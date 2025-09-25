Правительство России объявило о продлении запрета на вывоз бензина до конца года

Правительство России продлало запрет на вывоз бензина из страны до конца 2025 года, пишет
lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
- Вице-премьер России Александр Новак объявил о продлении запрета
- Foto: Reuters / Scanpix
По словам вице-премьера России Александра Новака, запрет на вывоз бензина будет продлен до конца года, а также будет запрещен экспорт дизтоплива для непроизводителей.
«Есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», — пояснил он.
С начала осени основные виды топлива в России начали резко дорожать из-за внеплановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблем с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажа на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам.
