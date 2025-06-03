Назад 03.06.25, 17:03 Кристийна Дрейманн: реформа обращения с отходами принесет дорогие и неэффективные услуги Меры обращения с отходами, разработанные несколько лет назад, до сих пор не принесли ожидаемых результатов. Вероятно, так останется и после вступления в силу реформы обращения с отходами, пишет член правления Tootjavastutusorganisatsioon OÜ Кристийна Дрейманн в квартальном отчете Инфобанка Äripäev.

Член правления Tootjavastutusorganisatsioon OÜ Кристийна Дрейманн.

Foto: Erakogu

Отходы – популярная тема. Все ждут, что реформа обращения с отходами, обсужадемая более года, принесет в отрасль столь необходимые и давно ожидаемые изменения. Это, в свою очередь, поставило весь сектор в режим ожидания, ведь реформа влечет за собой изменения, затрагивающие все заинтересованные стороны.

Сектор упрекают в том, что он не развивается, показатели переработки остаются на месте, а новые решения и технологии внедряются минимально. Все словно смотрят друг на друга и ждут, что что-то произойдет.

Предыдущие меры, которые должны были еще несколько лет назад поднять обращение с отходами на новый уровень, до сих пор не привели к ожидаемым изменениям. Так что мы продолжаем двигаться в той же колее и, вероятно, будем делать это и после вступления в силу изменений в законодательстве, потому что ожидаемого облегчения и ясности в сфере отходов, к сожалению, не наступит.

Более подробную информацию можно найти в ежеквартальном отчете Инфобанка Äripäev по управлению отходами.

Незавершенное решение для производителей

Большую часть бытовых отходов составляет упаковка, и расходы на ее сбор должны нести производители и импортеры. Однако согласно реформе обращения с отходами производители и импортеры не могут решать, какими средствами сбора, в каких местах и с какими логистическими затратами упаковка будет собираться – это право оставлено за местными органами власти.