принесли ожидаемых результатов. Вероятно, так останется и после вступления в силу реформы обращения с отходами, пишет член правления Tootjavastutusorganisatsioon OÜ Кристийна Дрейманн в квартальном отчете Инфобанка Äripäev.
Член правления Tootjavastutusorganisatsioon OÜ Кристийна Дрейманн.
Foto: Erakogu
Отходы – популярная тема. Все ждут, что реформа обращения с отходами, обсужадемая более года, принесет в отрасль столь необходимые и давно ожидаемые изменения. Это, в свою очередь, поставило весь сектор в режим ожидания, ведь реформа влечет за собой изменения, затрагивающие все заинтересованные стороны.
Сектор упрекают в том, что он не развивается, показатели переработки остаются на месте, а новые решения и технологии внедряются минимально. Все словно смотрят друг на друга и ждут, что что-то произойдет.
Предыдущие меры, которые должны были еще несколько лет назад поднять обращение с отходами на новый уровень, до сих пор не привели к ожидаемым изменениям. Так что мы продолжаем двигаться в той же колее и, вероятно, будем делать это и после вступления в силу изменений в законодательстве, потому что ожидаемого облегчения и ясности в сфере отходов, к сожалению, не наступит.
Большую часть бытовых отходов составляет упаковка, и расходы на ее сбор должны нести производители и импортеры. Однако согласно реформе обращения с отходами производители и импортеры не могут решать, какими средствами сбора, в каких местах и с какими логистическими затратами упаковка будет собираться – это право оставлено за местными органами власти.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Изменится зона ответственности местных самоуправлений
Правительство наконец одобрило разрабатываемую на протяжении долгого времени реформу обращения с отходами. Согласно реформе, изменяется зона ответственности местных самоуправлений, и те, кто не сортирует мусор, будут платить больше. Также появилась надежда облегчить нагрузку по экологическому сбору на упаковку, который составляет десятки миллионов евро.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.