Виктор Филоненко • 28 апреля 2019
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Газовая альтернатива просит господдержки
«Переходи на сжатый газ, и километр пути станет обходиться в два раза дешевле», - призывает автовладельцев компания Eesti Gaas, создающая в крупных городах Эстонии сеть автозаправок сжатого газа (CNG). В декабре прошлого года очередная CNG-автозаправка открылась в Вильянди. Компания планирует дальнейшее расширение сети таких заправок, однако обеспокоена судьбой вкладываемых в них инвестиций, а потому хотела бы получить поддержку, хотя бы моральную, со стороны государства.
Компания Eesti Gaas, в последние годы активно инвестирующая в создание сети автозаправок, продающих сжатый природный газ (CNG), призывает государство поддержать данный вид моторного топлива.
Если обычную бензиновую машину оснастить газобаллонным оборудованием, то получится двухтопливный автомобиль, по принятой в Европе терминологии бивалентный. Кроме них есть автомобили, которые изначально «питаются» только сжатым газом, такие европейцы именуют моновалентными.