«Могут ли США выжить в торговой войне против всех? У нас есть опыт Гитлера и Наполеона»

Ставка президента США на то, что европейские компании начнут перебазировать свои производства в Америку под давлением пошлин, оказалась проигрышной, считает директор по международной торговле Финской организации промышленности EK Тимо Вуорио. Большинство бизнесменов, напротив, планируют уменьшать свою зависимость от американского рынка.
- Foto: Robert Örthén
По словам Вуорио, 67% финских предпринимателей, опрошенных организацией, планируют в краткосрочной перспективе уменьшать объем зависимости от американского рынка. Перебазирования же европейских компаний в американские юрисдикции, ради которого в том числе Дональд Трамп вводил 15% пошлины на импорт, напротив, не происходит, отметил эксперт.
«Только небольшое число компаний делает ставку на США. Фирмы не действуют так, как ожидал президент Трамп. Теперь перед нами знак вопроса: можно ли выжить в войне на всех фронтах? У нас в Европе есть опыт Гитлера и Наполеона – мы знаем, чем такие попытки кончаются», – размышляет директор по международной торговле EK.
Руководитель отдела исследований в Danske Bank, экономист Хейди Шауманн также отмечает, что пока эффект от пошлин оказался не таким, как, судя по всему, ожидали в Белом доме. «Америка стремится втянуть нас в торговую войну, но получается не слишком хорошо», – отмечает она. По словам Шауманн, реакция ЕС на поведение США пока очень сдержанная, что объясняется в том числе зависимостью от заокеанских союзников в сфере обороны.
Однако в частном секторе Европы экономическая политика Трампа породила напряженность: в частности, нарастают опасения относительно роста государственного влияния на бизнес-процессы, отсутствие которого исторически было преимуществом США. Кроме того, бизнесмены опасаются, что их американские активы могут быть защищены недостаточно: «Мы уже видели, как это было в России. Чтобы выйти, приходилось продавать бизнес за малую часть его стоимости. Вполне можно представить, что и в Америке придется продавать, как было в России».
Шауман отметила, что на северных рынках, исторически наиболее тесно связанных с США, ситуация сказалась особенно. В частности, в Дании уровень уверенности потребителей снизился до рекордно низкого. Аналитик Danske рекомендует деловым людям накапливать резервы и сокращать затраты на потребление: «Оно может увеличиваться лишь немного. Широко распахнутой двери в бесконечный рост потребления уже нет».
Тимо Вуорио отмечает, что заменить рынок США европейские компании полностью не смогут, но при этом стоит обращать больше внимания на экспортные возможности стран Латинской Америки и Азии. «Америка зависит от Китая, а Китай от Америки. Мы в Европе зависим и от Китая, и от США. Это драматический треугольник сил, в котором еще предстоит найти новую точку баланса», – заметил он, выразив надежду, что торговая политика США в перспективе станет более надежной и предсказуемой.
