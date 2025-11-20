Назад 21.11.25, 06:00 Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом? На протяжении веков должность таллиннского городского начальника – бургомистра, а затем городского головы и мэра – была накрепко увязана с деловой активностью. Успех в частной коммерции был не поводом к подозрениям в коррупции, а скорее свидетельством хозяйственного чутья. Но каким именно бизнесом занимались прежние руководители столицы?

На протяжении десятилетий Таллинном управляли профессиональные строители. Сначала кресло мэра занял хозяин архитектурно-строительного бюро Вольдемар Лендер, позднее – бывший сотрудник бюро Лендера Антон Уэссон. Оба мэра еще в качестве архитекторов выстроили в столице сотни домов для рабочих и мелких служащих, так называемых «домов лендеровского типа».

Foto: Алексей Шишкин

Бургомистра в старинном Ревеле традиционно избирали из числа крупных предпринимателей, членов гильдий. Именно представители этого социального круга заседали в ратуше. В средние века члены магистрата даже имели право годичного отпуска от муниципальных обязанностей, чтобы углубиться в хозяйственные дела собственных фирм, от которых их отвлекали дела городские. Должности ратмана (депутата ратуши) были пожизненными, покидали их только по настоятельному собственному желанию, серьезной болезни, смерти или в случае совершения вопиющих преступлений, так что возможность временного отхода от дел для организации собственной жизни была совсем не лишней.

Ратуша в руках торговцев

Имена многих таллиннских бургомистров прошлого все еще на слуху. «Деловые ведомости» уже писали о семье Майер, основателях химического завода на Палдиском шоссе и «предках» современного бренда бытовой химии Mayeri. Представитель этого предпринимательского клана Карл Август Майер заседал в магистрате с 1830 года по 1860, а с 1860 по 1864 занимал пост таллиннского бургомистра. Под его руководством городские власти создали парки на бывших бастионах вокруг Старого города, в том числе Тоомпеа с улицей Харью соединила внушительная лестница с вазонами, больше века носившая народное, а с 1989 года и официальное имя «Лестница Майера».

«Лестница Майера» сегодня и в прошлом.

3 fotot «Лестница Майера» сегодня и в прошлом.

Foto: Вадим Федотов/Shutterstock

Читать еще 13.09.24, 06:00 Химия раздора в Лиллекюла: скандальная жизнь и смерть завода Майера При этом главным делом для Карла Августа оставался его торговый дом «Mayer & Co», занимавшийся морскими перевозками и импортно-экспортными операциями. Также Майер инвестировал в сельское хозяйство – в 1854 году, еще не заняв должность бургомистра, но уже заседая в ратуше, он приобрел залог на мызу Пудивере в Ляэне-Вирумаа. Уже его сын Вольдемар в дальнейшем переоформил залог в право полной собственности, и Майеры стали не только крупными дельцами и городскими политиками, но и помещиками.

Карл Август Майер, основатель торгового дома «Mayer & Co». С 1860 по 1864 занимал пост таллиннского бургомистра.

Foto: Geni Иоганн Карл Жирар-де-Сукантон, основатель самой долгоживущей компании Эстонии – логистической и торговой фирмы «Thomas Clayhills & Son». Занимал кресло бургомистра Таллинна аж с 1837 по 1864 год.

Foto: muis.ee

Причудливая система городского управления, просуществовавшая в Таллинне до конца XIX века, подразумевала в том числе наличие не одного, а сразу двух бургомистров. И одним из «напарников» Карла Августа Майера в должности был Иоганн Карл Жирар-де-Сукантон. Он был одновременно одним из богатейших людей Эстонии и боссом самой долгоживущей компании страны – логистической и торговой фирмы «Thomas Clayhills & Son» , а также ветераном таллиннской политики. Кресло бургомистра Жирар-де-Сукантон занимал аж с 1837 по 1864 год.

Читать еще 09.10.22, 09:17 Фанерная империя: история фабрики Лютеров – столпа эстонского бизнеса и шедевра архитектуры На смену Майеру и Сукантону в 1864 году пришел человек, фамилия которого тоже стала одним из самых знаменитых городских брендов, Александр Мартин Лютер. Вместе с русским купцом Маркелом Ворониным Лютер учредил фирму по торговле строительными материалами и затеял строительство большой лесопилки в Таллинне. Уже при наследниках лесопилка разрослась в легендарную фанерно-мебельную фабрику Лютера, в бывшем машинном зале которой сегодня трудятся журналисты ДВ и Äripäev.

Фанерно-мебельная фабрика Лютера сегодня и вчера.

5 fotot Таллиннский фанерно-мебельный комбинат.

Foto: Julia-Maria Linna

Александр Мартин Лютер – сособственник большой лесопилки в Таллинне, которая при наследниках разрослась в легендарную фанерно-мебельную фабрику Лютера. Был мэром Таллинна с 1864 по 1875 год.

Foto: Geni Члены магистрата, из числа которых выбирался бургомистр, до конца XIX века происходили почти исключительно из узкого круга немецких купцов Таллинна. Вот почему смена политических поколений порой буквально обозначала передачу власти в городе от отца к сыну. Сын Карла Августа Майера Вольдемар, основатель той самой химической фабрики «Mayeri» занял кресло бургомистра в 1877 году и формально оставался на посту до самой смерти в 1883-м. Когда Иоганн Карл Жирар-де-Сукантон отошел от дел и политики, его тоже сменил сын Артур, он находился в должности бургомистра в 1876-1883 годах на пару с младшим Майером. Юристы рвутся к власти В 1877 году магистрат, состоявший из купцов, и управлявший городскими делами еще со Средневековья, был заменен городской думой, которую через непрямые выборы выбирали городские налогоплательщики. Прежние ратманы (депутаты) и бургомистры досиживали на пожизненных должностях в качестве сословных судей, но хозяйственные полномочия в городе уже ушли из их рук.

Оскар фон Риземанн – первый мэр Таллинна (1877-1878 годы). С приходом Оскара фон Риземанна Таллинн впервые возглавил не купец, а представитель новой класса профессиональных администраторов.

Foto: TLM Смена городской системы привела во власть и новые лица. Мэром был на первом же заседании думы избран Оскар фон Риземанн, бывший синдик магистрата, что-то вроде мирового судьи и городского канцлера права в одном лице. Он хоть и был немцем и дворянином, но собственным торговым домом не владел, семейными профессиями была городская служба и литература. Сам новый мэр имел степень кандидата юриспруденции, полученную в Тарту, и много лет работал театральным и музыкальным обозревателем в первой таллиннской ежедневной газете «Revalsche Zeitung». Риземанн пробыл в должности всего несколько месяцев. Весной 1878 года озеро Юлемисте вышло из берегов и затопило городские предместья. На фоне коммунальной катастрофы первый мэр Таллинна слег с нервным срывом и вскоре ушел в отставку по собственному желанию. Но прецедент был создан – город возглавил юрист, а не купец, как традиционно бывало прежде.

Таллиннская ратуша, где до 1970-х годов работала городская администрация . Открытка 1900-х годов.

Foto: Digar

В 1892 году в Российской Империи была проведена реформа, приведшая систему управления городами к единому стандарту и правилам. Гласным доверили прямое распределение не огромного, но все же существенного хозяйственного бюджета Таллинна. На них была возложена забота о городском хозяйстве и благоустройстве города, об устройстве больниц и школ, о снабжении населения предметами первой необходимости. Название должности мэра было официально заменено на «городского голову», в эстонском калька с этого термина царских времен жива до сих пор. Ни городской голова, ни другие члены думы не имели юридической неприкосновенности, и в случае вынесения им даже подозрения временно отстранялись от должности, а в случае признания виновными лишались полномочий.

Уже к эпохе императора Николая II относятся два переломных момента в истории городского управления Таллинна – избрание первого не немецкого городского головы, а затем и первого мэра-эстонца.

В 1905 год кресло городского главы занял русский юрист Эраст Георгиевич Гиацинтов – дворянин Рязанской губернии, кандидат права, действительный статский советник и человек с репутацией либерала. В отличие от прежних бургомистров-предпринимателей он был не купцом, а чиновником с большим административным опытом: поработал мировым судьей, директором попечительского комитета о тюрьмах, членом крестьянских присутствий, занимался ревизиями учреждений МВД. А еще Гиацинтов в Эстонии организовывал первую всеобщую перепись населения и прекрасно знал местные реалии.

Эраст Гиацинтов стал городским головой в январе 1905 года, когда Ревель оказался в эпицентре забастовок и стачек.

Foto: Wikipedia Именно поэтому владелец адвокатской конторы, эстонский политик и адвокат Яан Поска и его помощник – молодой и амбициозный юрист и журналист Константин Пятс – выдвинули Гиацинтова как компромиссную фигуру для русско-эстонского блока, избирательного союза, сломавшего многовековую монополию немецких семей на управление городом. Из 64 мест в думе блок получил 44 мандата, из них 38 досталось эстонцам, зато кресло градоправителя отдали русскому. Став городским головой в январе 1905 года, Эраст Гиацинтов получил мандат в момент, когда Ревель оказался в эпицентре забастовок и стачек. Новый голова занимался рутинным хозяйством города – от санитарных мер и закупки первой городской кареты скорой помощи до введения трехъязычных адресных табличек на улицах, – но одновременно в октябре первого же года своего правления рискнул выступить против чрезмерной жестокости при разгоне манифестации и даже направил царю протестную телеграмму. Политический демарш стоил Гиацинтову должности: уже в декабре 1905 года он был принудительно отправлен в отставку и окончательно выпал из политической жизни. Эра архитекторов

Инженер и строительный предприниматель Вольдемар Лендер стал первым этническим эстонцем во главе крупнейшего эстонского города.

Foto: Wikipedia Лидеры русско-эстонского блока в местной Думе в 1905 году были наказаны «за участие в беспорядках». В том числе из Таллинна выслали на несколько месяцев председателя Думы Яана Поска. В числе арестованных за поддержку протестов оказался и тридцатилетний гласный, инженер и строительный предприниматель Вольдемар Лендер, проведший в тюрьме несколько месяцев. Именно на Лендера блок решил сделать ставку после подписания царем Октябрьского манифеста о правах и свободах. Молодой Лендер стал первым этническим эстонцем во главе крупнейшего эстонского города. А еще – первым человеком с экспертизой непосредственно в сферах, имеющих непосредственное отношение к городскому хозяйству. От отца Вольдемар унаследовал строительную контору. Сам он получил высшее инженерное образование в Петербурге, в Технологическом институте, и, вернувшись в Таллинн в 1903 году, возглавил собственное архитектурно-строительное бюро, заодно став штатным архитектором завода «Двигатель».

«Лендеровки».

5 fotot «Лендеровки».

Foto: Варвара Языкова

Именно в бюро Лендера был разработан первый проект типовой застройки для Таллинна – «лендеровские дома» или просто «лендеровки». Это были простые в постройке и эксплуатации бревенчатые дома для бедняков, которые массово съезжались в Таллинн в поисках лучшей жизни. Строительство «лендеровок» – деревянных, без ванн и туалетов зато дешевых – позволило быстро смягчить жилищный кризис. Бюро Лендера, продолжавшее работу в том числе в период пребывания шефа на посту мэра, клепало проекты домов сотнями, взяли их на вооружение и другие строительные конторы. И городская беднота, и инвесторы в недвижимость благословили Лендера – он, по сути, стоял у истоков формирования в Таллинне структурированного рынка жилья.

Вольдемар Лендер покинул пост городского головы в 1913 году, передав его своему политическому ментору и коллеге по руководству городом юристу Яну Поска, одному из отцов независимости Эстонии.

Во время оккупации Таллинна с марта 1918 года по 13 ноября 1918 года немецкие власти вернули в столице должности бургомистров. Городского голову заменил обер-бургомистр, а его заместитель назывался просто бургомистром. На короткий срок руководство Таллинном возвратилось в руки предпринимателей немецкого происхождения. Обер-бургомистром стал судовладелец, хозяин ювелирного дома и член правления Таллиннской биржи Эрхард Арнольд Юлиус Дехио. После краха идеи Балтийского герцогства и смещения с должности он был вынужден уехать из Таллинна в Гамбург.

С апреля 1917 года по лето 1919-го Таллинном успели поруководить семь разных мэров. Некоторые, как военный врач Александр Хеллат, волею судеб возглавивший в годы Освободительной войны таллиннскую милицию, приходили с конкретными задачами. В случае Хеллата она заключалась в том, чтобы срочно обуздать преступность в молодой столице самыми жесткими мерами.

Административная чехарда прекратилась лишь с избранием на пост мэра инженера Антона Уэссона. Собственно, он был одним из сотрудников строительной фирмы бывшего городского головы Вольдемара Лендера, его соратником по строительству «лендеровок». По максимальной оценке, он лично был автором 300 (!) деревянных домов для рабочих и мелких служащих. Уэссон стал абсолютным чемпионом по числу сроков у власти среди всех избранных мэров Таллинна. Он находился у власти с 1919 по 1934 и с 1938 по 1940 год. А четырехлетний «перерыв» пересидел на должности заместителя мэра, так что фактически Уэссон правил столицей весь первый период Эстонской республики.

Прибытие бывшего президента Соединенных Штатов Америки Герберта Гувера в Таллинн. Слева: второй – мэр Таллинна Антон Уэссон, третий – Герберт Гувер.

Foto: Ajapaik Передача флага мэром Антоном Уэссоном государственному старейшине Августу Рейю. 1929 г.

Foto: Ajapaik Многоквартирный дом в Кадриорге на улице Вейзенберга, построенный в 1913 году. Архитектор Антон Уэссон.

Foto: Ajapaik Многоквартирный дом в Таллинне, улица Лийвалайа, вид на здание с улицы. Архитектор Антон Уэссон. 1912 г.

Foto: Ajapaik