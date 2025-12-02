Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни

«Когда крупное предприятие делает большое пожертвование партии, всегда возникают подозрения: а не для того ли это, чтобы продвинуть свои интересы? Даже если подозрения беспочвенны, это не идет на пользу демократии», – поясняет он.

С MTÜ, по словам Линнтама, все проще: физические лица, стоящие за недоходным объединением, всегда известны, кто делает платежи – тоже. «Поэтому я считаю, что MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования партия, – считает Линнтам. – Да, теоретически возможен вариант, что MTÜ пожертвует деньги, которые по факту к нему пришли от кого-то еще, но от этого не застрахованы и физические лица: кто мне мешает взять деньги у бизнесмена и пожертвовать их от своего имени?»

Несмотря на существующие ограничения, призванные ограничить влияние спонсоров на партии, время от времени ту или иную политическую силу подозревают в принятии ангажированных решений. Так, например, ДВ писали о том, как «Ээсти 200» препятствовала принятию директивы о платформах , а Eesti Päevaleht рассказывал о том, что опубликованный Министерством экономики и коммуникаций документ, представляющий визионерский проект «Ээсти 200» о персональном государстве, практически был скопирован с исследования, которое финансировал еще один спонсор партии – компания Nortal.

Закон размыт, а жизнь разрушена

По мнению Линнтама, в законодательстве, касающемся взаимодействия бизнеса и государства, есть другая проблема: само понятие конфликта интересов для чиновника очень размыто, и от этого страдают государственные деятели, узнающие, что совершили преступление постфактум.

«Чиновнику запрещено принимать решение по вопросу, где у него может быть прямой или косвенный интерес. Эстония такая маленькая, и косвенный интерес может возникнуть много где, а закон четко не разграничивает, что именно нужно трактовать как таковой. Нередко это выясняется, лишь когда чиновник несколько лет сидит на скамье подсудимых. Чиновник думает, что все в порядке, а потом оказывается, что в школу, по вопросам которой он принимал решение, ходит его сын или дочь его знакомых. Люди теряют время, здоровье и дело жизни, пока пытаются доказать, что не знали о возможном конфликте интересов», – говорит Линнтам.

И стоило ли это того?

Адвокат Tarmo Pilv & Partnerid Тармо Пильв полагает, что «дело Пруунсильда» не стоит того, чтобы государство им занималось, а закон в области пожертвований партиям слишком суров, и его надо смягчить. «Из той информации, что нам доступна сейчас, я прихожу к выводу, что там кейса нет, – говорит Пильв. – Лично я недоумеваю, зачем государство тратит столько ресурсов на него».

По мнению Пильва, в законодательстве в области пожертвования партиям царит бардак, и чтобы привести все в порядок, нужно изменить закон, т.е. разрешить юридическим лицам делать пожертвования.

«Почему юрлица, в отношении которых мы знаем, кто за ними стоит, у которых полная прозрачность, не должны иметь права делать пожертвования? У нас есть обязательство указывать конечного бенефициара – все всем известно. Конечно, офшорам такое разрешение выдавать не нужно – это понятно. Можно, скажем, ограничить так, что пожертвования могут делать только организации, зарегистрированные в Эстонии. Тогда никакого “дела Пруунсильда” не было бы в принципе», – говорит Пильв.

Профессор права Тартуского университета Яан Гинтер тоже не видит ничего незаконного в пожертвовании, которое предположительно сделали Парвел Пруунсильд и Тынис Пальтс.