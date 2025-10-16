Назад 16.10.25, 14:31 Город, где хочется жить: развитие Таллинна – это инвестиция в будущее бизнеса Европейский опыт показывает: там, где город ориентирован на людей, бизнес развивается быстрее. Оборот малых предприятий в таких районах вырастает на десятки процентов. А там, где жизнь застревает в пробках, и экономика простаивает, пишет ИТ-предприниматель Антон Кекс (СДПЭ).

Программист, сооснователь компании Codeborne Антон Кекс. Foto: Частный архив

Эстония широко прославилась своими успехами в области информационных технологий (ИТ), но сегодня люди из этой сферы могут жить и работать в любой точке мира. Для того, чтобы они выбирали Таллинн, город должен предложить ведущим специалистам тот уровень жизни, который они хотят. И речь об удобной городской среде, а не засилии автомобилей.

Повидав за годы путешествий и работы в других странах, как разные города привлекают талантливых людей и компании, я все больше понимаю: Таллинн, в котором я родился и вырос, мог бы стать одним из лучших городов Европы, но только если инвестировать в городскую среду уже сейчас.

В настоящее время мы стоим перед выбором между городом для людей и городом, где решения принимаются только под автомобили и коммерческие интересы. От этого выбора зависит, останется ли столица Эстонии центром квалифицированных специалистов, инновационных компаний и предпринимателей или мы будем терять их в пользу Хельсинки, Копенгагена, Вильнюса.

Статья продолжается после рекламы

Развитие городской среды – это не украшение, а фундамент конкурентоспособности. В городе, в котором приятно жить, автоматически хочется работать, открывать бизнес и оставаться надолго. Город как код Для предпринимателей, создающих технологии, аналогия очевидна: город – это сложная система, которую нужно постоянно поддерживать и улучшать. Если перестать обновлять код, система начинает ломаться. Если не развивать город, он потеряет свое будущее. Многие улицы и районы Таллинна унаследованы из советского периода и 90-х годов. Пешеходные зоны и велоинфраструктура недостаточно развиты, а центр постепенно теряет жизнь: малый бизнес закрывается, улицы пустеют. Коммерческие интересы зачастую вытесняют культуру: в Старом городе и квартале Теллискиви со временем исчезает живая ночная жизнь – кафе, бары и культурные пространства уступают место арендаторам и дорогим офисам, что ослабляет экономику и снижает привлекательность города для специалистов и компаний. Целенаправленное развитие городской среды – вот тот самый «апдейт», без которого невозможно долгосрочное развитие бизнеса и качества жизни. Больше жителей – лучше экономика В беседах с приехавшими к нам специалистами со всего мира становится ясно, что они очень высоко ценят безопасность на улицах, небольшие расстояния в городе и активную культурную жизнь. Нам нужно развиваться и дальше, чтобы эти люди оставались здесь дольше и приезжали новые. Когда мы говорим о развитии технологий, то часто думаем о коде, инвестициях и продуктах. Но за всем этим стоят люди. Мы, специалисты, можем выбирать не только, где работать, но и где жить. В развитом городе в один день можно прогуляться до офиса пешком или на трамвае, сходить на встречу, вечером – на концерт, не беспокоясь о парковке, а в другой – отдохнуть в парке или у моря, погулять с семьей, обсудить жизнь с друзьями в баре. Такая среда удерживает людей, привлекает новых и напрямую влияет на то, будет ли Таллинн центром притяжения специалистов или городом, из которого уезжают. Горячие новости 14.10.25, 06:00 Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего» 14.10.25, 11:50 Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин 13.10.25, 07:00 Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат» KM 10.10.25, 18:13 Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Статья продолжается после рекламы

Когда в городе больше людей, которые действительно в нем живут, а не просто ночуют, растет экономика. Локальные кафе, магазины и сервисы получают клиентов. Компании находят хороших работников. Инвестиции остаются внутри города и страны.

Одного лишь комфорта мало Сегодня крайне важно не замораживать развитие, а довести до конца начатые проекты, которые формируют конкурентоспособность города, а именно: Новые трамвайные линии и более частое расписание поездов – основа современной городской мобильности и ключевой фактор для новых районов и инвестиций.

– основа современной городской мобильности и ключевой фактор для новых районов и инвестиций. Главная улица Таллинна – символ обновления и возвращения жизни в центр города.

– символ обновления и возвращения жизни в центр города. Горхолл как центр международных конференций – возможность принимать крупные ИТ, исследовательские и бизнес-события. Сейчас международные организаторы говорят, что в Таллинне нет достаточно больших площадок.

– возможность принимать крупные ИТ, исследовательские и бизнес-события. Сейчас международные организаторы говорят, что в Таллинне нет достаточно больших площадок. Поддержка уже существующей культуры и ночной жизни в Старом городе и Пыхья-Таллинне – то, что делает Таллинн привлекательным для креативных специалистов, предпринимателей и туристов.

в Старом городе и Пыхья-Таллинне – то, что делает Таллинн привлекательным для креативных специалистов, предпринимателей и туристов. Строительство киногородка – развитие новой экспортной индустрии, близкой по духу к стартап-среде. Эстония уже делает в этой области успехи благодаря созданному ранее Балтийскому институту кино и медиа Таллиннского университета (BFM)

– развитие новой экспортной индустрии, близкой по духу к стартап-среде. Эстония уже делает в этой области успехи благодаря созданному ранее Балтийскому институту кино и медиа Таллиннского университета (BFM) Развитие новых частных современных районов типа Hundipea наподобие Ноблесснера – город должен поддерживать такие инвестиции, быстро принимая детальные планировки, но требуя создания открытого городского пространства.

– город должен поддерживать такие инвестиции, быстро принимая детальные планировки, но требуя создания открытого городского пространства. Перестройка неудобных перекрестков и развитие инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов – элемент безопасности и доверия к городу. Все эти шаги формируют не просто комфорт, а среду для роста компаний, притока талантов и устойчивых инвестиций.

Когда бизнес теряет импульс

Если остановить развитие общественного транспорта, пешеходных зон и городской инфраструктуры, как это обещают сделать центристы и другие консерваторы, то страдают не только пешеходы – страдает весь экономический цикл. Меньше людей на улицах – меньше покупателей, идей, энергии.

Уже сейчас видно, насколько большие торговые центры забирают жизнь с улиц, вокруг которых раскинулись огромные парковки. Такой тренд очень распространен в США – там корпорации заменили городскую среду и транспорт на любовь к автомобилю, а также на Ближнем Востоке, где есть много ограничений человеческих свобод и принято прятать частную жизнь за глухими стенами.

Мы же находимся в Европе, где много успешных городов, созданных или трансформирующих свое пространство для удобства людей. Европейский опыт показывает: там, где город ориентирован на людей, бизнес развивается быстрее. Оборот малых предприятий в таких районах вырастает на десятки процентов. А там, где жизнь застревает в пробках, и экономика простаивает.

Ответственный выбор

Муниципальные выборы – не поле для идеологических споров или даже протестных голосований. Сейчас важно выбрать тех, кто способен развивать наш город системно – не только ради имиджа, а ради устойчивой экономики, сильной бизнес- и инновационной культуры и комфортной жизни для всех. Мы выбираем, каким будет Таллинн через десять лет.

Можно сделать Таллинн городом, куда приезжают, чтобы создавать компании, проводить конференции, строить карьеру, заводить семью. Или городом, где все решают парковки и пробки. Технологии, культуру и комфорт необходимо объединить – и тогда в Таллинне захотят жить, работать и оставаться.

Выбор за развитие – это решение в пользу конкурентоспособного, живого и открытого для талантов города, которым мы могли бы гордиться так же, как гордимся своими продуктами и компаниями. Те города, которые это понимают, процветают во всех смыслах, и от этого выигрывает все население. Таллинн – это система, которую мы строим вместе. Сделаем выбор в пользу развития, а не стагнации!