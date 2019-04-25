Газовая альтернатива просит господдержки

«Переходи на сжатый газ, и километр пути станет обходиться в два раза дешевле», - призывает автовладельцев компания Eesti Gaas, создающая в крупных городах Эстонии сеть автозаправок сжатого газа (CNG). В декабре прошлого года очередная CNG-автозаправка открылась в Вильянди. Компания планирует дальнейшее расширение сети таких заправок, однако обеспокоена судьбой вкладываемых в них инвестиций, а потому хотела бы получить поддержку, хотя бы моральную, со стороны государства.