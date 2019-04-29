Фильм «Avengers: Endgame» за пять дней собрал рекордные 1,2 миллиарда

Фильм «Avengers: Endgame» («Мстители: Финал») побили мировой рекорд по сборам в первый уик-энд. За первые выходные финальная часть саги собрала по всему миру 1,209 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает предыдущий рекорд, который также был поставлен сагой про мстителей - в прошлом году фильм «Avengers Infinity War» («Мстители: Война бесконечности») за 11 дней собрал 640,5 миллиона долларов.

Зрители смотрят «Мстители: Финал» в кинозале Каракаса, Венесуэла Фото: Reuters/Scanpix

Фильм «Мстители: Финал» за эти выходные поставил рекорд по сборам в 43 странах, включая Австралию, Южную Корею, Бразилию, Мексику, Аргентину и Францию. В США и Канаде «Мстители: Финал» за эти выходные заработал 350 миллионов, а в Китае - 330,5 миллиона долларов.

Около половины всех кинозалов в США демонстрировали картину на своих экранах. В США и Канаде фильм показывали на 4,662 экранах, что тоже стало рекордом. Билеты распродавались даже на сеансы, которые начинались в 2 часа ночи.

Wall Street Journal прогнозирует, что фильм «Мстители: Финал» может побить рекорд по сборам, который сейчас принадлежит картине «Avatar». В 2009 году фильм про обитателей другой планеты и их противостояние с землянами собрал кассу в 2,79 миллиарда долларов. Фильм «Мстители: Финал» после 5 дней показов уже занимает 18 строчку в списке самых кассовых по миру фильмов.

Благодаря хорошим сборам фильма, акции Walt Disney Company до открытия рынка растут на 2%. Фильм снят компанией Marvel, которая понолностью принадлежит Disney.