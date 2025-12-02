Деловые ведомости
  • 02.12.25, 06:00

Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни

Скандал вокруг крупного собственника Bigbank Парвела Пруунсильда и предполагаемого незаконного пожертвования партии «Отечество» в очередной раз вызвал дискуссию о том, насколько хорошо вообще законодательство регулирует пожертвования партиям.
По мнению адвоката SORAINEN Альберта Линнтама, MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования политическим партиям.
  • По мнению адвоката SORAINEN Альберта Линнтама, MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования политическим партиям.
  • Foto: Эрки Пярнаку / Õhtuleht / Scanpix
Адвокат SORAINEN Альберт Линнтам убежден, что нынешний закон, разрешающий делать пожертвования партиям исключительно физическим лицам, сформулирован слишком жестко, и в нем можно было бы сделать послабление.
«Закон запрещает всем, кроме физических лиц, оказывать какое-либо экономическое влияние на политические партии (исключение – волонтерская работа, ее делать можно)», – поясняет он. Линнтам считает такое ограничение слишком жестким. Он подчеркивает, что даже если бы юрлицам разрешили делать пожертвования, проблемы с идентификацией лица, сделавшего платеж (например, из-за того, что он скрывается в офшорах), не возникло бы.
«Коммерческий регистр в Эстонии требует указания конечного бенефициара. К тому же, как только скрывший себя предприниматель попробует сделать первый платеж, его обязаны идентифицировать банки», – поясняет Линнтам, почему личность плательщика, будет так или иначе установлена. По словам Линнтама, причина, по которой пожертвования от юридических лиц запрещены, кроется в другом.

«Когда крупное предприятие делает большое пожертвование партии, всегда возникают подозрения: а не для того ли это, чтобы продвинуть свои интересы? Даже если подозрения беспочвенны, это не идет на пользу демократии», – поясняет он.
С MTÜ, по словам Линнтама, все проще: физические лица, стоящие за недоходным объединением, всегда известны, кто делает платежи – тоже. «Поэтому я считаю, что MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования партия, – считает Линнтам. – Да, теоретически возможен вариант, что MTÜ пожертвует деньги, которые по факту к нему пришли от кого-то еще, но от этого не застрахованы и физические лица: кто мне мешает взять деньги у бизнесмена и пожертвовать их от своего имени?»
Несмотря на существующие ограничения, призванные ограничить влияние спонсоров на партии, время от времени ту или иную политическую силу подозревают в принятии ангажированных решений. Так, например, ДВ писали о том, как «Ээсти 200» препятствовала принятию директивы о платформах, а Eesti Päevaleht рассказывал о том, что опубликованный Министерством экономики и коммуникаций документ, представляющий визионерский проект «Ээсти 200» о персональном государстве, практически был скопирован с исследования, которое финансировал еще один спонсор партии – компания Nortal.

Закон размыт, а жизнь разрушена

По мнению Линнтама, в законодательстве, касающемся взаимодействия бизнеса и государства, есть другая проблема: само понятие конфликта интересов для чиновника очень размыто, и от этого страдают государственные деятели, узнающие, что совершили преступление постфактум.
«Чиновнику запрещено принимать решение по вопросу, где у него может быть прямой или косвенный интерес. Эстония такая маленькая, и косвенный интерес может возникнуть много где, а закон четко не разграничивает, что именно нужно трактовать как таковой. Нередко это выясняется, лишь когда чиновник несколько лет сидит на скамье подсудимых. Чиновник думает, что все в порядке, а потом оказывается, что в школу, по вопросам которой он принимал решение, ходит его сын или дочь его знакомых. Люди теряют время, здоровье и дело жизни, пока пытаются доказать, что не знали о возможном конфликте интересов», – говорит Линнтам.

И стоило ли это того?

Адвокат Tarmo Pilv & Partnerid Тармо Пильв полагает, что «дело Пруунсильда» не стоит того, чтобы государство им занималось, а закон в области пожертвований партиям слишком суров, и его надо смягчить. «Из той информации, что нам доступна сейчас, я прихожу к выводу, что там кейса нет, – говорит Пильв. – Лично я недоумеваю, зачем государство тратит столько ресурсов на него».
По мнению Пильва, в законодательстве в области пожертвования партиям царит бардак, и чтобы привести все в порядок, нужно изменить закон, т.е. разрешить юридическим лицам делать пожертвования.
«Почему юрлица, в отношении которых мы знаем, кто за ними стоит, у которых полная прозрачность, не должны иметь права делать пожертвования? У нас есть обязательство указывать конечного бенефициара – все всем известно. Конечно, офшорам такое разрешение выдавать не нужно – это понятно. Можно, скажем, ограничить так, что пожертвования могут делать только организации, зарегистрированные в Эстонии. Тогда никакого “дела Пруунсильда” не было бы в принципе», – говорит Пильв.
Профессор права Тартуского университета Яан Гинтер тоже не видит ничего незаконного в пожертвовании, которое предположительно сделали Парвел Пруунсильд и Тынис Пальтс.

«Те, кто передали деньги, и так открыто финансировали партию, а значит, опасности для общества в этих пожертвованиях нет», – передает его точку зрения Õhtuleht. «Это важный спор применительно к развитию нашего государства. Если дело дойдет до суда, то похоже дойдет и до Государственного суда. Хотя возможно завершится и раньше. Деньги MTÜ могут передавать и юридические лица, и поскольку речь не идет об MTÜ, который создала сама партия, нет и запрета на пожертвования», – считает он.

Какая-такая «услуга»?

Впрочем, далеко не все готовы оправдать «Отечество». Так, по мнению бывшего депутата парламента и члена Конституционной ассамблеи Лии Хянни, сам факт существования организации MTÜ Isamaalased, целью которой была внутрипартийная борьба за власть, является нарушением закона.
«Согласно статье 4 части 3 Закона о партиях, вмешательство во внутрипартийную жизнь запрещено. И какой же закон разрешил членам партии создать юридическое лицо, целью которого было повлиять на деятельность партии?» – задается она вопросом на своей странице в Фейсбуке. «Деятельность MTÜ Isamaalased противоречит закону, и за это несет ответственность в том числе руководство “Отечества”, не попытавшееся этому воспрепятствовать», – добавляет она. «Какую пользу может принести партии “услуга”, целью которой является повлиять на борьбу за власть внутри партии с помощью денег?» – недоумевает Хянни.
Прокуратура подозревает крупного спонсора партии «Отечество» Парвела Пруунсильда, члена партии Тыниса Пальтса и одно юридическое лицо в совершении запрещенного пожертвования на сумму 330 000 евро.
MTÜ Isamaalised была создана сторонниками партии «Отечество» как некоммерческое объединение, деятельность которого была тесно связана с внутрипартийной политикой. Оно было основано в ноябре 2020 года, а процесс ликвидации начался осенью 2024 года. MTÜ возникло в период внутренней борьбы за власть в партии «Отечество» – на пост председателя баллотировались Хелир-Вальдор Сеэдер и Лавли Перлинг. Сторонники Перлинг объединились в движение «Правые», тогда как сторонники Сеэдера действовали под названием MTÜ Isamaalised.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

