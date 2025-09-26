Назад 26.09.25, 06:00 «Могут ли США выжить в торговой войне против всех? У нас есть опыт Гитлера и Наполеона» Ставка президента США на то, что европейские компании начнут перебазировать свои производства в Америку под давлением пошлин, оказалась проигрышной, считает директор по международной торговле Финской организации промышленности EK Тимо Вуорио. Большинство бизнесменов, напротив, планируют уменьшать свою зависимость от американского рынка.

Директор по международной торговле Финской организации промышленности EK Тимо Вуорио.

Foto: Robert Örthén

По словам Вуорио, 67% финских предпринимателей, опрошенных организацией, планируют в краткосрочной перспективе уменьшать объем зависимости от американского рынка. Перебазирования же европейских компаний в американские юрисдикции, ради которого в том числе Дональд Трамп вводил 15% пошлины на импорт, напротив, не происходит, отметил эксперт.

«Только небольшое число компаний делает ставку на США. Фирмы не действуют так, как ожидал президент Трамп. Теперь перед нами знак вопроса: можно ли выжить в войне на всех фронтах? У нас в Европе есть опыт Гитлера и Наполеона – мы знаем, чем такие попытки кончаются», – размышляет директор по международной торговле EK.

Руководитель отдела исследований в Danske Bank, экономист Хейди Шауманн также отмечает, что пока эффект от пошлин оказался не таким, как, судя по всему, ожидали в Белом доме. «Америка стремится втянуть нас в торговую войну, но получается не слишком хорошо», – отмечает она. По словам Шауманн, реакция ЕС на поведение США пока очень сдержанная, что объясняется в том числе зависимостью от заокеанских союзников в сфере обороны.

Статья продолжается после рекламы

Однако в частном секторе Европы экономическая политика Трампа породила напряженность: в частности, нарастают опасения относительно роста государственного влияния на бизнес-процессы, отсутствие которого исторически было преимуществом США. Кроме того, бизнесмены опасаются, что их американские активы могут быть защищены недостаточно: «Мы уже видели, как это было в России. Чтобы выйти, приходилось продавать бизнес за малую часть его стоимости. Вполне можно представить, что и в Америке придется продавать, как было в России».

Шауман отметила, что на северных рынках, исторически наиболее тесно связанных с США, ситуация сказалась особенно. В частности, в Дании уровень уверенности потребителей снизился до рекордно низкого. Аналитик Danske рекомендует деловым людям накапливать резервы и сокращать затраты на потребление: «Оно может увеличиваться лишь немного. Широко распахнутой двери в бесконечный рост потребления уже нет».

Тимо Вуорио отмечает, что заменить рынок США европейские компании полностью не смогут, но при этом стоит обращать больше внимания на экспортные возможности стран Латинской Америки и Азии. «Америка зависит от Китая, а Китай от Америки. Мы в Европе зависим и от Китая, и от США. Это драматический треугольник сил, в котором еще предстоит найти новую точку баланса», – заметил он, выразив надежду, что торговая политика США в перспективе станет более надежной и предсказуемой.